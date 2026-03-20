Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 251

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Georgiy Merts:

Хе-хе-хе... Вон оно чего... Это обычная зависть...

Я никому мониторинга и не обещал. Кому хочется - пусть сам делает, инвест-пароль к Лиге я предоставляю всем желающим. Из принципов систем - никакой тайны не делаю, когда-то даже приводил бесплатные эксперты из кодобазы, работающие точно по тем же принципам.

Ну, а модераторы лояльны потому, что ты еще меньше предложил... Вот они, бедные, и вынуждены смотреть на мои "картинки ни о чем"...

Предложи что-то более лучшее - а потом и рассказывай про "картинки ни о чем".

Тут ты прав, на безрыбье...
 
Vladimir Baskakov:
То есть просто мониторинг в MQ мы не увидем? Все понятно, опять лапша

"увидете" на мухе - все реал!!!

 
Vladimir Baskakov:
Я хочу, чтобы эту ветку удалили ибо мониторинга нет и не будет. А все однотипные картинки ни о чем. Непонятно почему, модераторы лояльны

да... эко тебя разобрало!!! 

ТРОЛЛИ - ПРОЦВЕТАЮТ! САМИМ - ТО ЧТО СЛАБО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТОПУ И ПОКАЗАТЬ МОНИТОРИНГ ПУСТЬ И ЛЬЮЩИЙ!!! БАБЛЕЦА ЖАЛЬ? 

П.С. человек, работал, выявил закономерности, заслуживает ИМХО, как минимум - внимания. Выявил закономерности, Вам выкладывает актуальные значения параметров с торгами в профит, хоть и ТОПа на демо и чего? Есть желание - подключаете, нет - идёте мимо. Все - вся любовь. Что еще надо - не понятно... 

Вы - лажу гоните. 

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

да... эко тебя разобрало!!! 

ТРОЛЛИ - ПРОЦВЕТАЮТ! САМИМ - ТО ЧТО СЛАБО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТОПУ И ПОКАЗАТЬ МОНИТОРИНГ ПУСТЬ И ЛЬЮЩИЙ!!! БАБЛЕЦА ЖАЛЬ? 

П.С. человек, работал, выявил закономерности, заслуживает ИМХО, как минимум - внимания. Выявил закономерности, Вам выкладывает актуальные значения параметров с торгами в профит, хоть и ТОПа на демо и чего? Есть желание - подключаете, нет - идёте мимо. Все - вся любовь. Что еще надо - не понятно... 

Вы - лажу гоните. 

Вы поаккуратней с таблетками
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

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Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Впечатляет!!!
 
Vladimir Baskakov:
Впечатляет!!!
А где мониторинг, сигнал или ещё что-то? Вижу только картинки.
 
DARYIA SHAPOLOVA:
А где мониторинг, сигнал или ещё что-то? Вижу только картинки.
А все нашли ссылку, сигнал удалён.
 
DARYIA SHAPOLOVA:
А где мониторинг, сигнал или ещё что-то? Вижу только картинки.

О каком мониторинге речь ?

У меня в Лиге 700 ТС - вы хотите 700 сигналов или 700 мониторингов ?

У меня нет столько ресурсов, чтобы все это организовывать.

Желающим - я даю инвест-пароль от любого дивизиона Лиги ТС (на Высшем - 80 ТС), и устраивайте себе мониторинг или сигнал, как хотите. Надо выбирать сделки по интересующему магику, и строить график.

Я это делаю с помощью специального скрипта и Excel'a. Если вам не нравятся мои картинки - берите, делайте все сами. Хоть мониторинг, хоть сигнал. Инвест-пароль предоставлю.

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DARYIA SHAPOLOVA:
А где мониторинг, сигнал или ещё что-то? Вижу только картинки.
Картинки это хайтэк, 21 век, очень информативно и познавательно. Два года в топе ветка. Какой там мониторинг доморощенный, я вас умоляю
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