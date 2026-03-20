Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 206
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Есть смысл отвечать участнику с ником "Даша-даша" ??? Был бы тут Владимир Баскаков - еще можно было бы ему ответить... А так...
Я же говорила:)
На себя, посмотри. Даша-даша... Или Спрут ? Или кто там еще будешь ?
Я же говорила:)
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Обрати внимание на парадокс: лучшая по балансу 143141, которая вообще не входит в топ по качеству.
Возникает стародавний вопрос: Вам шашечки или ехать?
P.S. Посмотри, пожалуйста, какие настройки у 143141 (какой СЛ и ТП)?
Георгий,
ты говоришь, что каждая ТС имеет периоды прибыли и периоды убытка и периоды убытка длиннее. Если посмотреть на ТС, находящие в топах, то этот твой постулат не подтверждается. Не анализировал их все, но глядя на наиболее успешные можно сделать вывод, что у них период прибыли много больше чем период убытка. До периода убытка они просто не доживают, т.к. снимаются с торгов. И их периоды убытка мы не наблюдаем.
М.б. постулат стоит переформулировать: большая часть ТС - убыточна. Но меньшая часть может работать с прибылью.
Ещё одно наблюдение: на первом месте в топе по качеству 743642, которая была создана 28 июня и за неделю совершила 26 сделок и заработала 30,86 usd.
Надо каким-то образом научиться выявлять такие успешные системы в самом начале их карьеры. Например, ввести какой-то параметр, который будет определять скорость набора прибыли (учитывать время удержания позиции, кол-во сделок, средняя прибыль за одну сделку, прибыль за день).Типа Алерта, который будет присылать уведомления, что надо обратить внимание на такой-то магик.
Обрати внимание на парадокс: лучшая по балансу 143141, которая вообще не входит в топ по качеству.
Возникает стародавний вопрос: Вам шашечки или ехать?
P.S. Посмотри, пожалуйста, какие настройки у 143141 (какой СЛ и ТП)?
И что с того ? Ты погляди на то, как она торгует - ужасные дергания, и шесть убытков подряд ! Ты рискнешь поставить такую на реал ?
Ее параметры:
Есть также небольшая история параметров переоптимизации (с тех пор, как стал ее сохранять, набор параметров несколько различается из-за изменений кода):
Между прочим, такой огромный период канала мне также не внушает доверия к такой системе. Пробой двухнедельного канала на часовках с прямым трейлингом СЛ (и выходом в конце недели) на фунтофранке ?
По-моему, это просто случайная "выскочка", не более того.
Георгий,
ты говоришь, что каждая ТС имеет периоды прибыли и периоды убытка и периоды убытка длиннее. Если посмотреть на ТС, находящие в топах, то этот твой постулат не подтверждается. Не анализировал их все, но глядя на наиболее успешные можно сделать вывод, что у них период прибыли много больше чем период убытка. До периода убытка они просто не доживают, т.к. снимаются с торгов. И их периоды убытка мы не наблюдаем.
Хм... Они ведь работают не сильно долго... И как только демонстрируют изменение поведения - они тут же снимаются с торговли. Что ж удивительного, что некоторые из почти 670 ТС показывают достаточно долгий период заработка ? Уверен, что период убытка у них будет еще дольше - снова могу припомнить пробой канала на фунтодолларе, который почти год показывал отличные результаты, а потом - резко "сдулся", и уже почти год "болтается" между Низшим и Средним дивизионом.При этом я не исключаю возможность исключений... Но, пока я эти исключения не вижу.
Ещё одно наблюдение: на первом месте в топе по качеству 743642, которая была создана 28 июня и за неделю совершила 26 сделок и заработала 30,86 usd.
Надо каким-то образом научиться выявлять такие успешные системы в самом начале их карьеры.
Надо.
Будут конкретные предложения - можно будет обдумать реализацию.