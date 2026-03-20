Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 175

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Eduard_D:

Роман, посмотри, плз.,  магики к каждому ордеру.

ОК. Вечером по мск выложу сегодня.
 
Georgiy Merts:

Ну, я не знаю, что это. Судя по некоторой разнице цен - это все же, различные магики. А то, что они открылись одновременно - неудивительно, возможно, там было большое движение.

Георгий, как ты сам неоднократно указывал, Лига - это индикатор или инструмент.

А инструмент перед использованием необходимо откалибровать.

Что я и пытаюсь делать, но не встречаю никакой поддержки с твоей стороны.  :(((

________________________________________________________________________

Одновременно они  закрылись.    Не было никакого большого движения. Вот график: 


 

Для пущей убедительности - минутный график: 


 
Eduard_D:

Для пущей убедительности - минутный график: 


да какая - там убедительность - есть сигналы на сработку ордеров - они исполняются и все. Магики я гляну сегодня вечером - выложу...
 
Eduard_D:

Георгий, как ты сам неоднократно указывал, Лига - это индикатор или инструмент.

А инструмент перед использованием необходимо откалибровать.

Что я и пытаюсь делать, но не встречаю никакой поддержки с твоей стороны.  :(((

________________________________________________________________________

Одновременно они  закрылись.    Не было никакого большого движения. Вот график: 


Да откуда я знаю, что там не так ?

Будут магики - я смогу сказать, на каком принципе там входы и выходы. Тогда и посмотрим.

Я не вижу смысла "ловить" каждую разницу в работе систем. Выявятся ошибки - буду исправлять.

 
Eduard_D:

Повторяю вопрос. 

Верхний магик 442420, второй и третий 642422, нижний - установлен вручную (я усреднял цену входа).


причем  нижний я не закрывал.

Возможно какой-то робот кроет все, не отслеживая магик, т.е. фильтром не пробивает...

 
Georgiy Merts:

Да откуда я знаю, что там не так ?

Будут магики - я смогу сказать, на каком принципе там входы и выходы. Тогда и посмотрим.

Я не вижу смысла "ловить" каждую разницу в работе систем. Выявятся ошибки - буду исправлять.

Я ничего не “ловлю”. Я в состоянии отличить баг в работе советника от разницы в сделках, вызванных разным проскальзыванием. 

На ошибку “сдвоенных” сделок я уже указывал в #1671 стр.168. 

Причём считаю наиболее вероятной  ситуацию, что у тебя (в исходных кодах Лиги) этих багов  нет. Они появляются только при создании EALeague_Free.

 
Roman Shiredchenko:

Верхний магик 442420, второй и третий 642422, нижний - установлен вручную (я усреднял цену входа). 

Т.е.,  уже имея суммарный открытый объём в 0,87 лота ты его усреднял объёмом 0,1 лота ?  Я всё правильно понял ? 

 

Касательно вашего совместного решения перейти на 24 бек + 3 форвард. 

ИМХО, прежде чем совершать такие серьёзные изменения, не плохо бы было провести небольшое предварительное моделирование. Например, типа такого: 

1. Выбираешь магики 4-х ТС (лучше, конечно, испытать большее количество ТС для достоверности результата). Критерий  отбора:  ТС должны были быть оптимизированы примерно 3 месяца назад и до сих пор находятся  в работе. Дивизион не имеет значения, даже лучше взять из разных дивизионов.  Но т.к. я вижу только отчёты лиги, то из отчётов я бы предложил 143750, 643650, 643952, 640450

2. Результаты торговли этих ТС на демо от даты оптимизации по сегодняшний день принимаем за контрольные значения.

3. Запускаем их оптимизацию предложенным способом (24 + 3) на дату их фактической оптимизации. Поясню на примере для 143750: 

её надо будет оптимизировать на следующих датах: бек-оптимизация с 13.01.2017 по 13.01.2019; форвард-оптимизация с 14.01.2019 по 13.04.2019

4. После полного завершения всей процедуры оптимизации (включая безубыток и контрольный СЛ), делаешь единичный прогон выбранных значений входных параметров на периоде с момента оптимизации по сегодняшний день (для примера с 143750 это будут даты с 13.04.2019 по сегодня) и сравниваешь получившийся результат с контрольным значением. 

Было бы интересно увидеть такое сравнение. 

 
Eduard_D:

Т.е.,  уже имея суммарный открытый объём в 0,87 лота ты его усреднял объёмом 0,1 лота ?  Я всё правильно понял ? 

да. там левый столбец со временем открытия... Странно, да, что все сразу закрылось. Буд-то фильтра по магику - нет.

Тут как ни крути - автору - виднее...

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