Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 78

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не получится из набора кубиков "лего" построить что-то стоящее, это примерно тоже самое что смешивать любимые вкусы детства в надежде получить новый вкус

должна быть здравая идея и под нее индикатор, есть индикаторы которые учитывают почти все

 
Fast528:

не получится из набора кубиков "лего" построить что-то стоящее,

должна быть здравая идея и под нее индикатор, есть индикаторы которые учитывают почти все

Ага, такой индикатор называется чартом...

 
Aleksey Vyazmikin:

Ага, такой индикатор называется чартом...

если буду перечислять эти свойства, это разрушит мою многолетнюю работу)

 
Fast528:

если буду перечислять эти свойства, это разрушит мою многолетнюю работу)

Мне кажется, что у всех тут паранойя, а на самом деле мало кто захочет даже понять суть Ваших наработок.

Главный лозунг в этой индустрии "прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будущем".

 
Aleksey Vyazmikin:

Мне кажется, что у всех тут паранойя, а на самом деле мало кто захочет даже понять суть Ваших наработок.

Главный лозунг в этой индустрии "прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будущем".

и одного много будет

 

беда в том что Жоржу нужно как-то приручить кучу разных индикаторов и приемов, как он сможет получить у всех у них значение "работает" и "нужна оптимизация"? это почти не возможно

еслиб он работал с одним или двумя индикаторами и самое главное четко выбрал их по причине, что они показывают его стратегию

 
Roman Shiredchenko:

И все - цикл замкнулся. Оптить, выбор под вопросом, оптить... лучшие/худшие... 

Критерия - нет - всё? Это кайф?

А что ты хотел, Роман ?

Сколько раз мне повторять главную цель Лиги ТС ?

Я и не ожидал, что среди систем Лиги будут граали - системы-то простейшие и дубовейшие, бесплатные аналоги - есть в КодоБазе, я их приводил. Любая из них железно подчиняется моему "Основному постулату торговых систем" - "Любая ТС имеет периоды прибыли и убытка, причем периоды убытка дольше периодов прибыли". 

Я ожидал, что, поскольку системы построены на противоположных принципах - ВСЕГДА будет существовать набор систем, которые работают в данное время. И это мое предположение, по-моему, блестяще подтвердилось. Я помню, как мне два года назад говорили "ни одна ТС на пересечении МА и цены никогда не дает прибыли". Я и сам опасался, что это так и есть.  Но - результаты совсем другие. В пятерке лидеров по качеству торговли - таких систем ТРИ.  И лидер по балансу - также построена именно на пересечении цены и скользящей.

Тут уж, скорее прав, кажется,  Алексей - "если бы у нас была машина времени...", и совершенно согласен с ним насчет "как мало шансов у человека заработать деньги на торговле неизвестностью". 

По моим прикидкам, объективности в рынке - где-то процентов 20 максимум. Все остальное - случайный эмоциональный шум. Соответственно, когда по рынку проходят $10, мы можем попытаться их взять, и $2 из них гарантированно возьмем. А вот остальные $8 - тут все воля случая... Конечно, нам может и очень повезти, и вся десятка - достанется нам. Но с той же вероятностью нам может и сильно не повезти, рынок заберет у нас их, и мы потерпим результирующий убыток в $6. Однако, при долгой работе - рынок заберет у нас только $4, а оставшиеся $4 - подарит. И в результате - мы останемся с нашими "законными" $2. Жаль, конечно, оставшихся проходящих по рынку $8... Но - они "не наши", мы не можем их "достать", точно так же, как в любом теле есть "горячие" молекулы, но мы не можем их "достать", чтобы употребить эту энергию себе на пользу.

 
Aleksey Vyazmikin:
 

Не тратьте время, забудьте об автоматизированной торговле.

Не совсем так.

Мне кажется, вполне можно зарабатывать и на полностью автоматизированной торговле в моем варианте - то есть, просто переключая системы, убирая сливающие, и включая рабочие. И заработок при этом будет достаточно стабилен, но увы, весьма невелик. Ни о каких 30% в месяц (тем более больше) - и речи не идет, расчитывать можно буквально на 1-2% в месяц.

Именно поэтому - да, разумно периодически "помогать руками" эксперту. Вот, скажем, та самая пробойная система, которую я использую у себя - вполне показывает скромные результаты и без моих ручных коррекций. Но, как я убедился - результаты можно значительно улучшить, если менять ее параметры на новостных скачках. Что я и делаю пока что вручную - в планах-то вроде как есть желание читать экономический календарь, и во время новостей использовать особые, новостные параметры... Но и руки пока до этого никак не дойдут, да и более важные вопросы пока что имеются.

 
Жорж можно сказать бросил вызов энтропии, одного индикатора было мало, взял почти все доступные:)
 
Georgiy Merts:

...Ни о каких 30% в месяц (тем более больше) - и речи не идет, расчитывать можно буквально на 1-2% в месяц.

...

Да ну - это бред полный. Судя по графикам доходности пробойных систем. Да и вообще работы.... Тут уж нет или много больше в плюс или месяц с убытком - но никак ни 1,2%. Тут на календарных спредах товарных фьючерсов на СМЕ больше зарабатывали... 


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