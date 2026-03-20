Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 207
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И что с того ? Ты погляди на то, как она торгует - ужасные дергания, и шесть убытков подряд ! Ты рискнешь поставить такую на реал ?
Ее параметры:
Между прочим, такой огромный период канала мне также не внушает доверия к такой системе. Пробой двухнедельного канала на часовках с прямым трейлингом СЛ (и выходом в конце недели) на фунтофранке ?
По-моему, это просто случайная "выскочка", не более того.
Есть ли у тебя информация о максимальных суммах заработка лучших ТС, величине полученного убытка (фактическом DD) при снятии их с торгов, значении качества торговли, сроках их жизни, дате начала и окончания торговли? Если нет, то предлагаю начать её собирать.
Посмотрел график GBPCHF и график баланса 143141. С мая GBPCHF начала падать (медвежий тренд) и с мая же у ТС попёрла прибыль. Оно и понятно - ChnTrendDTS.
Не понятно другое. Такие же красивые тренды с мая демонстрируют GBPJPY и EURGBP. А вот прорыва по прибыли трендовые ТС на этих парах не показывают. В чём заключается причина?
Посмотрим сколько ещё проработает 143141.
Хм... Они ведь работают не сильно долго... И как только демонстрируют изменение поведения - они тут же снимаются с торговли. Что ж удивительного, что некоторые из почти 670 ТС показывают достаточно долгий период заработка ? Уверен, что период убытка у них будет еще дольше - снова могу припомнить пробой канала на фунтодолларе, который почти год показывал отличные результаты, а потом - резко "сдулся", и уже почти год "болтается" между Низшим и Средним дивизионом.При этом я не исключаю возможность исключений... Но, пока я эти исключения не вижу.
А пробой канала на фунтодолларе был переоптимизирован?
Все ТС, которые держатся у тебя в топе по году или около того и есть эти исключения.
Надо.
Будут конкретные предложения - можно будет обдумать реализацию.
Под конкретными предложениями ты понимаешь подробный алгоритм?
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Доброго дня! Просьба предоставить рег коды:
аккаунт: 2599118
магик 743642
рег код
аккаунт: 2599118
магик 140751
рег код
аккаунт: 2599118
магик 642152рег код
аккаунт: 2599118
магик 143141рег код
аккаунт: 2599118
магик 243552рег код
аккаунт: 2599118
магик 143750
рег код
аккаунт: 2599118
магик 740250рег код
Под конкретными предложениями ты понимаешь подробный алгоритм?
Не обязательно.
Какие-то четкие принципы. И при этом, хорошо бы, чтобы они были хотя бы немного обоснованы. Чтобы не получалось, как в том анекдоте, когда у еврея уже все куры сдохли, а у раввина осталось еще много интересных идей. Поскольку система оценок требует изменения скриптов, в лучшем случае, а скорее - и непосредственно кода Лиги. Мне же тратить усилия на предложения типа Даши Баскаковой "используй силу цены открытия" при том, что человек не написал ни одного эксперта, не очень хочется.
Есть ли у тебя информация о максимальных суммах заработка лучших ТС, величине полученного убытка (фактическом DD) при снятии их с торгов, значении качества торговли, сроках их жизни, дате начала и окончания торговли? Если нет, то предлагаю начать её собирать.
Вся эта информация имеется (в виде Excel-файла) лишь на момент снятия с торгов. Дальше - она удаляется. Поскольку, как я уже говорил, ежедневно переоптимизируются от трех до пятнадцати ТС (в среднем штук пять), и от пяти до двадцати переходят из дивизиона в дивизион (в среднем - штук десять).
То есть, в этом случае у нас быстро возникнет куча файлов, которые будет совершенно неудобно ворошить при необходимости. То есть, эти файлы сразу должны как-то перерабатываться.
Не понятно другое. Такие же красивые тренды с мая демонстрируют GBPJPY и EURGBP. А вот прорыва по прибыли трендовые ТС на этих парах не показывают. В чём заключается причина?
Подозреваю, что причина в том, что эти пары вобще не показывали никаких трендов на истории оптимизации.
А пробой канала на фунтодолларе был переоптимизирован?
Конечно.
Любая система, показавшая "контрольный выстрел" - тут же переоптимизируется.
Кроме того, как только система показывает качество торговли, отличное от "дивизионного" - она тут же переходит в другой дивизион, в соответствии с текущим качеством торговли.
Доброго дня! Просьба предоставить рег коды:
.....
Account: 2599118
Magic: 743642
RegCode: 2954630475
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 140751
RegCode: 656151900
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 642152
RegCode: 354161691
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 143141
RegCode: 1956386292
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 243552
RegCode: 798757921
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 143750
RegCode: 1117525279
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 740250
RegCode: 1520178382
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 743642
RegCode: 2954630475
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 140751
RegCode: 656151900
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 642152
RegCode: 354161691
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 143141
RegCode: 1956386292
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 243552
RegCode: 798757921
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 143750
RegCode: 1117525279
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 740250
RegCode: 1520178382
-----------------------------------
Сенк-с!!!
Я же правильно понимаю, что это сообщение о том, что робот в работе?