Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 251
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Хе-хе-хе... Вон оно чего... Это обычная зависть...
Я никому мониторинга и не обещал. Кому хочется - пусть сам делает, инвест-пароль к Лиге я предоставляю всем желающим. Из принципов систем - никакой тайны не делаю, когда-то даже приводил бесплатные эксперты из кодобазы, работающие точно по тем же принципам.
Ну, а модераторы лояльны потому, что ты еще меньше предложил... Вот они, бедные, и вынуждены смотреть на мои "картинки ни о чем"...
Предложи что-то более лучшее - а потом и рассказывай про "картинки ни о чем".
То есть просто мониторинг в MQ мы не увидем? Все понятно, опять лапша
"увидете" на мухе - все реал!!!
Я хочу, чтобы эту ветку удалили ибо мониторинга нет и не будет. А все однотипные картинки ни о чем. Непонятно почему, модераторы лояльны
да... эко тебя разобрало!!!
ТРОЛЛИ - ПРОЦВЕТАЮТ! САМИМ - ТО ЧТО СЛАБО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТОПУ И ПОКАЗАТЬ МОНИТОРИНГ ПУСТЬ И ЛЬЮЩИЙ!!! БАБЛЕЦА ЖАЛЬ?
П.С. человек, работал, выявил закономерности, заслуживает ИМХО, как минимум - внимания. Выявил закономерности, Вам выкладывает актуальные значения параметров с торгами в профит, хоть и ТОПа на демо и чего? Есть желание - подключаете, нет - идёте мимо. Все - вся любовь. Что еще надо - не понятно...
Вы - лажу гоните.
да... эко тебя разобрало!!!
ТРОЛЛИ - ПРОЦВЕТАЮТ! САМИМ - ТО ЧТО СЛАБО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТОПУ И ПОКАЗАТЬ МОНИТОРИНГ ПУСТЬ И ЛЬЮЩИЙ!!! БАБЛЕЦА ЖАЛЬ?
П.С. человек, работал, выявил закономерности, заслуживает ИМХО, как минимум - внимания. Выявил закономерности, Вам выкладывает актуальные значения параметров с торгами в профит, хоть и ТОПа на демо и чего? Есть желание - подключаете, нет - идёте мимо. Все - вся любовь. Что еще надо - не понятно...
Вы - лажу гоните.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Впечатляет!!!
А где мониторинг, сигнал или ещё что-то? Вижу только картинки.
А где мониторинг, сигнал или ещё что-то? Вижу только картинки.
О каком мониторинге речь ?
У меня в Лиге 700 ТС - вы хотите 700 сигналов или 700 мониторингов ?
У меня нет столько ресурсов, чтобы все это организовывать.
Желающим - я даю инвест-пароль от любого дивизиона Лиги ТС (на Высшем - 80 ТС), и устраивайте себе мониторинг или сигнал, как хотите. Надо выбирать сделки по интересующему магику, и строить график.
Я это делаю с помощью специального скрипта и Excel'a. Если вам не нравятся мои картинки - берите, делайте все сами. Хоть мониторинг, хоть сигнал. Инвест-пароль предоставлю.
А где мониторинг, сигнал или ещё что-то? Вижу только картинки.