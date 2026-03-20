Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 202
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Вот, должно работать.
Вот, должно работать.
Теперь всё ОК. Спасибо.
У 642750 в настройках Макс DD=6962 пункта. Максимальная очередь SL=1
Но при торговле был выставлен SL на дистанции 3914 пункта. Почему?
У 642750 в настройках Макс DD=6962 пункта. Максимальная очередь SL=1
Но при торговле был выставлен SL на дистанции 3914 пункта. Почему?
Потому, что максимальный просад и максимально допустимый СЛ - это разные вещи.
Сейчас я не могу сказать, допустим ли СЛ для данной системы, код пока недоступен. Скорее всего недопустим. И, таким образом, на истории был зарегистрирован откат или "отрицательный ТП" на уровне около 3900 пунктов
А максимальный просад и очередь СЛ говорит о том, что был случай, когда произошел "отрицательный ТП" на уровне 3900 пунктов (это первый убыток в очереди), а потом, в следующей сделке - был уже положительный ТП, но при этом во время этой сделки был откат на 3062 пункта.
Таким образом, максимальный просад за эти две сделки составил 6962 пунктов. Но защитный СЛ был выставлен на уровне 3914 пунктов.
Кроме того уровень СЛ будет меняться с изменением дневного ATR(25)
Потому, что максимальный просад и максимально допустимый СЛ - это разные вещи.
Сейчас я не могу сказать, допустим ли СЛ для данной системы, код пока недоступен. Скорее всего недопустим. И, таким образом, на истории был зарегистрирован откат или "отрицательный ТП" на уровне около 3900 пунктов
А максимальный просад и очередь СЛ говорит о том, что был случай, когда произошел "отрицательный ТП" на уровне 3900 пунктов (это первый убыток в очереди), а потом, в следующей сделке - был уже положительный ТП, но при этом во время этой сделки был откат на 3062 пункта.
Таким образом, максимальный просад за эти две сделки составил 6962 пунктов. Но защитный СЛ был выставлен на уровне 3914 пунктов.
Кроме того уровень СЛ будет меняться с изменением дневного ATR(25)
Я запутался. :(((
Я полагал, что у RTS систем нет SL в обычном понимании, а есть только защитный СЛ и это он прописывается как Макс DD.
642750 - это EMAFlatRTS ?
Если да, то во входных параметрах EMAFlatRTS.ex5 есть только один СЛ - защитный (dlProtectSLvsDART).
Получается, что у EALeague_Free максимальный DD реализован в виде "виртуального" Стопа?
Я запутался. :(((
Я полагал, что у RTS систем нет SL в обычном понимании, а есть только защитный СЛ и это он прописывается как Макс DD.
642750 - это EMAFlatRTS ?
Если да, то во входных параметрах EMAFlatRTS.ex5 есть только один СЛ - защитный (dlProtectSLvsDART).
Получается, что у EALeague_Free максимальный DD реализован в виде "виртуального" Стопа?
Все верно. В "чистой" системе СЛ вообще отсутствует.
После установки всех параметров проводится полный перебор защитного СЛ. Если находится такое значение СЛ, что качество торговли увеличивается, то такой СЛ считается допустимым, и его выбивание во время работы считается обычным убытком (наряду с убыточными ТП). Если установка любого СЛ не повышает качество торговли, то устанавливается минимальный СЛ, который не будет задет на истории и его выбивание в работе приводит к стоп-торгам.
Далее прогоняется история, и определяются максимальный просад и очередь убытков (для данной системы это убыточные ТП и разрешенные СЛ) стандартными методами.
Все верно. В "чистой" системе СЛ вообще отсутствует.
После установки всех параметров проводится полный перебор защитного СЛ. Если находится такое значение СЛ, что качество торговли увеличивается, то такой СЛ считается допустимым, и его выбивание во время работы считается обычным убытком (наряду с убыточными ТП). Если установка любого СЛ не повышает качество торговли, то устанавливается минимальный СЛ, который не будет задет на истории и его выбивание в работе приводит к стоп-торгам.
Далее прогоняется история, и определяются максимальный просад и очередь убытков (для данной системы это убыточные ТП и разрешенные СЛ) стандартными методами.
М.б. у тебя и простейшие системы по входу..., но далеко не простейшие по сопровождению.
М.б. у тебя и простейшие системы по входу..., но далеко не простейшие по сопровождению.
Вход с потолка, а в случае , если не угадал - танцы с бубном начинаются, это называется. :D
Вход с потолка, а в случае , если не угадал - танцы с бубном начинаются, это называется. :D
А у самого-то как?