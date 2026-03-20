Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 178

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

 

Георгий, прошу провести переоптимизацию ТС. Результат предлагаю сохранить в виде файла с расширением имени _Test, чтобы не перепутать его с рабочими версиями.

1.  EMATrendDTS   (Текущий 143750) на GBPCHF  с 13.01.17 по 13.01.19 Бек + с 14.01.19 по 13.04.19 Форвард.

2. EMATrendSAR (Текущий 240640) на USDCHF     21.12.16 - 21.12.18 Бек + 22.12.18 - 21.03.19 Форвард.

3. EMAFlatRTS (Текущий 643650) на GBPNZD   18.01.17 - 18.01.19 Бек + 19.01.19 - 18.04.19 Форвард.

4. EMATrendRTS (Текущий 742650) на EURAUD  26.12.16 - 26.12.18 Бек + 27.12.18 - 26.03.19 Форвард.

5. EMAFlatSAR (Текущий 540450) на USDCАD 26.12.16 - 26.12.18 Бек + 27.12.18 - 26.03.19 Форвард.

 
Eduard_D:

Георгий, прошу провести переоптимизацию ТС. Результат предлагаю сохранить в виде файла с расширением имени _Test, чтобы не перепутать его с рабочими версиями.

   

Сделаю.

Не понял, в каком виде нужен результат ?

Могу выложить два экселевских файла, которые формируются по мере работы тестера. Или что надо ?

Кроме того - вопрос, что делать с переходом в безубыток и защитными стопами в тех ТС, в которых стопы не предусмотрены ?
 
Georgiy Merts:

Сделаю.

Не понял, в каком виде нужен результат ?

Могу выложить два экселевских файла, которые формируются по мере работы тестера. Или что надо ?

Кроме того - вопрос, что делать с переходом в безубыток и защитными стопами в тех ТС, в которых стопы не предусмотрены ?

Результат в виде стандартного обновлённого файла EALeague_Free_Test.ex5. В нём просто появятся новые магики вместо переоптимизированных (сообщи, плиз, какие именно) или м.б. какие-то из оптимизируемых магиков сохранятся.

Перевод в безубыток и защитный Стоп - по стандартной процедуре. Если они не предусмотрены, или не отоптимизировались, значит их нет.

 
Eduard_D:

Результат в виде стандартного обновлённого файла EALeague_Free_Test.ex5. В нём просто появятся новые магики вместо переоптимизированных (сообщи, плиз, какие именно) или м.б. какие-то из оптимизируемых магиков сохранятся.

Перевод в безубыток и защитный Стоп - по стандартной процедуре. Если они не предусмотрены, или не отоптимизировались, значит их нет.

Аднака... Я не могу смешивать экспертов ! Если забивать данные - то они сразу появляются во всех Лигах, и в дивизионных, и в общем файле.

У меня нет "отдельных ветвей" - все варианты берутся из одних и тех же файлов. "Плодить" варианты - это верный путь к тому, чтобы запутаться в их обилии. Так что, если уж так хочется - я могу просто все эти магики заменить на вновь оттестированные - и на этом Лига пойдет работать дальше.

 
Georgiy Merts:

Аднака... Я не могу смешивать экспертов ! Если забивать данные - то они сразу появляются во всех Лигах, и в дивизионных, и в общем файле.

У меня нет "отдельных ветвей" - все варианты берутся из одних и тех же файлов. "Плодить" варианты - это верный путь к тому, чтобы запутаться в их обилии. Так что, если уж так хочется - я могу просто все эти магики заменить на вновь оттестированные - и на этом Лига пойдет работать дальше.

Нет, не надо вносить изменения в работающий организм без причины. 

 

Георигий - предоставь, плз,   рег коды

Аккаунт - 2599118

магик 242451

Аккаунт - 2599118

магик 642422

Аккаунт - 2599118

магик 643650


ссылка на мониторинг - в профиле.

 
Roman Shiredchenko:

Георигий - предоставь, плз,   рег коды

Аккаунт - 2599118

магик 242451

Аккаунт - 2599118

магик 642422

Аккаунт - 2599118

магик 643650


ссылка на мониторинг - в профиле.

Сегодня вечером - будет. Сейчас код несколько "разобран".

 
Roman Shiredchenko:

Георигий - предоставь, плз,   рег коды

Аккаунт - 2599118

магик 242451

Аккаунт - 2599118

магик 642422

Аккаунт - 2599118

магик 643650


ссылка на мониторинг - в профиле.

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Account: 2599118
Magic: 242451

RegCode: 1495001206

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Account: 2599118
Magic: 642422

RegCode: 2359028197

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Account: 2599118
Magic: 643650

RegCode: 597420426

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Georgiy Merts:

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Account: 2599118
Magic: 242451

RegCode: 1495001206

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Account: 2599118
Magic: 642422

RegCode: 2359028197

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 643650

RegCode: 597420426

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Сенк-с.
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