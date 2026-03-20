Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 177
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Верхний магик 442420, второй и третий 642422, нижний - установлен вручную (я усреднял цену входа).
причем нижний я не закрывал.
Возможно какой-то робот кроет все, не отслеживая магик, т.е. фильтром не пробивает...
Мы отвлеклись и забыли обсудить ещё одну фичу: а почему всё-таки все четыре позиции закрылись одновременно? 442420 - это EMAFlatSP и никак с обратным тралом не связана.
Не вижу смысла прям так тонко разбираться.
Прикрепляю екселевский файл с отчетом по сделкам на этом магике
Если хочется более детально - могу предоставть инвест-пароль от счета Лиги.
Посмотрел файл, но из него не вытащить нужную информацию.
Я собрался и с силами и с духом: давай инвест пароль, буду разбираться детально (ну очень хочется понять почему у нас такая разница в результатах торговли).
Посмотрел файл, но из него не вытащить нужную информацию.
Я собрался и с силами и с духом: давай инвест пароль, буду разбираться детально (ну очень хочется понять почему у нас такая разница в результатах торговли).
Счет 9968945 (Лига High)
Логин: 9968945Почему закрылся EMAFlatSP - я думаю, в штатном режиме - то ли по безубытку, то ли по стопам-тейкам.
Пароль инвестора: iAuWgDi9
Сервер: Alpari-ECN-Demo
Почему закрылся EMAFlatSP - я думаю, в штатном режиме - то ли по безубытку, то ли по стопам-тейкам.
Мы отвлеклись и забыли обсудить ещё одну фичу: а почему всё-таки все четыре позиции закрылись одновременно? 442420 - это EMAFlatSP и никак с обратным тралом не связана.
Эта сделка закрыта с убытком, поэтому ни тейк ни безубыток быть не могут.
да - это интересно. Я же не зря написал, что возможно какая-то - проблема в ЛИГЕ по фильтрам магика...
ПОЧЕМУ ордер открытый вручную закрылся одновременно с ордерами роботов ЛИГИ?
нет 100%. такого и подобного тут нет.
...Почему закрылся EMAFlatSP - я думаю, в штатном режиме - то ли по безубытку, то ли по стопам-тейкам.
похоже...
похоже...
ИМХО: наоборот не похоже... Логику я привёл выше.
Не должно так быть, чтобы два разных магика + ручная сделка случайным образом одновременно закрылись на ровном рынке.
На всякий случай спрошу: не было ли у ручной сделки СЛ или трала на этом уровне?ПС: посмотри минутный график своего брокера - м.б. в 3:41 была какая-то шпилька?
Счет 9968945 (Лига High)
Логин: 9968945
Пароль инвестора: iAuWgDi9
Сервер: Alpari-ECN-Demo
Сравнил сделки. Признаюсь, что я был не прав.
Разница котировок в несколько пятизначных пунктов иногда приводит к абсолютно разным результатам, т.к. в результате начинается сильная рассинхронизация в последующих сделках. Но временами такая же разница приводит всего лишь к разнице в прибыли в пару центов.
Да, и у тебя тоже иногда открываются “сдвоенные” сделки. Согласен, что это нормальный режим работы.
ИМХО: наоборот не похоже... Логику я привёл выше.
Не должно так быть, чтобы два разных магика + ручная сделка случайным образом одновременно закрылись на ровном рынке.
1. На всякий случай спрошу: не было ли у ручной сделки СЛ или трала на этом уровне?ПС: посмотри минутный график своего брокера - м.б. в 3:41 была какая-то шпилька?
1. не было. А вобще - да - очень интересно - 4-ре рыночных ордера закрылись в одно время...
2. там все ровно
Поразмышляйте Георгий над предоставлением этих отчетов в платной плоскости, ИМХО, что-то в них есть...
У Вас они идут для нас - типа выбора ПАММов - много ливануто на них... :-)
Не одно же ЧСВ - тешить... маловато как-то - Ваша ЛИГА - способна на бОльшее...
Поразмышляйте Георгий над предоставлением этих отчетов в платной плоскости, ИМХО, что-то в них есть...
У Вас они идут для нас - типа выбора ПАММов - много ливануто на них... :-)
Не одно же ЧСВ - тешить... маловато как-то - Ваша ЛИГА - способна на бОльшее...
Да не "выкай", Роман !
Не вижу я смысла, чтобы пытаться монетизировать Лигу, пока не выработаны четкие правила отбора лучших. Вон, рядом Артем, подозревающий меня непойми в чем и клоун Баскаков, усилиями которого тема всегда в топах. Они блестяще доказывают, что Лига вобще ничего не стоит. То ли дело сигналы Баскакова... Вот это - реально золотое дно... Там всегда Эквити подходит к увеличивающемуся балансу. А Лига - это так... напрасные усилия...