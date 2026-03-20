Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 213
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Нет.
Для списка ТС - достаточно самого эксперта, все коды в нем. А вот для анализа заработанной прибыли - надо проходиться по истории торговли. Это - уже сами. Берите анализаторы, инвест-пароль есть, магик есть - вот и считайте прибыль.
:((((
Нет.
Для списка ТС - достаточно самого эксперта, все коды в нем. А вот для анализа заработанной прибыли - надо проходиться по истории торговли. Это - уже сами. Берите анализаторы, инвест-пароль есть, магик есть - вот и считайте прибыль.
Когда ты готовишь еженедельные отчеты, ты именно так и делаешь?
Данные для таблицы "Лучшие по балансу" собираются по всем дивизионам или только по Высшему?
Когда ты готовишь еженедельные отчеты, ты именно так и делаешь?
Данные для таблицы "Лучшие по балансу" собираются по всем дивизионам или только по Высшему?
Да, именно так и делаю. Есть скрипт, который пробегается по всей истории, и считает баланс.
Работает по всем дивизионам, скрипт переключает счета, и собирает статистику везде. На мой взгляд, двадцатки лучших - вполне достаточно, нет смысла знать точно значение баланса для систем, "болтающихся во флете". Вполне хватает информации, что качество их торговли высокое, среднее или низкое (в соответствии с дивизионом). И только "сливки" можно сравнить по балансу или качеству.
Посмотрел распределение дат переоптимизации ТС. Из 672 ТС большая часть была переоптимизирована в мае, июне, июле 2019г.
Можно сделать вывод, что среднее время жизни ТС составляет порядка 2-х - 3-х месяцев.
Долгожителей (старше 01.05.2019) - 204 шт. Из них в Высшем дивизионе с датой билда до 01.05.2019 - 16 штук (из 76).
Надо сделать такой же анализ отдельно по каждому символу, чтобы определить какие символы более стабильны, какие - менее. И по торговым системам аналогично.
Да, именно так и делаю. Есть скрипт, который пробегается по всей истории, и считает баланс.
Работает по всем дивизионам, скрипт переключает счета, и собирает статистику везде. На мой взгляд, двадцатки лучших - вполне достаточно, нет смысла знать точно значение баланса для систем, "болтающихся во флете". Вполне хватает информации, что качество их торговли высокое, среднее или низкое (в соответствии с дивизионом). И только "сливки" можно сравнить по балансу или качеству.
Таки хочется узнать, можно ли обратиться к Скрипту с просьбой посчитать баланс по всем магикам?
Таки хочется узнать, можно ли обратиться к Скрипту с просьбой посчитать баланс по всем магикам?
Безусловно. Я выложу его через пару дней. Надо убрать оттуда код логина в счета дивизионов, чтобы работало только на том счету, что открыт.
Смысла в таком подсчете я не вижу, но если есть желание...
Он генерирует экселевские файлы, вроде тех, что я еженедельно выкладываю в отчетах в понедельник.
Безусловно. Я выложу его через пару дней. Надо убрать оттуда код логина в счета дивизионов, чтобы работало только на том счету, что открыт.
Смысла в таком подсчете я не вижу, но если есть желание...
Он генерирует экселевские файлы, вроде тех, что я еженедельно выкладываю в отчетах в понедельник.
Спасибо.
Безусловно. Я выложу его через пару дней. Надо убрать оттуда код логина в счета дивизионов, чтобы работало только на том счету, что открыт.
Смысла в таком подсчете я не вижу, но если есть желание...
Он генерирует экселевские файлы, вроде тех, что я еженедельно выкладываю в отчетах в понедельник.
М.б. я не совсем правильно понял: ты сам посчитаешь балансы по всем магикам, о чём я и попросил? Или ты собираешься выложить скрипт?
М.б. я не совсем правильно понял: ты сам посчитаешь балансы по всем магикам, о чём я и попросил? Или ты собираешься выложить скрипт?
Выложу скрипт, конечно. Просто в нем сейчас стоит перебор всех дивизионов с прямыми мастер-доступами. Это надо убрать. Кроме того, я не предполагал, что им будут пользоваться другие - соответственно, некоторые параметры задаются туманными перечислениями и коэффициентами, это тоже надо убрать. Будешь генерировать себе эксель-файлы, и считать все, что тебе вздумается на любом счете, где работают магики Лиги ТС.
Выложу скрипт, конечно. Просто в нем сейчас стоит перебор всех дивизионов с прямыми мастер-доступами. Это надо убрать. Кроме того, я не предполагал, что им будут пользоваться другие - соответственно, некоторые параметры задаются туманными перечислениями и коэффициентами, это тоже надо убрать. Будешь генерировать себе эксель-файлы, и считать все, что тебе вздумается на любом счете, где работают магики Лиги ТС.
А ты дашь инвест-пароли ко всем дивизионам?
М.б. менее время затратно тебе самому прогнать его один раз?