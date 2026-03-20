Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 86
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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
А что там с Schared pro?
Пока "висит в воздухе". Есть некоторые проблемы, которые надо решить, но у меня нет на это ресурсов.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Театр - одного актера... :-)
Итоги/заключения/выводы наклевываться будут/нет из этого дЕйства?
Театр - одного актера... :-)
Итоги/заключения/выводы наклевываться будут/нет из этого дЕйства?
Ну по идее когда-то Георгий когда-то наконец-то отберёт 5 чемпионов своего дивизиона и начнёт торговать на реале.
Ну как бы мне это видится логичным продолжением эпопеи.
Но возможно это не так...
Театр - одного актера... :-)
Итоги/заключения/выводы наклевываться будут/нет из этого дЕйства?
Ну по идее когда-то Георгий когда-то наконец-то отберёт 5 чемпионов своего дивизиона и начнёт торговать на реале.
Ну как бы мне это видится логичным продолжением эпопеи.
Но возможно это не так...
Друзья, я не раз удивлялся - что вы видите под "итогами" ?
В первом сообщении темы я четко обозначил цель Лиги ТС - создание набора систем, которые бы были оттестированы на истории, и показывали бы некоторое время хорошие результаты на демо. Чтобы можно было бы из них выбирать. Поставленная цель - полностью выполнена. Выбирай - не хочу...
Что вам еще нужно ?
Торговля на реале у меня давно идет, я уже говорил, у меня есть ПАММ, который был в глубоком просаде, сейчас - просто в просаде, как раз благодаря Лиге ТС. Расчитываю к концу весны выбраться из просада.
А что вы хотите - мне непонятно.
Друзья, я не раз удивлялся - что вы видите под "итогами" ?
В первом сообщении темы я четко обозначил цель Лиги ТС - создание набора систем, которые бы были оттестированы на истории, и показывали бы некоторое время хорошие результаты на демо. Чтобы можно было бы из них выбирать. Поставленная цель - полностью выполнена. Выбирай - не хочу...
Что вам еще нужно ?
Торговля на реале у меня давно идет, я уже говорил, у меня есть ПАММ, который был в глубоком просаде, сейчас - просто в просаде, как раз благодаря Лиге ТС. Расчитываю к концу весны выбраться из просада.
А что вы хотите - мне непонятно.
вероятно, народ ожидает увидеть, что Вы отберёте какую то определённую тс из лиги и будете ею торговать...
хотя для меня очевидно, что смысл Вашей деятельности в другом - не отбор какой то одной тс для торговли, а именно использование совокупности тс.
если ошибаюсь - поправьте.
вероятно, народ ожидает увидеть, что Вы отберёте какую то определённую тс из лиги и будете ею торговать...
хотя для меня очевидно, что смысл Вашей деятельности в другом - не отбор какой то одной тс для торговли, а именно использование совокупности тс.
если ошибаюсь - поправьте.
Я пробую оба варианта.
В данный момент, я уже не раз говорил - отобрана одна ТС (ZpnTrendSP), и работает на двух парах - евродолларе и доллариене с "ручной помощью" во время новостей.
Я пробую оба варианта.
В данный момент, я уже не раз говорил - отобрана одна ТС (ZpnTrendSP), и работает на двух парах - евродолларе и доллариене с "ручной помощью" во время новостей.