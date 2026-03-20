Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 82
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Ничего не понял.
Вроде как у меня вполне себе качественный код, в Лиге ТС - десятки тысяч строк кода... Но вся эта "потенциальная доходность" - всегда останется только потенциальной. Это как та энергия молекул в термодинамике. Она недоступна для извлечения.
Про "реальное движение курсов валют" - ты хоть сам-то понял, что сказал ? У меня нет скальперов, берущих единицы пунктов, поэтому результат на демо и реале - отличается несильно. И я вижу, что мелкие таймфреймы - редко дают устойчивый рост.
Та система, которую я сейчас использую на своем основном счету - также работает на Н1.
Как говорится - "товарищ не понимает"... бывает, не обижайся, и побудь в неведении ещё какое-то время.
Сейчас единственная польза от Лиги ТС - это база клиентов, безусловно полезная (её нынешнему или будущему держателю) вещь.
Как говорится - "товарищ не понимает"... бывает, не обижайся, и побудь в неведении ещё какое-то время.
Сейчас единственная польза от Лиги ТС - это база клиентов, безусловно полезная (её нынешнему или будущему держателю) вещь.
Вот так примерно можно и должно работать с GBPUSD единичным лотом с применением реверса на М5 за один час. Меньшим лотом - соответственно меньше.
Вот так примерно можно и должно работать с GBPUSD единичным лотом на М5 за один час. Меньшим лотом - соответственно меньше.
Ха-ха-ха... Да я тебе таких картинок и тестерных отчетов могу накидать сотню.
Ты получи это хотя бы на демо (за реал я и не говорю) !
У меня ВСЕ 672 ТС были оттестированы на двухлетнем интервале, и показали хорошие результаты. А поставили на демо - и бац... Они мигом разлетелись по трем дивизионам, и в высшем дивизионе - только пятая часть систем ! Правило 20/80 работает в полный рост.
Вот когда ты дашь инвест-пароль от демо-счета с такой же картиной - вот тогда и поговорим, как ты смог "извлечь доходность" выше, чем у меня.
Ха-ха-ха... Да я тебе таких картинок и тестерных отчетов могу накидать сотню.
Ты получи это хотя бы на демо (за реал я и не говорю) !
У меня ВСЕ 672 ТС были оттестированы на двухлетнем интервале, и показали хорошие результаты. А поставили на демо - и бац... Они мигом разлетелись по трем дивизионам, и в высшем дивизионе - только пятая часть систем ! Правило 20/80 работает в полный рост.
Вот когда ты дашь инвест-пароль от демо-счета с такой же картиной - вот тогда и поговорим, как ты смог "извлечь доходность" выше, чем у меня.
Желаю настойчивости и удачи (нам обоим и всем в них нуждающимся!)
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
А как там в реальности обстоят дела? ПАММ растет?
Да. Пока растет.
План прежний... Если все так и будет идти, как идет - из просада выйду к концу весны, и дальше можно будет открывать сигнал.
Как я уже и говорил - используется система ZpnTrendSP на евродолларе и доллариене, с ручным переставлением стопов в случае новостей.
Да. Пока растет.
План прежний... Если все так и будет идти, как идет - из просада выйду к концу весны, и дальше можно будет открывать сигнал.
Как я уже и говорил - используется система ZpnTrendSP на евродолларе и доллариене, с ручным переставлением стопов в случае новостей.
А трал используешь?
Я же сказал - система ZpnTrendSP - то есть, фиксированные стопы с переносом в безубыток. Обычный тралл работает из ряда вон плохо. Тралл ТП - работает гораздо лучше, однако, крайне неустойчив.
Я же сказал - система ZpnTrendSP - то есть, фиксированные стопы с переносом в безубыток. Обычный тралл работает из ряда вон плохо. Тралл ТП - работает гораздо лучше, однако, крайне неустойчив.