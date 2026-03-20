Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 201

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Georgiy Merts:

Не знаю, надо ж пересматривать код систем, если руки дойдут.  

Я уже как-то  говорил, что Лига для тебя является "конвейерным производством" с 672 ТС. И ты физически не успеваешь следить за каждой отдельной системой. 

Может быть стоит отказаться от "бесперспективных" ТС, уменьшить их кол-во и перейти на "ручную сборку" наиболее одарённых. Тогда ты будешь знать особенности входных параметров тех или иных ТС и сможешь анализировать их результаты не только в виде  еженедельных отчётов.

Об этом (о статистике) тебя уже спрашивал   Реter Konow в посте #1805. 

 
Georgiy Merts:

И какой смысл ? Ты подозреваешь, что у меня ошибки ?  Крайне маловероятно - код Лиги един, и если работает он по-разному, то это только лишь из-за различия котировок. Скажем, у меня ECN-счета, в которых спред заметно меньше, чем на не-ECN. Кроме того - лига работает на МТ4-демо-счетах. А тестируется она на МТ5. Как по-твоему, я "запущу его на том же терминале", если он у меня МТ4 ?

А данную проверку - опять же, если руки дойдут - сделаю.

Так ведь есть же EALeague_Free.ex4 ?  Его и запустить в тестере МТ4.

Не знаю, существует ли ChnTrendSP.ex4 ? 

 

Но, зато сегодня была переоптимизированна система, которая дала на истории качество Высшего дивизиона (1,09) при испытании на "всех тиках на основе реальных", является RTS-системой, и не имеет перевода в безубыток !  Защитный СЛ стоит на уровне 3.5 дневных диапазонов, что для RTS-систем - весьма немного. И график Эквити - как всегда, очень напоминает мартингейловский.

Магик 642750

Прикрепляю последний модуль Лиги ТС

(Напоминаю, что в тестере - все магики работают без ограничений)

Файлы:
_EALeague_Free.zip  5711 kb
 
Georgiy Merts:

Но, зато сегодня была переоптимизированна система, которая дала на истории качество Высшего дивизиона (1,09) при испытании на "всех тиках на основе реальных", является RTS-системой, и не имеет перевода в безубыток !

Магик 642750

Yes! 

Сгенерируй, пожалуйста, регкод к счёту 50447013, магик 642750

Добавлю его к Сигналу New Top LigaTS

 
Eduard_D:

Yes! 

Сгенерируй, пожалуйста, регкод к счёту 50447013, магик 642750

Account: 50447013
Magic: 642750

RegCode: 790367056

 
Eduard_D:

Так ведь есть же EALeague_Free.ex4 ?  Его и запустить в тестере МТ4.

Не знаю, существует ли ChnTrendSP.ex4 ? 

Нет, отдельных экспертов для МТ4 не существует (хотя, их несложно сделать). Проблема в другом - в тестере МТ4 генерация тиков совершенно отстойная, она даже близко не приближается к реальной.

 
Georgiy Merts:

Account: 50447013
Magic: 642750

RegCode: 790367056

Благодарю.

 
Georgiy Merts:

Нет, отдельных экспертов для МТ4 не существует (хотя, их несложно сделать). Проблема в другом - в тестере МТ4 генерация тиков совершенно отстойная, она даже близко не приближается к реальной.

Да, в МТ4 тестировать на тиках не имеет ни какого смысла. Ровно такой же результат получится при тестировании на 1М OHLC. Возможна только разница в несколько секунд внутри одной минуты.

Но у меня в МТ5 результат на реальных тиках практически полностью совпал с результатом на 1М OHLC. Я специально их сравнивал.

 
Georgiy Merts:

Account: 50447013
Magic: 642750

RegCode: 790367056

Какая-то ошибка. Полностью журнал в Прилагаемом файле.    В конце-концов мне удалось его запустить, но эти ошибки сохраняются.


Файлы:
errors.txt  6 kb
 
Eduard_D:

Какая-то ошибка. Полностью журнал в Прилагаемом файле.    В конце-концов мне удалось его запустить, но эти ошибки сохраняются.


Да, поторопился. Сейчас будет...

Пока можно писать "Continue" - должно нормально проходить. 
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