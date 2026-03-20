Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 78
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не получится из набора кубиков "лего" построить что-то стоящее, это примерно тоже самое что смешивать любимые вкусы детства в надежде получить новый вкус
должна быть здравая идея и под нее индикатор, есть индикаторы которые учитывают почти все
не получится из набора кубиков "лего" построить что-то стоящее,
должна быть здравая идея и под нее индикатор, есть индикаторы которые учитывают почти все
Ага, такой индикатор называется чартом...
Ага, такой индикатор называется чартом...
если буду перечислять эти свойства, это разрушит мою многолетнюю работу)
если буду перечислять эти свойства, это разрушит мою многолетнюю работу)
Мне кажется, что у всех тут паранойя, а на самом деле мало кто захочет даже понять суть Ваших наработок.
Главный лозунг в этой индустрии "прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будущем".
Мне кажется, что у всех тут паранойя, а на самом деле мало кто захочет даже понять суть Ваших наработок.
Главный лозунг в этой индустрии "прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будущем".
и одного много будет
беда в том что Жоржу нужно как-то приручить кучу разных индикаторов и приемов, как он сможет получить у всех у них значение "работает" и "нужна оптимизация"? это почти не возможно
еслиб он работал с одним или двумя индикаторами и самое главное четко выбрал их по причине, что они показывают его стратегию
И все - цикл замкнулся. Оптить, выбор под вопросом, оптить... лучшие/худшие...
Критерия - нет - всё? Это кайф?
А что ты хотел, Роман ?
Сколько раз мне повторять главную цель Лиги ТС ?
Я и не ожидал, что среди систем Лиги будут граали - системы-то простейшие и дубовейшие, бесплатные аналоги - есть в КодоБазе, я их приводил. Любая из них железно подчиняется моему "Основному постулату торговых систем" - "Любая ТС имеет периоды прибыли и убытка, причем периоды убытка дольше периодов прибыли".
Я ожидал, что, поскольку системы построены на противоположных принципах - ВСЕГДА будет существовать набор систем, которые работают в данное время. И это мое предположение, по-моему, блестяще подтвердилось. Я помню, как мне два года назад говорили "ни одна ТС на пересечении МА и цены никогда не дает прибыли". Я и сам опасался, что это так и есть. Но - результаты совсем другие. В пятерке лидеров по качеству торговли - таких систем ТРИ. И лидер по балансу - также построена именно на пересечении цены и скользящей.
Тут уж, скорее прав, кажется, Алексей - "если бы у нас была машина времени...", и совершенно согласен с ним насчет "как мало шансов у человека заработать деньги на торговле неизвестностью".
По моим прикидкам, объективности в рынке - где-то процентов 20 максимум. Все остальное - случайный эмоциональный шум. Соответственно, когда по рынку проходят $10, мы можем попытаться их взять, и $2 из них гарантированно возьмем. А вот остальные $8 - тут все воля случая... Конечно, нам может и очень повезти, и вся десятка - достанется нам. Но с той же вероятностью нам может и сильно не повезти, рынок заберет у нас их, и мы потерпим результирующий убыток в $6. Однако, при долгой работе - рынок заберет у нас только $4, а оставшиеся $4 - подарит. И в результате - мы останемся с нашими "законными" $2. Жаль, конечно, оставшихся проходящих по рынку $8... Но - они "не наши", мы не можем их "достать", точно так же, как в любом теле есть "горячие" молекулы, но мы не можем их "достать", чтобы употребить эту энергию себе на пользу.
Не тратьте время, забудьте об автоматизированной торговле.
Не совсем так.
Мне кажется, вполне можно зарабатывать и на полностью автоматизированной торговле в моем варианте - то есть, просто переключая системы, убирая сливающие, и включая рабочие. И заработок при этом будет достаточно стабилен, но увы, весьма невелик. Ни о каких 30% в месяц (тем более больше) - и речи не идет, расчитывать можно буквально на 1-2% в месяц.
Именно поэтому - да, разумно периодически "помогать руками" эксперту. Вот, скажем, та самая пробойная система, которую я использую у себя - вполне показывает скромные результаты и без моих ручных коррекций. Но, как я убедился - результаты можно значительно улучшить, если менять ее параметры на новостных скачках. Что я и делаю пока что вручную - в планах-то вроде как есть желание читать экономический календарь, и во время новостей использовать особые, новостные параметры... Но и руки пока до этого никак не дойдут, да и более важные вопросы пока что имеются.
...Ни о каких 30% в месяц (тем более больше) - и речи не идет, расчитывать можно буквально на 1-2% в месяц.
...
Да ну - это бред полный. Судя по графикам доходности пробойных систем. Да и вообще работы.... Тут уж нет или много больше в плюс или месяц с убытком - но никак ни 1,2%. Тут на календарных спредах товарных фьючерсов на СМЕ больше зарабатывали...