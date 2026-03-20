Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 179
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Георгий, напиши рекомендации на свое ИМХО, может как - то можно заавтоматизировать решение, что делать с магиками, которых уже нет на счете твоей ЛИГИ, но у меня с их участием совершаются сделки...
Вопрос - я же правильно понимаю, что например, по тем магикам, которые ранее были использованы экспами ЛИГИ ТС, но по разным причинам сейчас не используются, что просто ТС отправлена на переоптимизацию параметров и по-просту такого магика больше не существует, а у меня они (эти ТС) все еще торгуют, по сути не показав "контрольного выстрела", то контроль экспа и модулей ЛИГИ в плане их отключения от торгов при достижении там стопов, того же контрльного выстрела уже больше не существует? Т.е. они "брошены" на самотек...
или все таки эксп прекратит торги при достижении контрольных (тобой определенных при просадке) значений?
Интересуют магики 543050, 442420, 642952, 642342. У меня на этих магиках экспы ЛИГИ совершают сделки...
Если они в "свободном плавании" и контроля за ними со стороны роботов ЛИГИ нет, я сам поразмышляю в этом направлении...
Роман, все верно.
ТС, вышедшая из строя - направляется на переоптимизацию, и магик в ней может быть изменен (в магике отражается время работы и таймфрейм). Такие магики становятся неактуальны.
Вполне возможно, что у меня в Лиге магики уже не работают, а на других счетах, где "контрольного выстрела" не было - они продолжают работу.
По идее, я могу писать, какие из ТС Высшего Дивизиона были переоптимизированы, но, боюсь, могу и пропускать эти записи - поскольку каждый день довольно много ТС из среднего-низшего дивизионов переходят между дивизионами и несколько переоптимизируются. Ну... посмотрим.
Скажем, сегодня из Высшего ушла 542442.
Она не была переоптимизрована, "контрольного выстрела" еще не было, но качество торговли не соответствует Высшему дивизиону.
Кроме того, была переоптимизирована 643650, причина: недопустимый СЛ, баланс при закрытии -12.34
После переоптимизации ТС получила магик 643640 и была направлена в Средний дивизион по результатам истории.
Роман, все верно.
1. ТС, вышедшая из строя - направляется на переоптимизацию, и магик в ней может быть изменен (в магике отражается время работы и таймфрейм). Такие магики становятся неактуальны.
Вполне возможно, что у меня в Лиге магики уже не работают, а на других счетах, где "контрольного выстрела" не было - они продолжают работу.
2. По идее, я могу писать, какие из ТС Высшего Дивизиона были переоптимизированы, но, боюсь, могу и пропускать эти записи - поскольку каждый день довольно много ТС из среднего-низшего дивизионов переходят между дивизионами и несколько переоптимизируются. Ну... посмотрим.
Скажем, сегодня из Высшего ушла 542442.
Она не была переоптимизрована, "контрольного выстрела" еще не было, но качество торговли не соответствует Высшему дивизиону.
Кроме того, была переоптимизирована 643650, причина: недопустимый СЛ, баланс при закрытии -12.34
После переоптимизации ТС получила магик 643640 и была направлена в Средний дивизион по результатам истории.
1. ОК.
2. можно этого и не писать.
Интересует, следующее - если у тебя уже ТС переоптимизирована (этого магика больше нет либо переведена в другой дивизион с этим же магиком), но у меня на счете она еще торгует, означает ли это, что у меня эксп ЛИГИ на этом магике - не даст торговать дальше при достижении предельных значений по просадке, "контрольный выстрел" или чего ты там ещё накрутил им?
Интересует, следующее - если у тебя уже ТС переоптимизирована (этого магика больше нет либо переведена в другой дивизион с этим же магиком), но у меня на счете она еще торгует, означает ли это, что у меня эксп ЛИГИ на этом магике - не даст торговать дальше при достижении предельных значений по просадке, "контрольный выстрел" или чего ты там ещё накрутил им?
Да, если ТС обнаружит (по анализу сделок в истории счета), что на твоем счету превышены предельные параметры - он напишет в лог сообщение, и прекратит торговлю.
Предельных параметров пять:
1. Максимально допустимый ценовой просад.
2. Максимально допустимая очередь убытков.
3. Максимально допустимое время ожидания обновления максимума.
4. Максимально допустимое время ожидания одной сделки.
5. Выбивание недопустимого стоплосса (для тех ТС, для которых в "чистой" системе СЛ не предусмотрен)
При превышении любого из них ТС останавливает торги.
t
Да, если ТС обнаружит (по анализу сделок в истории счета), что на твоем счету превышены предельные параметры - он напишет в лог сообщение, и прекратит торговлю.
Предельных параметров пять:
1. Максимально допустимый ценовой просад.
2. Максимально допустимая очередь убытков.
3. Максимально допустимое время ожидания обновления максимума.
4. Максимально допустимое время ожидания одной сделки.
5. Выбивание недопустимого стоплосса (для тех ТС, для которых в "чистой" системе СЛ не предусмотрен)
При превышении любого из них ТС останавливает торги.
Там если не слишком сложно - забабахай при открытии ордера и выставлении отложенных - отображение его цветом стрелками на графике инструмента, чтобы можно было легко идентифицировать визуально, какой эксп ЛИГИ на какой паре открыл/выставил ордер (естественно, что каждый эксп под соответствующим магиком поставлен на торги на свой торговый инструмент, ТФ М15)...
просто удобнее контролить когда все отображено на картинке типа
чем когда все обезличено, много экспов трудятся над символом :-) с разными магиками... не понятно, кто, когда, куда вошел и когда вышел...
Там если не слишком сложно - забабахай при открытии ордера и выставлении отложенных - отображение его цветом стрелками на графике инструмента, чтобы можно было легко идентифицировать визуально, какой эксп ЛИГИ на какой паре открыл/выставил ордер (естественно, что каждый эксп под соответствующим магиком поставлен на торги на свой торговый инструмент, ТФ М15)...
просто удобнее контролить когда все отображено на картинке типа
чем когда все обезличено, много экспов трудятся над символом :-) с разными магиками... не понятно, кто, когда, куда вошел и когда вышел...
Все понимаю, но, к сожалению, во-первых, то, что появляется в одном магике - сразу же появится и в остальных. Чтобы разделять, и для одного магика делать что-то одно, для другого - что-то другое - это требует существенных доработок.
Именно поэтому я изначально настаивал, что раздаю регкоды для выставления на демо-сигналы из принципа "один счет - один магик". Меня никто не слушал. А теперь... во... Оказывается, "удобнее"...
Во-вторых, изначально Лига совершенно не планировалась для визуальной работы, любые визуальные действия - заметно замедляют код. У меня в моих кодах вобще практически нет никаких блоков, работающих визуально.
Увы, друзья, сейчас любые визуальные функции требуют слишком серьезной правки моих библиотечных кодов. На что у меня нет возможности, да и желания.
Так что - могу предложить лишь ставить каждый отдельный магик на отдельный сигнал.
Все понимаю, но, к сожалению, во-первых, то, что появляется в одном магике - сразу же появится и в остальных. Чтобы разделять, и для одного магика делать что-то одно, для другого - что-то другое - это требует существенных доработок.
Именно поэтому я изначально настаивал, что раздаю регкоды для выставления на демо-сигналы из принципа "один счет - один магик". Меня никто не слушал. А теперь... во... Оказывается, "удобнее"...
Во-вторых, изначально Лига совершенно не планировалась для визуальной работы, любые визуальные действия - заметно замедляют код. У меня в моих кодах вобще практически нет никаких блоков, работающих визуально.
Увы, друзья, сейчас любые визуальные функции требуют слишком серьезной правки моих библиотечных кодов. На что у меня нет возможности, да и желания.
Так что - могу предложить лишь ставить каждый отдельный магик на отдельный сигнал.
Нет. там же просто не надо отдельно ничего визуализировать - просто в ф-ию открытия/выставления OrderSend () ордеров добавить опцию показывать цветом открытие, также с закрытием.
Просто вставить цвет - можно.
Но как ты различишь, какой цвет у какого магика ?
Каждая ТС эксперта последовательно проводит свой анализ, и если необходимо - выставляет запросы на торговые действия (реквесты) в очередь.
После этого - блок торговых операций последовательно выбирает реквесты из очереди, анализирует возможность их выполнения, и если такая возможность есть - их выполняет.
То есть, надо сперва изменить структуру реквеста, по крайней мере, дополнив ее цветом. Потом организовать внутри классов-стратегий возможность передавать в реквест нужный цвет, в зависимости от магика. Потом, в торговом блоке - учесть появившуюся информацию в реквесте, и выставлять ее в момент отсылки запроса.
Все это, безусловно, возможно, но работы довольно много, таких возможностей у меня нет. По крайней мере, сейчас.
1. Просто вставить цвет - можно.
2. Но как ты различишь, какой цвет у какого магика ?
3. Каждая ТС эксперта последовательно проводит свой анализ, и если необходимо - выставляет запросы на торговые действия (реквесты) в очередь.
После этого - блок торговых операций последовательно выбирает реквесты из очереди, анализирует возможность их выполнения, и если такая возможность есть - их выполняет.
То есть, надо сперва изменить структуру реквеста, по крайней мере, дополнив ее цветом. Потом организовать внутри классов-стратегий возможность передавать в реквест нужный цвет, в зависимости от магика. Потом, в торговом блоке - учесть появившуюся информацию в реквесте, и выставлять ее в момент отсылки запроса.
Все это, безусловно, возможно, но работы довольно много, таких возможностей у меня нет. По крайней мере, сейчас.
1. Это и надо. Все одно и тоже для всех. У всех роботов один цвет.
2. отличать и различать - не надо. открою соответствующий график инструмента с соответствующим магиком - для просмотра входов - выходов, ЦВЕТА У ВСЕХ ОДНИ И ТЕЖЕ В одной и той же ф-ии. Просто надо цвет выставить и все - например синий - бай, краный селл, закрытие - серый.
3. ничего этого не надо.