Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 80

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Лучшие пять по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Лучшие пять по качеству торговли:


 

2Рашид - уже запустите какой-нибудь чемп - не могу спокойно на эти загогулины смотреть... :-)

Ностальжи прет.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Лучшие пять по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Лучшие пять по качеству торговли:


Да, Чемпионата явно не хватает

 
Vladimir Baskakov:

Да, Чемпионата явно не хватает

Тю... Чем вам не чемпионат-то ?

Причем, почти что "open source" - я ведь не делаю секрета из принципов торговли той или иной ТС.  В Кодобазе - даже готовые эксперты есть на этих принципах...

Как есть "чемпионат". Ну... Следим за лидерами !

[Удален]  
Georgiy Merts:

Тю... Чем вам не чемпионат-то ?

Причем, почти что "open source" - я ведь не делаю секрета из принципов торговли той или иной ТС.  В Кодобазе - даже готовые эксперты есть на этих принципах...

Как есть "чемпионат". Ну... Следим за лидерами !

Жаль без призов

 
Vladimir Baskakov:

Жаль без призов

да х с ними с призами  - цели нет.  Скиньте скрин с целью... :-) 

Одни кривулины визуальные   и сё... :-(

 
Roman Shiredchenko:

да х с ними с призами  - цели нет.  Скиньте скрин с целью... :-) 

Одни кривулины визуальные   и сё... :-(

Хм... Так ведь они же и являются "целью" !!!

Народ, я удивляюсь... Вы точно понимаете, зачем вобще мне нужна Лига ТС ???

Мне нужен набор оттестированных систем, которые некоторое время работают и показывают положительные результаты. Именно это было целью, именно это сейчас и есть. Какую еще "цель" вы ждете ?

Мой основной счет - потихоньку выбирается из просада, как раз благодаря Лиге ТС, которая позволила мне "отсечь" все заведомо нерабочие системы, и сосредоточить внимание на перспективных. Надеюсь, к концу весны я смогу выйти на этом счету в плюс - и открою сигнал. Это будет уже конкретный результат, важный для меня.

А вы что хотите ? Что вам еще нужно ? О какой "цели" вы все твердите ?

 
Georgiy Merts:

А вы что хотите ? Что вам еще нужно ? О какой "цели" вы все твердите ?

О Граале тут все говорят, Жорж - и только о нем. Не надо делать вид, что не понимаешь...

Страждущим не нужны 1-2% в месяц, а хотя бы 100%. И на конкурсе, в котором я сейчас участвую, это прекрасно видно - там это люди легко делают. Причем, не жахая, не усредняясь, а проводя классные, выверенные сделки. Значит, это возможно.

Вот этого все ждут. И наши с тобой ветки с 0-1-2% в месяц уже никому не интересны. Надо смотреть правде в глаза.

 
Alexander_K:
 

Вот этого все ждут. И наши с тобой ветки с 0-1-2% в месяц уже никому не интересны. Надо смотреть правде в глаза.

Салага... У меня бывает и 5% в месяц !!!

Да, дружище... Ты прав, без 100% в месяц - нечего и соваться в форум... Ну... у меня так не выходит...

 
Georgiy Merts:

Салага... У меня бывает и 5% в месяц !!!

Да, дружище... Ты прав, без 100% в месяц - нечего и соваться в форум... Ну... у меня так не выходит...

:))) Я понимаю иронию. Но, все ж-таки, мож стоит попробовать выделить лучшие ТС и из них сделать Лигу с разными временными периодами, допустим? Это так - мысли вслух, не более.

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