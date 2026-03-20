Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 73

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Georgiy Merts:

Все верно ты пишешь.

Но, просто "переключаться на наилучшую" стратегию - недостаточно.  Даже наилучшие стратегии успевают достаточно сильно уйти в просад раньше, чем будут переключены.  Поэтому вдобавок к оценке качества торговли, нужен еще один параметр - оценка устойчивости. И вот тут - пока что все довольно грустно.

А автоматическое переключение... у меня оно вполне может быть реализовано в структуре Лиги. Но, сперва надо сформировать четкую методику этого переключения.

а, вот щас понятно, эти тонкости не знакомы. Как это все работает... спс. посмотрю на этого робота поближе... 

 
Georgiy Merts:

Все верно ты пишешь.

Но, просто "переключаться на наилучшую" стратегию - недостаточно.  Даже наилучшие стратегии успевают достаточно сильно уйти в просад раньше, чем будут переключены.  Поэтому вдобавок к оценке качества торговли, нужен еще один параметр - оценка устойчивости. И вот тут - пока что все довольно грустно.

А автоматическое переключение... у меня оно вполне может быть реализовано в структуре Лиги. Но, сперва надо сформировать четкую методику этого переключения.

То есть осталось параметризовать устойчивую тенденцию рынка, а по сути сделать прогноз, как и в любой игре на бирже, форексе или в казино где с этим тоже все довольно грустно, но кто-то упорно пытается решать эту задачку всех времен и народов:)

 
В одной из тем форума прочитал об " отбойной канальной SAR-системы" - можно чуть подробнее...
 
Roman Shiredchenko:
В одной из тем форума прочитал об " отбойной канальной SAR-системы" - можно чуть подробнее...

Что именно непонятно ?

Канал - обычный Price Channel.

SAR - Stop-And-Reverse.  У "чистой" системы нет ни ТП, ни СЛ.  Вход (или переворот, если вход уже был) осуществляется по открытию бара, если только что закрывшийся бар - не касается границы Price Channel'a, а бар до этого - ее касался. Направление входа - от границы внутрь канала.  Все. Очень простая ТС. Где-то выше по теме - я давал ссылки на эксперты из КодоБазы, которые работают именно по этой системе.

В "реальной" системе (которая стоит на демо, и реале) ТП и СЛ используются, они "защитные". Ставятся так, чтобы за исторический период они не срабатывали. Тем самым, если произойдет такое большое движение, какого ни разу не было за исторический период - сработал бы ТП или СЛ.

 
Georgiy Merts: 

Георгий, может быть, для Лиги Торговых Систем будет полезным ознакомиться с подходом *** к использованию многих десятков индикаторов (и даже больше сотни), дающих сигналы входа, с определением подходящего сигнала по их совпадению в 65% из одновременно работающих индикаторов? Больше об этом ничего не знаю, мне лишь позвонил их рекламный агент и я выяснил у него эту ссылку и несколько слов об их методике. Я ему успел рассказать чуть-чуть о Вашей работе, он успел выразить свое скептическое отношение, и все.

 
Vladimir:

Георгий, может быть, для Лиги Торговых Систем будет полезным ознакомиться с подходом (ссылку удалена модератором, но я успел поглядеть)  к использованию многих десятков индикаторов (и даже больше сотни), дающих сигналы входа, с определением подходящего сигнала по их совпадению в 65% из одновременно работающих индикаторов? Больше об этом ничего не знаю, мне лишь позвонил их рекламный агент и я выяснил у него эту ссылку и несколько слов об их методике. Я ему успел рассказать чуть-чуть о Вашей работе, он успел выразить свое скептическое отношение, и все.

Было бы интересно знать критерии их отбора. Но они, сколько я ни глядел - нигде про них не говорят.

Суть их подхода достаточно схожая, но у меня акцент, можно сказать, "противоположен". Они берут кучу индикаторов, и по их сигналам пытаются найти лучшие входы, то есть во главе ТС у них стоит вход. У меня же, в Лиге - во главе стоит сопровождение и выход, и я считаю именно сопровождение гораздо более важной частью ТС. Поэтому в Лиге используется четыре вида сопровождения, и только один вид самого простого сигнала ("импульсный" бар, где тени короче тела, два других способа входа - по касанию канала и по срабатыванию отложек - сложно назвать "сигналами").

Лига ТС - меня, как я уже сказал, вполне устраивает, она показывает именно то, что я от нее и ожидал. Вопрос "что делать, чтобы ТС начала работать" - снят, у меня всегда есть набор ТС, которые работают. Остался вопрос "как из тех ТС, что работают выбрать такие, которые и будут работать еще некоторое время".

В данный момент я готовлю Лигу к работе через Shared Project's, чтобы любой желающий мог, скомпилировав исполнимый модуль - получить любую из ТС Лиги в тестере, а те, кто пообещает открыть бесплатный сигнал - получат ее и для работы на демо или реале. 

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших 5 по качеству торговли:

Подведем итоги за неделю.

Первое место - ТС 642952 - входы лимитными отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на AUDCAD. Эта система уже несколько недель удерживает высокие места. За прошлую неделю сделала три сделки, немного повысив качество торговли, и поднялась со второго на первое место.

Второе место - ТС 740142 - входы стоповыми отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на EURUSD. Тоже давний участник рейтинга, за последнюю неделю совершила две сделки, заметно подняв качество торговли, и поднявшись с пятого на второе место.

Третье место - ТС 540140 - перевороты по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА на EURUSD. Система третью неделю в рейтинге, за прошлую неделю совершила пять сделок, заметно подняла качество торговли и поднялась с восьмого на третье место.

Четвертое место - ТС 512040 - перевороты по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА на EURGBP. Система - новичок рейтинга.

Замыкает пятерку ТС 640150 - входы по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА с трейлингом ТП на EURUSD. Система давно в рейтинге, хотя в пятерку лидеров входит редко, и лишь на последние места. За последнюю неделю было сделано четыре сделки, качество торговли немного поднялось, однако, систему обогнали лидеры, и она опустилась с четвертого на пятое место.

Можно рекомендовать к применению ТС 540140 - похоже, эта система "в ударе", при этом не является RTS-системой (системой с трейлингом ТП). Посмотрим, как она покажет себя на этой неделе.
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству:

Итоги недели.

ТС 642952 - входы лимитными отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на AUDCAD. Эта система уже несколько недель удерживает высокие места. За прошлую неделю сделала три сделки, немного повысив качество торговли, и удерживает первое место.

ТС 540140 - перевороты по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА на EURUSD. Система четвертую неделю в рейтинге, за прошлую неделю совершила две сделки, немного снизила качество торговли, однако, поднялась с третьего на второе место.

ТС 512040 - перевороты по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА на EURGBP. Система - вторую недель в рейтинге, за прошлую неделю совершила четыре сделки, немного снизила качество торговли, но поднялась с четвертого на третье место.

ТС 740142 - входы стоповыми отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на EURUSD. Давний участник рейтинга, за последнюю неделю совершила четыре сделки, несколько снизив качество торговли, и опустившись со второго на четвертое место.

ТС 640150 - входы по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА с трейлингом ТП на EURUSD. Система давно в рейтинге, за последнюю неделю было совершена одна сделка, качество торговли немного снизилось, однако, она удержала пятое место..

По-прежнему можно рекомендовать к применению ТС 540140 - система, действительно, "на подъеме", при этом не является RTS-системой (системой с трейлингом ТП).

 

Надеюсь, на этой неделе - будет официальное открытие проекта EALeague_Free через Shared Projects.

Я опишу порядок работы, любой желающий получит возможность проверить любую ТС Лиги в тестере, а те, кто пообещает открыть бесплатный сигнал на какую-то ТС - получит ее для работы на Демо или Реале. При этом сильно знать MQL не требуется - вся функциональность Лиги инкапсулирована в библиотеке, пользователю дается лишь простой виртуальный интерфейс, по требуемому магику. Кроме того, имеется простая функция для получения всех актуальных магиков.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

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