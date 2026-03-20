Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 80
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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Лучшие пять по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Лучшие пять по качеству торговли:
2Рашид - уже запустите какой-нибудь чемп - не могу спокойно на эти загогулины смотреть... :-)
Ностальжи прет.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Лучшие пять по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Лучшие пять по качеству торговли:
Да, Чемпионата явно не хватает
Да, Чемпионата явно не хватает
Тю... Чем вам не чемпионат-то ?
Причем, почти что "open source" - я ведь не делаю секрета из принципов торговли той или иной ТС. В Кодобазе - даже готовые эксперты есть на этих принципах...
Как есть "чемпионат". Ну... Следим за лидерами !
Тю... Чем вам не чемпионат-то ?
Причем, почти что "open source" - я ведь не делаю секрета из принципов торговли той или иной ТС. В Кодобазе - даже готовые эксперты есть на этих принципах...
Как есть "чемпионат". Ну... Следим за лидерами !
Жаль без призов
Жаль без призов
да х с ними с призами - цели нет. Скиньте скрин с целью... :-)
Одни кривулины визуальные и сё... :-(
да х с ними с призами - цели нет. Скиньте скрин с целью... :-)
Одни кривулины визуальные и сё... :-(
Хм... Так ведь они же и являются "целью" !!!
Народ, я удивляюсь... Вы точно понимаете, зачем вобще мне нужна Лига ТС ???
Мне нужен набор оттестированных систем, которые некоторое время работают и показывают положительные результаты. Именно это было целью, именно это сейчас и есть. Какую еще "цель" вы ждете ?
Мой основной счет - потихоньку выбирается из просада, как раз благодаря Лиге ТС, которая позволила мне "отсечь" все заведомо нерабочие системы, и сосредоточить внимание на перспективных. Надеюсь, к концу весны я смогу выйти на этом счету в плюс - и открою сигнал. Это будет уже конкретный результат, важный для меня.
А вы что хотите ? Что вам еще нужно ? О какой "цели" вы все твердите ?
А вы что хотите ? Что вам еще нужно ? О какой "цели" вы все твердите ?
О Граале тут все говорят, Жорж - и только о нем. Не надо делать вид, что не понимаешь...
Страждущим не нужны 1-2% в месяц, а хотя бы 100%. И на конкурсе, в котором я сейчас участвую, это прекрасно видно - там это люди легко делают. Причем, не жахая, не усредняясь, а проводя классные, выверенные сделки. Значит, это возможно.
Вот этого все ждут. И наши с тобой ветки с 0-1-2% в месяц уже никому не интересны. Надо смотреть правде в глаза.
Вот этого все ждут. И наши с тобой ветки с 0-1-2% в месяц уже никому не интересны. Надо смотреть правде в глаза.
Салага... У меня бывает и 5% в месяц !!!
Да, дружище... Ты прав, без 100% в месяц - нечего и соваться в форум... Ну... у меня так не выходит...
Салага... У меня бывает и 5% в месяц !!!
Да, дружище... Ты прав, без 100% в месяц - нечего и соваться в форум... Ну... у меня так не выходит...
:))) Я понимаю иронию. Но, все ж-таки, мож стоит попробовать выделить лучшие ТС и из них сделать Лигу с разными временными периодами, допустим? Это так - мысли вслух, не более.