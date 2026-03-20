Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 174
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Ну, как я понял, 24 + 3.
А на демо сразу, как и сейчас, просто в отчет ни одна система не может попасть, пока не совершит 10 сделок.
Именно поэтому я и уточняю неоднократно, Роман, действительно, как-то уж слишком туманно изъясняется. Пока решение такое:
24 месяца бек, 3 месяца форвард, потом для лучшего прохода на всем всём этом сроке находятся лучшие параметры безубытка и защитные СЛ и ТП (где необходимо). Ставим на демо, отчёты - по-прежнему еженедельно.
:-)
Да чего ж туманного - то - все чЁтенько, согласно билетов купленных!!!
ГУД! "То что доктор прописал".
Только 24 месяца - ОПТИМИЗАЦИЯ, 3 месяца форвард - тест на выбранных параметрах.
Это лишь мое видение и предложение к подходу.
нет никакой форвард-оптимизации, есть оптимизация, есть форвард тестирование после проведенной оптимизации на выбранных значениях вх переменных, далее на них же уже торги.
24 мес - оптимизация с выбором оптимальных значений переменных. Далее форвард тестирование 1 квартал - это 12,5%. Далее уже торги...
Чего же не понятно - все по-полочкам разложено...
Я же говорю, что Вы друг-друга не понимаете.
Я же говорю, что Вы друг-друга не понимаете.
вот же ответил топикстартер - все гуд. только там 24 мес. - это период оптимизации.
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" Georgiy Merts:
Именно поэтому я и уточняю неоднократно, Роман, действительно, как-то уж слишком туманно изъясняется. Пока решение такое:
24 месяца бек, 3 месяца форвард, потом для лучшего прохода на всем всём этом сроке находятся лучшие параметры безубытка и защитные СЛ и ТП (где необходимо). Ставим на демо, отчёты - по-прежнему еженедельно."
-----------------------
:-)
Да чего ж туманного - то - все чЁтенько, согласно билетов купленных!!!
ГУД! "То что доктор прописал".
Только 24 месяца - ОПТИМИЗАЦИЯ, 3 месяца форвард - тест на выбранных параметрах.
Это лишь мое видение и предложение к подходу.
Что такое " 3 месяца форвард - тест на выбранных параметрах." ?
Это лишь мое видение и предложение к подходу.
Просто у тебя не совсем общепринятые термины.
Есть бек- оптимизация, то есть подбор наилучших параметров с помощью генетики. Далее идёт процесс, называемый форвард-оптимизацией, берутся 25% лучших комбинаций, и прогоняются на другом периоде. Далее я выбираю из этих форвард-проходов максимин - такой проход, в котором минимум качества (в бек- и форвард- периодах) будет максимальным.
Этот набор параметров- и есть лучший для избранной "чистой" ТС.
Далее - производится поиск параметров безубытка полным перебором на всем периоде (бек+форвард), если такие параметры находятся, они добавляются в ТС, если нет-ТС не использует безубыток.
Наконец, последним этапом определяются (также полным перебором) защитные ТП-СЛ (когда они отсутствуют в "чистой" ТС)
Вот этот набор параметров окончательно забивается в код ТС, и она ставится на демо.
Что такое " 3 месяца форвард - тест на выбранных параметрах." ?
ответил подход Георгий
Просто у тебя не совсем общепринятые термины.
Есть бек- оптимизация, то есть подбор наилучших параметров с помощью генетики. Далее идёт процесс, называемый форвард-оптимизацией, берутся 25% лучших комбинаций, и прогоняются на другом периоде. Далее я выбираю из этих форвард-проходов максимин - такой проход, в котором минимум качества (в бек- и форвард- периодах) будет максимальным.
Этот набор параметров- и есть лучший для избранной "чистой" ТС.
Далее - производится поиск параметров безубытка полным перебором на всем периоде (бек+форвард), если такие параметры находятся, они добавляются в ТС, если нет-ТС не использует безубыток.
Наконец, последним этапом определяются (также полным перебором) защитные ТП-СЛ (когда они отсутствуют в "чистой" ТС)
Вот этот набор параметров окончательно забивается в код ТС, и она ставится на демо.
О! :-)
Т.е. там идет условие Кастомное выбора лучших значений? (я к этому "такой проход, в котором минимум качества (в бек- и форвард- периодах) будет максимальным")
Заглянул в мониторинг Романа и наткнулся там вот на такой артефакт:
Это один магик с хитро-выдуманным алгоритмом? Или разные магики, но почему тогда они все закрылись синхронно?
Повторяю вопрос.
ответил подход Георгий
О! :-)
Т.е. там идет условие Кастомное выбора лучших значений? (я к этому "такой проход, в котором минимум качества (в бек- и форвард- периодах) будет максимальным")
Да.
Эксперт при форвард-периоде автоматически собирает фреймы, и отбирает из них максимин.
Повторяю вопрос.
Ну, я не знаю, что это. Судя по некоторой разнице цен - это все же, различные магики. А то, что они открылись одновременно - неудивительно, возможно, там было большое движение.
Ну, я не знаю, что это. Судя по некоторой разнице цен - это все же, различные магики. А то, что они открылись одновременно - неудивительно, возможно, там было большое движение.
Роман, посмотри, плз., магики к каждому ордеру.