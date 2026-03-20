Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 87
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Столько трудов, ресурсов,а результат слабоват - два полуавтомата. Для чего придумали тестер непонятно
Зато счет ни разу не сливался.
А тестер - как раз результаты Лиги ТС и показывают, что это не панацея. Я уж не говорю о своем первом опыте, когда в тестере эксперт 15 лет показывал хорошие результаты, а поставили на реал - и через месяц он начал сливать.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Лучшие пять по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Лучшие 5 по качеству торговли:
Зато счет ни разу не сливался.
А тестер - как раз результаты Лиги ТС и показывают, что это не панацея. Я уж не говорю о своем первом опыте, когда в тестере эксперт 15 лет показывал хорошие результаты, а поставили на реал - и через месяц он начал сливать.
Ты говорил , весной будет демо сигнал. Когда планируешь?
В ожидании продолжения... эта фишечка красиво идет 642750 - надо будет посмотреть предметнее, тем более кое что подобное есть в наличии.
В ожидании продолжения... эта фишечка красиво идет 642750 - надо будет посмотреть предметнее, тем более кое что подобное есть в наличии.
В ожидании продолжения... эта фишечка красиво идет 642750 - надо будет посмотреть предметнее, тем более кое что подобное есть в наличии.
EMAFlatRTS - вход по импульсному бару против тренда, тренд определяем пересечением цены и скользящей. Сопровождение - обратный трейлинг (трейлинг ТП). Работает круглосуточно, на таймфрейме H4.
Все бы ничего, но надо помнить, что обратный трейлинг - это крайне опасное сопровождение. Неугаданный противотренд - очень серьезно ударит по депозиту.
Ты говорил , весной будет демо сигнал. Когда планируешь?
Не "весной", а "в конце весны надеюсь выйти из просада". Так оно примерно и идет, причем, в марте - что-то застопорилось. Сливать не начало, но и рост притормозился.
Вот выйду из просада - тогда и о сигнале подумаем.
Не "весной", а "в конце весны надеюсь выйти из просада". Так оно примерно и идет, причем, в марте - что-то застопорилось. Сливать не начало, но и рост притормозился.
Вот выйду из просада - тогда и о сигнале подумаем.
Всех приветствую.
Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете. Цель - постоянно иметь в запасе оттестированные на истории советники, которые уже имеют хорошую демо-историю для выставления на реал. Идея в том, что все торговые системы (ТС) основаны на простых, но противоположных принципах, и, таким образом, каждый момент времени какие-то из них должны показывать положительные результаты. На каждом символе работает по 16ТС, используется 28 символов. Остается лишь переоптимизировать ТС, показавшие худший результат, и выбирать лучшие ТС для установки на реал.
Всвязи с обновлением компьютера - вопрос помощи в переоптимизации отпал (но, то, что я обещал двум участникам, кто помогал в этом раньше - остается в силе). Однако, остается вопрос отбора лучших ТС из тех, что в данный момент показывают плюс. Пока он в немалой степени решается интуитивно. На мой взгляд, для установки на реал надо отбирать ТС, показывающие наиболее качественную и устойчивую торговлю. Вопрос с качеством удалось решить. Введен достаточно адекватный показатель "качества" графика баланса ТС. Вопрос с устойчивостью - остается открытым. У меня есть некоторые идеи, которые как раз в последний месяц я закладывал в код Лиги ТС, но дадут ли они позитивные результаты - непонятно.
ТС, отобранные для реала - устанавливаются на отдельный демо-счет, на который есть сигнал (для сигнала есть мониторинг на MyFxBook; позже будет открыт реальный счет и сигнал с него)
Отбор ТС идет с общего демо-счета, на котором работают все 448 ТС.
Отчет по лучшим ТС Лиги:
20 лучших по балансу:
Чарт лучших 10 ТС по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших 10ТС по качеству торговли:
Всех приветствую.
Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете. Цель - постоянно иметь в запасе оттестированные на истории советники, которые уже имеют хорошую демо-историю для выставления на реал. Идея в том, что все торговые системы (ТС) основаны на простых, но противоположных принципах, и, таким образом, каждый момент времени какие-то из них должны показывать положительные результаты. На каждом символе работает по 16ТС, используется 28 символов. Остается лишь переоптимизировать ТС, показавшие худший результат, и выбирать лучшие ТС для установки на реал.
Всвязи с обновлением компьютера - вопрос помощи в переоптимизации отпал (но, то, что я обещал двум участникам, кто помогал в этом раньше - остается в силе). Однако, остается вопрос отбора лучших ТС из тех, что в данный момент показывают плюс. Пока он в немалой степени решается интуитивно. На мой взгляд, для установки на реал надо отбирать ТС, показывающие наиболее качественную и устойчивую торговлю. Вопрос с качеством удалось решить. Введен достаточно адекватный показатель "качества" графика баланса ТС. Вопрос с устойчивостью - остается открытым. У меня есть некоторые идеи, которые как раз в последний месяц я закладывал в код Лиги ТС, но дадут ли они позитивные результаты - непонятно.
ТС, отобранные для реала - устанавливаются на отдельный демо-счет, на который есть сигнал (для сигнала есть мониторинг на MyFxBook; позже будет открыт реальный счет и сигнал с него)
Отбор ТС идет с общего демо-счета, на котором работают все 448 ТС.
Отчет по лучшим ТС Лиги:
20 лучших по балансу:
Чарт лучших 10 ТС по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших 10ТС по качеству торговли:
С каким брокером работаете? Какой тип счёта?
Все системы стоят на демо-ЕСN, от известного "ДЦ на А".