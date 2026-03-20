Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 206

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Georgiy Merts:

Есть смысл отвечать участнику с ником "Даша-даша" ???  Был бы тут Владимир Баскаков - еще можно было бы ему ответить... А так...

Я же говорила:)
Полное отрицание автором конструктивной критики. 
 
Dasha Dasha:
Я же говорила:)
Полное отрицание автором конструктивной критики. 

На себя, посмотри. Даша-даша... Или Спрут ? Или кто там еще будешь ?

 
Dasha Dasha:
Я же говорила:)
Полное отрицание автором конструктивной критики. 
И чё пристала к человеку. Результаты темы не хуже чем в других. В итоге, реальных денег не заработал никто.)
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

 

Обрати внимание на парадокс: лучшая по балансу 143141, которая вообще не входит в топ по качеству.

Возникает стародавний вопрос: Вам шашечки или ехать? 

P.S. Посмотри, пожалуйста, какие настройки у 143141 (какой СЛ и ТП)?

 

Георгий,

ты говоришь, что каждая ТС имеет периоды прибыли и периоды убытка и периоды убытка длиннее. Если посмотреть на ТС, находящие в топах, то этот твой постулат не подтверждается. Не анализировал их все, но глядя на наиболее успешные можно сделать вывод, что у них период прибыли много больше чем период убытка. До периода убытка они просто не доживают, т.к. снимаются с торгов. И их периоды убытка мы не наблюдаем. 

М.б. постулат стоит переформулировать: большая часть ТС - убыточна. Но меньшая часть может работать с прибылью. 

 

Ещё одно наблюдение: на первом месте в топе по качеству 743642, которая была создана 28 июня и за неделю совершила 26 сделок и заработала 30,86 usd. 

Надо каким-то образом научиться выявлять такие успешные системы в самом начале их карьеры. Например, ввести  какой-то параметр, который будет определять скорость набора прибыли (учитывать время удержания позиции, кол-во сделок, средняя прибыль за одну сделку, прибыль за день).

Типа Алерта, который будет присылать уведомления, что надо обратить внимание на такой-то магик.
 
Eduard_D:

Обрати внимание на парадокс: лучшая по балансу 143141, которая вообще не входит в топ по качеству.

Возникает стародавний вопрос: Вам шашечки или ехать? 

P.S. Посмотри, пожалуйста, какие настройки у 143141 (какой СЛ и ТП)?

И что с того ?  Ты погляди на то, как она торгует - ужасные дергания, и шесть убытков подряд !  Ты рискнешь поставить такую на реал ?

Ее параметры:

   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1;
   m_bMustExitOnWorkEnd = false;
   m_bMustExitOnWeekEnd = true;
   m_dtBuildMoment = D'2018.10.26';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 330;
   m_dSLvsDATR = 2.45;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.80;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.16;
   m_dTPvsDATR = 2.00;
   m_uiMaxDirectTPC = 3;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.221;

Есть также небольшая история параметров переоптимизации (с тех пор, как стал ее сохранять, набор параметров несколько различается из-за изменений кода):

//   Причина снятия:    Long Max Wait
   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPCHF);
   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1;
   m_dtBuildMoment = D'2018.07.31';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 330;
   m_dSLvsDATR = 2.65;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.15;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.10;
   m_dTPvsDATR = 0.70;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.180;


//   Причина снятия:    неизвестно
   
   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPCHF);
   _NOT_TESTED_IF(PeriodSeconds(GetWorkTimeframe()) != 900);
   m_dtBuildMoment = D'2018.06.02';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 265;
   m_dSLvsDATR = 1.65;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.40;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.11;
   m_dTPvsDATR = 2.20;

Между прочим, такой огромный период канала мне также не внушает доверия к такой системе. Пробой двухнедельного канала на часовках с прямым трейлингом СЛ (и выходом в конце недели) на фунтофранке ? 

По-моему, это просто случайная "выскочка", не более того.  

 
Eduard_D:

Георгий,

ты говоришь, что каждая ТС имеет периоды прибыли и периоды убытка и периоды убытка длиннее. Если посмотреть на ТС, находящие в топах, то этот твой постулат не подтверждается. Не анализировал их все, но глядя на наиболее успешные можно сделать вывод, что у них период прибыли много больше чем период убытка. До периода убытка они просто не доживают, т.к. снимаются с торгов. И их периоды убытка мы не наблюдаем.    

Хм... Они ведь работают не сильно долго... И как только демонстрируют изменение поведения - они тут же снимаются с торговли. Что ж удивительного, что некоторые из почти 670 ТС показывают достаточно долгий период заработка ? Уверен, что период убытка у них будет еще дольше - снова могу припомнить пробой канала на фунтодолларе, который почти год показывал отличные результаты, а потом - резко "сдулся", и уже почти год "болтается" между Низшим и Средним дивизионом.

При этом я не исключаю возможность исключений... Но, пока я эти исключения не вижу.
 
Eduard_D:

Ещё одно наблюдение: на первом месте в топе по качеству 743642, которая была создана 28 июня и за неделю совершила 26 сделок и заработала 30,86 usd. 

Надо каким-то образом научиться выявлять такие успешные системы в самом начале их карьеры.

Надо.

Будут конкретные предложения - можно будет обдумать реализацию.

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