Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 79
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Да ну - это бред полный. Судя по графикам доходности пробойных систем. Да и вообще работы.... Тут уж нет или много больше в плюс или месяц с убытком - но никак ни 1,2%. Тут на календарных спредах товарных фьючерсов на СМЕ больше зарабатывали...
Не понял.
Все ТС Лиги работают на постоянном минимальном лоте. Как можно говорить о процентах прибыли, не учитывая манименеджмент ?
:-) 30% в год - это не 1-2% в мес.
В данном случае, надо много больше.
Возьми калькулятор, Роман, и посчитай. А потом говори.
Возьми калькулятор, Роман, и посчитай. А потом говори.
да тут посты сносят
:-) 2*12 = 24 - смех один
да тут посты сносят
:-) 2*12 = 24 - смех один
И даже веник берёзовый вручают на нецензурное общение. Веник идёт в комплекте вместе с абонементом на неделю.
да тут посты сносят
:-) 2*12 = 24 - смех один
- У тебя сколько накрутка ?
- Два процента.
- Всего-то ? Как ты на них живешь ?
- Ну не знаю... Закупаю товар, умножаю на два, вот на эти два процента и живу...
Не иначе...
- У тебя сколько накрутка ?
- Два процента.
- Всего-то ? Как ты на них живешь ?
- Ну не знаю... Закупаю товар, умножаю на два, вот на эти два процента и живу...
Не иначе...
к вопросу - 2х12 = 24. Попробуй 28 лет так крутить... :-) Считаю дрОчевом. :-)
не вредные советы - за рекламу не считать.
к вопросу - 2х12 = 24. Попробуй 28 лет так крутить... :-) Считаю дрОчевом. :-)
Не понимаю, о чем ты. Мало тебе доходности - ну получай больше...
Не понимаю, о чем ты. Мало тебе доходности - ну получай больше...
ОК. Я о другом, что используя выбором твои АКТУАЛЬНЫЕ ТС нужно иметь или бОльший плюс или крыть месяц в минус, но никак не 1-2%.
Вкладывая $1000 и получив 30% прироста в год(без выводов), то можно за 27 лет стать миллионером.
И если вы еще молодой, где-то 20-25 лет, то 27 лет можно ждать, а если вам за 50, то вряд-ли увидите этот миллион :)
Вкладывая $1000 и получив 30% прироста в год(без выводов), то можно за 27 лет стать миллионером.
И если вы еще молодой, где-то 20-25 лет, то 27 лет можно ждать, а если вам за 50, то вряд-ли увидите этот миллион :)
Petros! Вопросов нет! Считаю здесь ключевую фразу "получив за 27 лет"... :-)