Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 201
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Не знаю, надо ж пересматривать код систем, если руки дойдут.
Я уже как-то говорил, что Лига для тебя является "конвейерным производством" с 672 ТС. И ты физически не успеваешь следить за каждой отдельной системой.
Может быть стоит отказаться от "бесперспективных" ТС, уменьшить их кол-во и перейти на "ручную сборку" наиболее одарённых. Тогда ты будешь знать особенности входных параметров тех или иных ТС и сможешь анализировать их результаты не только в виде еженедельных отчётов.
Об этом (о статистике) тебя уже спрашивал Реter Konow в посте #1805.
И какой смысл ? Ты подозреваешь, что у меня ошибки ? Крайне маловероятно - код Лиги един, и если работает он по-разному, то это только лишь из-за различия котировок. Скажем, у меня ECN-счета, в которых спред заметно меньше, чем на не-ECN. Кроме того - лига работает на МТ4-демо-счетах. А тестируется она на МТ5. Как по-твоему, я "запущу его на том же терминале", если он у меня МТ4 ?
А данную проверку - опять же, если руки дойдут - сделаю.
Так ведь есть же EALeague_Free.ex4 ? Его и запустить в тестере МТ4.
Не знаю, существует ли ChnTrendSP.ex4 ?
Но, зато сегодня была переоптимизированна система, которая дала на истории качество Высшего дивизиона (1,09) при испытании на "всех тиках на основе реальных", является RTS-системой, и не имеет перевода в безубыток ! Защитный СЛ стоит на уровне 3.5 дневных диапазонов, что для RTS-систем - весьма немного. И график Эквити - как всегда, очень напоминает мартингейловский.
Магик 642750
Прикрепляю последний модуль Лиги ТС
(Напоминаю, что в тестере - все магики работают без ограничений)
Но, зато сегодня была переоптимизированна система, которая дала на истории качество Высшего дивизиона (1,09) при испытании на "всех тиках на основе реальных", является RTS-системой, и не имеет перевода в безубыток !
Магик 642750
Yes!
Сгенерируй, пожалуйста, регкод к счёту 50447013, магик 642750
Добавлю его к Сигналу New Top LigaTS
Yes!
Сгенерируй, пожалуйста, регкод к счёту 50447013, магик 642750
Account: 50447013
Magic: 642750
RegCode: 790367056
Так ведь есть же EALeague_Free.ex4 ? Его и запустить в тестере МТ4.
Не знаю, существует ли ChnTrendSP.ex4 ?
Нет, отдельных экспертов для МТ4 не существует (хотя, их несложно сделать). Проблема в другом - в тестере МТ4 генерация тиков совершенно отстойная, она даже близко не приближается к реальной.
Account: 50447013
Magic: 642750
RegCode: 790367056
Благодарю.
Нет, отдельных экспертов для МТ4 не существует (хотя, их несложно сделать). Проблема в другом - в тестере МТ4 генерация тиков совершенно отстойная, она даже близко не приближается к реальной.
Да, в МТ4 тестировать на тиках не имеет ни какого смысла. Ровно такой же результат получится при тестировании на 1М OHLC. Возможна только разница в несколько секунд внутри одной минуты.
Но у меня в МТ5 результат на реальных тиках практически полностью совпал с результатом на 1М OHLC. Я специально их сравнивал.
Account: 50447013
Magic: 642750
RegCode: 790367056
Какая-то ошибка. Полностью журнал в Прилагаемом файле. В конце-концов мне удалось его запустить, но эти ошибки сохраняются.
Какая-то ошибка. Полностью журнал в Прилагаемом файле. В конце-концов мне удалось его запустить, но эти ошибки сохраняются.
Да, поторопился. Сейчас будет...Пока можно писать "Continue" - должно нормально проходить.