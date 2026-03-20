Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 79

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Roman Shiredchenko:

Да ну - это бред полный. Судя по графикам доходности пробойных систем. Да и вообще работы.... Тут уж нет или много больше в плюс или месяц с убытком - но никак ни 1,2%. Тут на календарных спредах товарных фьючерсов на СМЕ больше зарабатывали... 

Не понял.

Все ТС Лиги работают на постоянном минимальном лоте.  Как можно говорить о процентах прибыли, не учитывая манименеджмент ?

 
Roman Shiredchenko:

:-) 30% в год - это не 1-2% в мес. 

В данном случае, надо много больше.

Возьми калькулятор, Роман, и посчитай. А потом говори.

 
Georgiy Merts:

Возьми калькулятор, Роман, и посчитай. А потом говори.

 да тут посты сносят 

:-) 2*12 = 24 - смех один 

 
Roman Shiredchenko:

 да тут посты сносят 

:-) 2*12 = 24 - смех один 

И даже веник берёзовый вручают на нецензурное общение. Веник идёт в комплекте  вместе с абонементом на неделю.

 
Roman Shiredchenko:

 да тут посты сносят 

:-) 2*12 = 24 - смех один 

 - У тебя сколько накрутка ?

- Два процента.

- Всего-то ? Как ты на них живешь ?

- Ну не знаю... Закупаю товар, умножаю на два, вот на эти два процента и живу...

Не иначе...

 
Georgiy Merts:

 - У тебя сколько накрутка ?

- Два процента.

- Всего-то ? Как ты на них живешь ?

- Ну не знаю... Закупаю товар, умножаю на два, вот на эти два процента и живу...

Не иначе...

к вопросу - 2х12 = 24. Попробуй 28 лет так крутить... :-) Считаю дрОчевом. :-)


не вредные советы - за рекламу не считать.

 
Roman Shiredchenko:

к вопросу - 2х12 = 24. Попробуй 28 лет так крутить... :-) Считаю дрОчевом. :-)

Не понимаю, о чем ты. Мало тебе доходности - ну получай больше...

 
Georgiy Merts:

Не понимаю, о чем ты. Мало тебе доходности - ну получай больше...

ОК. Я о другом, что используя выбором твои АКТУАЛЬНЫЕ ТС нужно иметь или бОльший плюс или крыть месяц в минус, но никак не 1-2%. 

 

Вкладывая $1000 и получив 30% прироста в год(без выводов), то можно за 27 лет стать миллионером.

И если вы еще молодой, где-то 20-25 лет, то 27 лет можно ждать, а если вам за 50, то вряд-ли увидите этот миллион :)

 
Petros Shatakhtsyan:

Вкладывая $1000 и получив 30% прироста в год(без выводов), то можно за 27 лет стать миллионером.

И если вы еще молодой, где-то 20-25 лет, то 27 лет можно ждать, а если вам за 50, то вряд-ли увидите этот миллион :)

Petros! Вопросов нет! Считаю здесь ключевую фразу "получив за 27 лет"... :-)

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