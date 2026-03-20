Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 175
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Роман, посмотри, плз., магики к каждому ордеру.
Ну, я не знаю, что это. Судя по некоторой разнице цен - это все же, различные магики. А то, что они открылись одновременно - неудивительно, возможно, там было большое движение.
Георгий, как ты сам неоднократно указывал, Лига - это индикатор или инструмент.
А инструмент перед использованием необходимо откалибровать.
Что я и пытаюсь делать, но не встречаю никакой поддержки с твоей стороны. :(((
________________________________________________________________________
Одновременно они закрылись. Не было никакого большого движения. Вот график:
Для пущей убедительности - минутный график:
Для пущей убедительности - минутный график:
Георгий, как ты сам неоднократно указывал, Лига - это индикатор или инструмент.
А инструмент перед использованием необходимо откалибровать.
Что я и пытаюсь делать, но не встречаю никакой поддержки с твоей стороны. :(((
________________________________________________________________________
Одновременно они закрылись. Не было никакого большого движения. Вот график:
Да откуда я знаю, что там не так ?
Будут магики - я смогу сказать, на каком принципе там входы и выходы. Тогда и посмотрим.
Я не вижу смысла "ловить" каждую разницу в работе систем. Выявятся ошибки - буду исправлять.
Повторяю вопрос.
Верхний магик 442420, второй и третий 642422, нижний - установлен вручную (я усреднял цену входа).
причем нижний я не закрывал.
Возможно какой-то робот кроет все, не отслеживая магик, т.е. фильтром не пробивает...
Да откуда я знаю, что там не так ?
Будут магики - я смогу сказать, на каком принципе там входы и выходы. Тогда и посмотрим.
Я не вижу смысла "ловить" каждую разницу в работе систем. Выявятся ошибки - буду исправлять.
Я ничего не “ловлю”. Я в состоянии отличить баг в работе советника от разницы в сделках, вызванных разным проскальзыванием.
На ошибку “сдвоенных” сделок я уже указывал в #1671 стр.168.
Причём считаю наиболее вероятной ситуацию, что у тебя (в исходных кодах Лиги) этих багов нет. Они появляются только при создании EALeague_Free.
Верхний магик 442420, второй и третий 642422, нижний - установлен вручную (я усреднял цену входа).
Т.е., уже имея суммарный открытый объём в 0,87 лота ты его усреднял объёмом 0,1 лота ? Я всё правильно понял ?
Касательно вашего совместного решения перейти на 24 бек + 3 форвард.
ИМХО, прежде чем совершать такие серьёзные изменения, не плохо бы было провести небольшое предварительное моделирование. Например, типа такого:
1. Выбираешь магики 4-х ТС (лучше, конечно, испытать большее количество ТС для достоверности результата). Критерий отбора: ТС должны были быть оптимизированы примерно 3 месяца назад и до сих пор находятся в работе. Дивизион не имеет значения, даже лучше взять из разных дивизионов. Но т.к. я вижу только отчёты лиги, то из отчётов я бы предложил 143750, 643650, 643952, 640450
2. Результаты торговли этих ТС на демо от даты оптимизации по сегодняшний день принимаем за контрольные значения.
3. Запускаем их оптимизацию предложенным способом (24 + 3) на дату их фактической оптимизации. Поясню на примере для 143750:
её надо будет оптимизировать на следующих датах: бек-оптимизация с 13.01.2017 по 13.01.2019; форвард-оптимизация с 14.01.2019 по 13.04.2019
4. После полного завершения всей процедуры оптимизации (включая безубыток и контрольный СЛ), делаешь единичный прогон выбранных значений входных параметров на периоде с момента оптимизации по сегодняшний день (для примера с 143750 это будут даты с 13.04.2019 по сегодня) и сравниваешь получившийся результат с контрольным значением.
Было бы интересно увидеть такое сравнение.
Т.е., уже имея суммарный открытый объём в 0,87 лота ты его усреднял объёмом 0,1 лота ? Я всё правильно понял ?
да. там левый столбец со временем открытия... Странно, да, что все сразу закрылось. Буд-то фильтра по магику - нет.
Тут как ни крути - автору - виднее...