Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 82

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Georgiy Merts:

Ничего не понял.

Вроде как у меня вполне себе качественный код, в Лиге ТС - десятки тысяч строк кода... Но вся эта "потенциальная доходность" - всегда останется только потенциальной. Это как та энергия молекул в термодинамике. Она недоступна для извлечения.

Про "реальное движение курсов валют" - ты хоть сам-то понял, что сказал ?  У меня нет скальперов, берущих единицы пунктов, поэтому результат на демо и реале - отличается несильно. И я вижу, что мелкие таймфреймы - редко дают устойчивый рост. 

Та система, которую я сейчас использую на своем основном счету - также работает на Н1.

Как говорится - "товарищ не понимает"... бывает, не обижайся, и побудь в неведении ещё какое-то время.

Сейчас единственная польза от Лиги ТС - это база клиентов, безусловно полезная (её нынешнему или будущему держателю) вещь.  

 
aleger:

Как говорится - "товарищ не понимает"... бывает, не обижайся, и побудь в неведении ещё какое-то время.

Сейчас единственная польза от Лиги ТС - это база клиентов, безусловно полезная (её нынешнему или будущему держателю) вещь.  


Вот так примерно можно и должно работать с GBPUSD единичным лотом с применением реверса на М5 за один час. Меньшим лотом - соответственно меньше.  

 
aleger:


Вот так примерно можно и должно работать с GBPUSD единичным лотом на М5 за один час. Меньшим лотом - соответственно меньше.  

Ха-ха-ха... Да я тебе таких картинок и тестерных отчетов могу накидать сотню.

Ты получи это хотя бы на демо (за реал я и не говорю) !

У меня ВСЕ 672 ТС были оттестированы на двухлетнем интервале, и показали хорошие результаты. А поставили на демо - и бац... Они мигом разлетелись по трем дивизионам, и в высшем дивизионе - только пятая часть систем ! Правило 20/80 работает в полный рост.

Вот когда ты дашь инвест-пароль от демо-счета с такой же картиной - вот тогда и поговорим, как ты смог "извлечь доходность" выше, чем у меня.

 
Georgiy Merts:

Ха-ха-ха... Да я тебе таких картинок и тестерных отчетов могу накидать сотню.

Ты получи это хотя бы на демо (за реал я и не говорю) !

У меня ВСЕ 672 ТС были оттестированы на двухлетнем интервале, и показали хорошие результаты. А поставили на демо - и бац... Они мигом разлетелись по трем дивизионам, и в высшем дивизионе - только пятая часть систем ! Правило 20/80 работает в полный рост.

Вот когда ты дашь инвест-пароль от демо-счета с такой же картиной - вот тогда и поговорим, как ты смог "извлечь доходность" выше, чем у меня.

Желаю настойчивости и удачи (нам обоим и всем в них нуждающимся!)

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:


[Удален]  
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:


А как там в реальности обстоят дела? ПАММ растет?
 
Vladimir Baskakov:
А как там в реальности обстоят дела? ПАММ растет?

Да. Пока растет.

План прежний... Если все так и будет идти, как идет - из просада выйду к концу весны, и дальше можно будет открывать сигнал.

Как я уже и говорил - используется система ZpnTrendSP на евродолларе и доллариене, с ручным переставлением стопов в случае новостей.  

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да. Пока растет.

План прежний... Если все так и будет идти, как идет - из просада выйду к концу весны, и дальше можно будет открывать сигнал.

Как я уже и говорил - используется система ZpnTrendSP на евродолларе и доллариене, с ручным переставлением стопов в случае новостей.  

А трал используешь?
 
Vladimir Baskakov:
А трал используешь?

Я же сказал - система ZpnTrendSP - то есть, фиксированные стопы с переносом в безубыток. Обычный тралл работает из ряда вон плохо. Тралл ТП - работает гораздо лучше, однако, крайне неустойчив.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Я же сказал - система ZpnTrendSP - то есть, фиксированные стопы с переносом в безубыток. Обычный тралл работает из ряда вон плохо. Тралл ТП - работает гораздо лучше, однако, крайне неустойчив.

Ну и зря, на новостях идеальный вариант
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