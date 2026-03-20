Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 74
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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
В общем, я думаю, так, если мы все усилия направим на изобретение машины времени, то у нас есть шанс правильно выбрать особь из лиги :)
Пока даже не предпринимается попытка обоснования, почему одна настройка из множества значительно лучше работает.
Почему бы не поискать не генетическим перебором в окрестностях этой настройки другие варианты, может там есть значительно лучшие варианты с ярко выраженными особенностями в настройках или что-то ещё.
В общем, я думаю, так, если мы все усилия направим на изобретение машины времени, то у нас есть шанс правильно выбрать особь из лиги :)
Пока даже не предпринимается попытка обоснования, почему одна настройка из множества значительно лучше работает.
Почему бы не поискать не генетическим перебором в окрестностях этой настройки другие варианты, может там есть значительно лучшие варианты с ярко выраженными особенностями в настройках или что-то ещё.
А вот я уже вижу вполне себе реальную практическую пользу от Лиги ТС (говорил же - делаю ее в первую очередь для себя). Лига позволяет отсечь системы, которые точно НЕ работают. И искать - только среди работающих.
Кроме того, я перестал смотреть на самые лучшие системы, а стал смотреть на "среднячков". Которые, может быть, и не хватают звезд с неба, но зато стабильны.
И в результате - у меня полностью просевший ПАММ сейчас за декабрь подрос аж на 30%, а за январь - на 10%. Рассчитываю к весне - выйти в "нуль", и начать зарабатывать (и сигнал открою). И все - именно благодаря оценке, которую дает Лига. Использую систему ZpnTrendSP на евродолларе и доллариене. Проблема единственная - пока что в торговле сильный "ручной" компонент. Приходится "помогать руками", используя разные настройки во время "обычного" рынка, и во время "дерганного", "новостного". К сожалению, если использовать полный автомат - то таких больших прибылей не получается.
А насчет "поискать в окрестностях" - у меня как раз "в окрестностях" сейчас происходит полный перебор вариантов, и если находятся лучшие - я ставлю в работу именно их.
А вот я уже вижу вполне себе реальную практическую пользу от Лиги ТС (говорил же - делаю ее в первую очередь для себя). Лига позволяет отсечь системы, которые точно НЕ работают. И искать - только среди работающих.
Да, этот метод перебора вариантов ( "метод тыка" ) позволяет создавать видимость активной деятельности... Вот только ждать результатов можно НУ ОЧЕНЬ ДОЛГО..., а через некоторое короткое время можно будет продолжить эти эксперименты, так как никакой теории в этом методе нет - просто перебор ВСЕХ ВАРИАНТОВ...
При этом можно с умным видом говорить о действенности этого метода исключительно "в первую очередь для себя"...
Удачи!
При этом можно с умным видом говорить о действенности этого метода исключительно "в первую очередь для себя"...
То есть, рост на ПАММе - это мираж ?
То есть, рост на ПАММе - это мираж ?
Вы понимаете то, о чем Вас постоянно спрашивают?...
Какая теория заложена в этом переборе вариантов?
Каковы сроки Вашего действа?
Подбрасывание монетки тоже может принести некоторую прибыль..., но очень не долго, так как там отсутствует ТЕОРИЯ...
Вы понимаете то, о чем Вас постоянно спрашивают?...
Какая теория заложена в этом переборе вариантов?
Каковы сроки Вашего действа?
Подбрасывание монетки тоже может принести некоторую прибыль..., но очень не долго, так как там отсутствует ТЕОРИЯ...
Будешь "выкать" - не буду разговаривать.
Я не понимаю, о чем меня спрашивают. Потому, что теорию - я всю четко сказал. Имеем два направления, три типа входов, четыре типа сопровождения. Итого - 24 варианта ТС на символ. Причем, это взаимоисключающие противоположные варианты. А значит, наверняка один из этих вариантов будет работать. В этом направлении - и надо искать прибыльные системы.
Я вижу, что это так и есть. Единственная загвоздка - в стабильности работы. Как я вижу - системы, дающие наилучшие результаты - это не самый лучший выбор. Фактически, этот наилучший результат - является "статистическим артефактом", и является нестабильным. Однако, если поглядеть на системы-среднячки - то у них, несмотря на менее высокое качество торговли - стабильность работы оказывается выше. Вот и вся "теория".
Про "перебор вариантов" и про "сроки" - не понял. Какой "перебор" ? Я беру ВСЕ возможные варианты, безо всяких переборов. И просто переоптимизирую те, которые превышают контрольные параметры.
То есть, рост на ПАММе - это мираж ?
Вот и точно определили, это мираж. Надо иметь четкую стратегию торговли, а не жонглировать с экспертами.
Этому не будет конца.
Вот и точно определили, это мираж. Надо иметь четкую стратегию торговли, а не жонглировать с экспертами.
Этому не будет конца.
Опять не понял... У любого эксперта - вполне четкая ТС ! Причем, я указал, какие я использую. Что значит "мираж"?
А насчет "не будет конца"... О каком "конце" речь ? Ты ждешь от Лиги Грааля?
Будешь "выкать" - не буду разговаривать.
Я не понимаю, о чем меня спрашивают. Потому, что теорию - я всю четко сказал. Имеем два направления, три типа входов, четыре типа сопровождения. Итого - 24 варианта ТС на символ. Причем, это взаимоисключающие противоположные варианты. А значит, наверняка один из этих вариантов будет работать. В этом направлении - и надо искать прибыльные системы.
Я вижу, что это так и есть. Единственная загвоздка - в стабильности работы. Как я вижу - системы, дающие наилучшие результаты - это не самый лучший выбор. Фактически, этот наилучший результат - является "статистическим артефактом", и является нестабильным. Однако, если поглядеть на системы-среднячки - то у них, несмотря на менее высокое качество торговли - стабильность работы оказывается выше. Вот и вся "теория".
Про "перебор вариантов" и про "сроки" - не понял. Какой "перебор" ? Я беру ВСЕ возможные варианты, безо всяких переборов. И просто переоптимизирую те, которые превышают контрольные параметры.