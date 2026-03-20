Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 178
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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Георгий, прошу провести переоптимизацию ТС. Результат предлагаю сохранить в виде файла с расширением имени _Test, чтобы не перепутать его с рабочими версиями.
1. EMATrendDTS (Текущий 143750) на GBPCHF с 13.01.17 по 13.01.19 Бек + с 14.01.19 по 13.04.19 Форвард.
2. EMATrendSAR (Текущий 240640) на USDCHF 21.12.16 - 21.12.18 Бек + 22.12.18 - 21.03.19 Форвард.
3. EMAFlatRTS (Текущий 643650) на GBPNZD 18.01.17 - 18.01.19 Бек + 19.01.19 - 18.04.19 Форвард.
4. EMATrendRTS (Текущий 742650) на EURAUD 26.12.16 - 26.12.18 Бек + 27.12.18 - 26.03.19 Форвард.
5. EMAFlatSAR (Текущий 540450) на USDCАD 26.12.16 - 26.12.18 Бек + 27.12.18 - 26.03.19 Форвард.
Георгий, прошу провести переоптимизацию ТС. Результат предлагаю сохранить в виде файла с расширением имени _Test, чтобы не перепутать его с рабочими версиями.
Сделаю.
Не понял, в каком виде нужен результат ?
Могу выложить два экселевских файла, которые формируются по мере работы тестера. Или что надо ?Кроме того - вопрос, что делать с переходом в безубыток и защитными стопами в тех ТС, в которых стопы не предусмотрены ?
Сделаю.
Не понял, в каком виде нужен результат ?
Могу выложить два экселевских файла, которые формируются по мере работы тестера. Или что надо ?Кроме того - вопрос, что делать с переходом в безубыток и защитными стопами в тех ТС, в которых стопы не предусмотрены ?
Результат в виде стандартного обновлённого файла EALeague_Free_Test.ex5. В нём просто появятся новые магики вместо переоптимизированных (сообщи, плиз, какие именно) или м.б. какие-то из оптимизируемых магиков сохранятся.
Перевод в безубыток и защитный Стоп - по стандартной процедуре. Если они не предусмотрены, или не отоптимизировались, значит их нет.
Результат в виде стандартного обновлённого файла EALeague_Free_Test.ex5. В нём просто появятся новые магики вместо переоптимизированных (сообщи, плиз, какие именно) или м.б. какие-то из оптимизируемых магиков сохранятся.
Перевод в безубыток и защитный Стоп - по стандартной процедуре. Если они не предусмотрены, или не отоптимизировались, значит их нет.
Аднака... Я не могу смешивать экспертов ! Если забивать данные - то они сразу появляются во всех Лигах, и в дивизионных, и в общем файле.
У меня нет "отдельных ветвей" - все варианты берутся из одних и тех же файлов. "Плодить" варианты - это верный путь к тому, чтобы запутаться в их обилии. Так что, если уж так хочется - я могу просто все эти магики заменить на вновь оттестированные - и на этом Лига пойдет работать дальше.
Аднака... Я не могу смешивать экспертов ! Если забивать данные - то они сразу появляются во всех Лигах, и в дивизионных, и в общем файле.
У меня нет "отдельных ветвей" - все варианты берутся из одних и тех же файлов. "Плодить" варианты - это верный путь к тому, чтобы запутаться в их обилии. Так что, если уж так хочется - я могу просто все эти магики заменить на вновь оттестированные - и на этом Лига пойдет работать дальше.
Нет, не надо вносить изменения в работающий организм без причины.
Георигий - предоставь, плз, рег коды
Аккаунт - 2599118
магик 242451
Аккаунт - 2599118
магик 642422
Аккаунт - 2599118
магик 643650
ссылка на мониторинг - в профиле.
Георигий - предоставь, плз, рег коды
Аккаунт - 2599118
магик 242451
Аккаунт - 2599118
магик 642422
Аккаунт - 2599118
магик 643650
ссылка на мониторинг - в профиле.
Сегодня вечером - будет. Сейчас код несколько "разобран".
Георигий - предоставь, плз, рег коды
Аккаунт - 2599118
магик 242451
Аккаунт - 2599118
магик 642422
Аккаунт - 2599118
магик 643650
ссылка на мониторинг - в профиле.
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 242451
RegCode: 1495001206
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 642422
RegCode: 2359028197
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 643650
RegCode: 597420426
-----------------------------------
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 242451
RegCode: 1495001206
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 642422
RegCode: 2359028197
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 643650
RegCode: 597420426
-----------------------------------