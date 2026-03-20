Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все верно ты пишешь.
Но, просто "переключаться на наилучшую" стратегию - недостаточно. Даже наилучшие стратегии успевают достаточно сильно уйти в просад раньше, чем будут переключены. Поэтому вдобавок к оценке качества торговли, нужен еще один параметр - оценка устойчивости. И вот тут - пока что все довольно грустно.
А автоматическое переключение... у меня оно вполне может быть реализовано в структуре Лиги. Но, сперва надо сформировать четкую методику этого переключения.
а, вот щас понятно, эти тонкости не знакомы. Как это все работает... спс. посмотрю на этого робота поближе...
Все верно ты пишешь.
Но, просто "переключаться на наилучшую" стратегию - недостаточно. Даже наилучшие стратегии успевают достаточно сильно уйти в просад раньше, чем будут переключены. Поэтому вдобавок к оценке качества торговли, нужен еще один параметр - оценка устойчивости. И вот тут - пока что все довольно грустно.
А автоматическое переключение... у меня оно вполне может быть реализовано в структуре Лиги. Но, сперва надо сформировать четкую методику этого переключения.
То есть осталось параметризовать устойчивую тенденцию рынка, а по сути сделать прогноз, как и в любой игре на бирже, форексе или в казино где с этим тоже все довольно грустно, но кто-то упорно пытается решать эту задачку всех времен и народов:)
В одной из тем форума прочитал об " отбойной канальной SAR-системы" - можно чуть подробнее...
Что именно непонятно ?
Канал - обычный Price Channel.
SAR - Stop-And-Reverse. У "чистой" системы нет ни ТП, ни СЛ. Вход (или переворот, если вход уже был) осуществляется по открытию бара, если только что закрывшийся бар - не касается границы Price Channel'a, а бар до этого - ее касался. Направление входа - от границы внутрь канала. Все. Очень простая ТС. Где-то выше по теме - я давал ссылки на эксперты из КодоБазы, которые работают именно по этой системе.
В "реальной" системе (которая стоит на демо, и реале) ТП и СЛ используются, они "защитные". Ставятся так, чтобы за исторический период они не срабатывали. Тем самым, если произойдет такое большое движение, какого ни разу не было за исторический период - сработал бы ТП или СЛ.
Георгий, может быть, для Лиги Торговых Систем будет полезным ознакомиться с подходом *** к использованию многих десятков индикаторов (и даже больше сотни), дающих сигналы входа, с определением подходящего сигнала по их совпадению в 65% из одновременно работающих индикаторов? Больше об этом ничего не знаю, мне лишь позвонил их рекламный агент и я выяснил у него эту ссылку и несколько слов об их методике. Я ему успел рассказать чуть-чуть о Вашей работе, он успел выразить свое скептическое отношение, и все.
Георгий, может быть, для Лиги Торговых Систем будет полезным ознакомиться с подходом (ссылку удалена модератором, но я успел поглядеть) к использованию многих десятков индикаторов (и даже больше сотни), дающих сигналы входа, с определением подходящего сигнала по их совпадению в 65% из одновременно работающих индикаторов? Больше об этом ничего не знаю, мне лишь позвонил их рекламный агент и я выяснил у него эту ссылку и несколько слов об их методике. Я ему успел рассказать чуть-чуть о Вашей работе, он успел выразить свое скептическое отношение, и все.
Было бы интересно знать критерии их отбора. Но они, сколько я ни глядел - нигде про них не говорят.
Суть их подхода достаточно схожая, но у меня акцент, можно сказать, "противоположен". Они берут кучу индикаторов, и по их сигналам пытаются найти лучшие входы, то есть во главе ТС у них стоит вход. У меня же, в Лиге - во главе стоит сопровождение и выход, и я считаю именно сопровождение гораздо более важной частью ТС. Поэтому в Лиге используется четыре вида сопровождения, и только один вид самого простого сигнала ("импульсный" бар, где тени короче тела, два других способа входа - по касанию канала и по срабатыванию отложек - сложно назвать "сигналами").
Лига ТС - меня, как я уже сказал, вполне устраивает, она показывает именно то, что я от нее и ожидал. Вопрос "что делать, чтобы ТС начала работать" - снят, у меня всегда есть набор ТС, которые работают. Остался вопрос "как из тех ТС, что работают выбрать такие, которые и будут работать еще некоторое время".
В данный момент я готовлю Лигу к работе через Shared Project's, чтобы любой желающий мог, скомпилировав исполнимый модуль - получить любую из ТС Лиги в тестере, а те, кто пообещает открыть бесплатный сигнал - получат ее и для работы на демо или реале.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших 5 по качеству торговли:
Подведем итоги за неделю.
Первое место - ТС 642952 - входы лимитными отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на AUDCAD. Эта система уже несколько недель удерживает высокие места. За прошлую неделю сделала три сделки, немного повысив качество торговли, и поднялась со второго на первое место.
Второе место - ТС 740142 - входы стоповыми отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на EURUSD. Тоже давний участник рейтинга, за последнюю неделю совершила две сделки, заметно подняв качество торговли, и поднявшись с пятого на второе место.
Третье место - ТС 540140 - перевороты по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА на EURUSD. Система третью неделю в рейтинге, за прошлую неделю совершила пять сделок, заметно подняла качество торговли и поднялась с восьмого на третье место.
Четвертое место - ТС 512040 - перевороты по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА на EURGBP. Система - новичок рейтинга.
Замыкает пятерку ТС 640150 - входы по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА с трейлингом ТП на EURUSD. Система давно в рейтинге, хотя в пятерку лидеров входит редко, и лишь на последние места. За последнюю неделю было сделано четыре сделки, качество торговли немного поднялось, однако, систему обогнали лидеры, и она опустилась с четвертого на пятое место.Можно рекомендовать к применению ТС 540140 - похоже, эта система "в ударе", при этом не является RTS-системой (системой с трейлингом ТП). Посмотрим, как она покажет себя на этой неделе.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству:
Итоги недели.
ТС 642952 - входы лимитными отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на AUDCAD. Эта система уже несколько недель удерживает высокие места. За прошлую неделю сделала три сделки, немного повысив качество торговли, и удерживает первое место.
ТС 540140 - перевороты по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА на EURUSD. Система четвертую неделю в рейтинге, за прошлую неделю совершила две сделки, немного снизила качество торговли, однако, поднялась с третьего на второе место.
ТС 512040 - перевороты по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА на EURGBP. Система - вторую недель в рейтинге, за прошлую неделю совершила четыре сделки, немного снизила качество торговли, но поднялась с четвертого на третье место.
ТС 740142 - входы стоповыми отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на EURUSD. Давний участник рейтинга, за последнюю неделю совершила четыре сделки, несколько снизив качество торговли, и опустившись со второго на четвертое место.
ТС 640150 - входы по импульсному бару против тренда, определяемому по пересечению цены и ЕМА с трейлингом ТП на EURUSD. Система давно в рейтинге, за последнюю неделю было совершена одна сделка, качество торговли немного снизилось, однако, она удержала пятое место..
По-прежнему можно рекомендовать к применению ТС 540140 - система, действительно, "на подъеме", при этом не является RTS-системой (системой с трейлингом ТП).
Надеюсь, на этой неделе - будет официальное открытие проекта EALeague_Free через Shared Projects.
Я опишу порядок работы, любой желающий получит возможность проверить любую ТС Лиги в тестере, а те, кто пообещает открыть бесплатный сигнал на какую-то ТС - получит ее для работы на Демо или Реале. При этом сильно знать MQL не требуется - вся функциональность Лиги инкапсулирована в библиотеке, пользователю дается лишь простой виртуальный интерфейс, по требуемому магику. Кроме того, имеется простая функция для получения всех актуальных магиков.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли: