Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 86

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:


[Удален]  
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:


А что там с Schared pro?
 
Vladimir Baskakov:
А что там с Schared pro?

Пока "висит в воздухе". Есть некоторые проблемы, которые надо решить, но у меня нет на это ресурсов.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:


 
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:


Театр - одного актера... :-) 

Итоги/заключения/выводы наклевываться будут/нет из этого дЕйства?

 
Roman Shiredchenko:

Театр - одного актера... :-) 

Итоги/заключения/выводы наклевываться будут/нет из этого дЕйства?

Ну по идее когда-то Георгий когда-то наконец-то отберёт 5 чемпионов своего дивизиона и начнёт торговать на реале.

Ну как бы мне это видится логичным продолжением эпопеи.

Но возможно это не так...

 
Roman Shiredchenko:

Театр - одного актера... :-) 

Итоги/заключения/выводы наклевываться будут/нет из этого дЕйства?

Boris Gulikov:

Ну по идее когда-то Георгий когда-то наконец-то отберёт 5 чемпионов своего дивизиона и начнёт торговать на реале.

Ну как бы мне это видится логичным продолжением эпопеи.

Но возможно это не так...

Друзья, я не раз удивлялся - что вы видите под "итогами" ?

В первом сообщении темы я четко обозначил цель Лиги ТС - создание набора систем, которые бы были оттестированы на истории, и показывали бы некоторое время хорошие результаты на демо. Чтобы можно было бы из них выбирать.  Поставленная цель - полностью выполнена. Выбирай - не хочу...

Что вам еще нужно ?

Торговля на реале у меня давно идет, я уже говорил, у меня есть ПАММ, который был в глубоком просаде, сейчас - просто в просаде, как раз благодаря Лиге ТС. Расчитываю к концу весны выбраться из просада.

А что вы хотите - мне непонятно.

 
Georgiy Merts:

Друзья, я не раз удивлялся - что вы видите под "итогами" ?

В первом сообщении темы я четко обозначил цель Лиги ТС - создание набора систем, которые бы были оттестированы на истории, и показывали бы некоторое время хорошие результаты на демо. Чтобы можно было бы из них выбирать.  Поставленная цель - полностью выполнена. Выбирай - не хочу...

Что вам еще нужно ?

Торговля на реале у меня давно идет, я уже говорил, у меня есть ПАММ, который был в глубоком просаде, сейчас - просто в просаде, как раз благодаря Лиге ТС. Расчитываю к концу весны выбраться из просада.

А что вы хотите - мне непонятно.

вероятно, народ ожидает увидеть, что Вы отберёте какую то определённую тс из лиги и будете ею торговать...

хотя для меня очевидно, что смысл Вашей деятельности в другом - не отбор какой то одной тс для торговли, а именно использование совокупности тс.

если ошибаюсь - поправьте.

 
Andrey Dik:

вероятно, народ ожидает увидеть, что Вы отберёте какую то определённую тс из лиги и будете ею торговать...

хотя для меня очевидно, что смысл Вашей деятельности в другом - не отбор какой то одной тс для торговли, а именно использование совокупности тс.

если ошибаюсь - поправьте.

Я пробую оба варианта.

В данный момент, я уже не раз говорил - отобрана одна ТС (ZpnTrendSP), и работает на двух парах - евродолларе и доллариене с "ручной помощью" во время новостей.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Я пробую оба варианта.

В данный момент, я уже не раз говорил - отобрана одна ТС (ZpnTrendSP), и работает на двух парах - евродолларе и доллариене с "ручной помощью" во время новостей.

Столько трудов, ресурсов,а результат слабоват - два полуавтомата. Для чего придумали тестер непонятно
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