Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 207

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Georgiy Merts:

И что с того ?  Ты погляди на то, как она торгует - ужасные дергания, и шесть убытков подряд !  Ты рискнешь поставить такую на реал ?

Ее параметры:

Между прочим, такой огромный период канала мне также не внушает доверия к такой системе. Пробой двухнедельного канала на часовках с прямым трейлингом СЛ (и выходом в конце недели) на фунтофранке ? 

По-моему, это просто случайная "выскочка", не более того.  

Есть ли у тебя информация о максимальных суммах заработка лучших ТС, величине полученного убытка (фактическом DD) при снятии их с торгов, значении качества торговли, сроках их жизни, дате начала и окончания торговли?  Если нет, то предлагаю начать её собирать.


Посмотрел график GBPCHF и график баланса 143141. С мая  GBPCHF начала падать (медвежий тренд) и с мая же у ТС попёрла прибыль. Оно и понятно - ChnTrendDTS. 

Не понятно другое. Такие же красивые тренды с мая демонстрируют  GBPJPY и EURGBP. А вот прорыва по прибыли трендовые ТС на этих парах не показывают. В чём заключается причина?

Посмотрим сколько ещё проработает 143141. 

 
Georgiy Merts:

Хм... Они ведь работают не сильно долго... И как только демонстрируют изменение поведения - они тут же снимаются с торговли. Что ж удивительного, что некоторые из почти 670 ТС показывают достаточно долгий период заработка ? Уверен, что период убытка у них будет еще дольше - снова могу припомнить пробой канала на фунтодолларе, который почти год показывал отличные результаты, а потом - резко "сдулся", и уже почти год "болтается" между Низшим и Средним дивизионом.

При этом я не исключаю возможность исключений... Но, пока я эти исключения не вижу.

А пробой канала на фунтодолларе был переоптимизирован? 

Все ТС, которые держатся у тебя в топе по году или около того и есть эти исключения. 

 
Georgiy Merts:

Надо.

Будут конкретные предложения - можно будет обдумать реализацию.

Под конкретными предложениями ты понимаешь подробный алгоритм? 

 
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Доброго дня! Просьба предоставить рег коды:

аккаунт: 2599118

магик    743642

рег код

аккаунт: 2599118

магик    140751

рег код

аккаунт: 2599118

магик    642152

рег код


аккаунт: 2599118

магик    143141

рег код


аккаунт: 2599118

магик     243552

рег код


аккаунт: 2599118

магик     143750

рег код


аккаунт: 2599118

магик     740250

рег код
 
Eduard_D:

Под конкретными предложениями ты понимаешь подробный алгоритм? 

Не обязательно.

Какие-то четкие принципы. И при этом, хорошо бы, чтобы они были хотя бы немного обоснованы. Чтобы не получалось, как  в том анекдоте, когда у еврея уже все куры сдохли, а у  раввина осталось еще много интересных идей. Поскольку система оценок требует изменения скриптов, в лучшем случае, а скорее - и непосредственно кода Лиги. Мне же тратить усилия на предложения типа Даши Баскаковой "используй силу цены открытия" при том, что человек не написал ни одного эксперта, не очень хочется.

 
Eduard_D:

Есть ли у тебя информация о максимальных суммах заработка лучших ТС, величине полученного убытка (фактическом DD) при снятии их с торгов, значении качества торговли, сроках их жизни, дате начала и окончания торговли?  Если нет, то предлагаю начать её собирать.

Вся эта информация имеется (в виде Excel-файла) лишь на момент снятия с торгов. Дальше - она удаляется. Поскольку, как я уже говорил, ежедневно переоптимизируются от трех до пятнадцати ТС (в среднем штук пять), и от пяти до двадцати переходят из дивизиона в дивизион (в среднем - штук десять). 

То есть, в этом случае у нас быстро возникнет куча файлов, которые будет совершенно неудобно ворошить при необходимости. То есть, эти файлы сразу должны как-то перерабатываться.  

 
Eduard_D:

Не понятно другое. Такие же красивые тренды с мая демонстрируют  GBPJPY и EURGBP. А вот прорыва по прибыли трендовые ТС на этих парах не показывают. В чём заключается причина?    

Подозреваю, что причина в том, что эти пары вобще не показывали никаких трендов на истории оптимизации.

 
Eduard_D:

А пробой канала на фунтодолларе был переоптимизирован?     

Конечно.

Любая система, показавшая "контрольный выстрел" - тут же переоптимизируется.

Кроме того, как только система показывает качество торговли, отличное от "дивизионного" - она тут же переходит в другой дивизион, в соответствии с текущим качеством торговли.

 
Roman Shiredchenko:

Доброго дня! Просьба предоставить рег коды:

.....   

Account: 2599118
Magic: 743642

RegCode: 2954630475

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 140751

RegCode: 656151900

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 642152

RegCode: 354161691

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 143141

RegCode: 1956386292

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 243552

RegCode: 798757921

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 143750

RegCode: 1117525279

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 740250

RegCode: 1520178382

-----------------------------------

 
Georgiy Merts:

Account: 2599118
Magic: 743642

RegCode: 2954630475

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 140751

RegCode: 656151900

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 642152

RegCode: 354161691

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 143141

RegCode: 1956386292

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 243552

RegCode: 798757921

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 143750

RegCode: 1117525279

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 740250

RegCode: 1520178382

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Сенк-с!!!

Я же правильно понимаю, что это сообщение о том, что робот в работе?

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