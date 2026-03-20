Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 177

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Roman Shiredchenko:

Верхний магик 442420, второй и третий 642422, нижний - установлен вручную (я усреднял цену входа).


причем  нижний я не закрывал.

Возможно какой-то робот кроет все, не отслеживая магик, т.е. фильтром не пробивает...

Мы отвлеклись и забыли обсудить ещё одну фичу: а почему всё-таки все четыре позиции закрылись одновременно?   442420 - это EMAFlatSP и никак с обратным тралом  не связана.

 
Georgiy Merts:

Не вижу смысла прям так тонко разбираться. 

Прикрепляю екселевский файл с отчетом по сделкам на этом магике

Если хочется более детально - могу предоставть инвест-пароль от счета Лиги.

Посмотрел файл, но из него не вытащить нужную информацию.

Я собрался и с силами и с духом:  давай инвест пароль, буду разбираться детально   (ну очень хочется понять  почему у нас такая разница в результатах торговли).

 
Eduard_D:

Посмотрел файл, но из него не вытащить нужную информацию.

Я собрался и с силами и с духом:  давай инвест пароль, буду разбираться детально   (ну очень хочется понять  почему у нас такая разница в результатах торговли).

Счет 9968945 (Лига High)

Логин: 9968945
Пароль инвестора: iAuWgDi9
Сервер: Alpari-ECN-Demo

Почему закрылся EMAFlatSP - я думаю, в штатном режиме - то ли по безубытку, то ли по стопам-тейкам.
 
Georgiy Merts:

Почему закрылся EMAFlatSP - я думаю, в штатном режиме - то ли по безубытку, то ли по стопам-тейкам.

Эта сделка закрыта с убытком, поэтому ни тейк ни безубыток быть не могут.
Может, конечно, быть СЛ, но если посмотреть минутный график, то были цены и хуже, т.е. был текущий убыток еще и больше. 
Учитывая, что одновременно закрылись 4 разных сделки, думаю Роману надо искать причины этого у себя в терминале (например, какой-нибудь советник, контролирующий общий просад по эквити или что-то типа этого).
 
Eduard_D:

Мы отвлеклись и забыли обсудить ещё одну фичу: а почему всё-таки все четыре позиции закрылись одновременно?   442420 - это EMAFlatSP и никак с обратным тралом  не связана.

Eduard_D:
Эта сделка закрыта с убытком, поэтому ни тейк ни безубыток быть не могут.
Может, конечно, быть СЛ, но если посмотреть минутный график, то были цены и хуже, т.е. был текущий убыток еще и больше. 
Учитывая, что одновременно закрылись 4 разных сделки, думаю Роману надо искать причины этого у себя в терминале (например, какой-нибудь советник, контролирующий общий просад по эквити или что-то типа этого).


да - это интересно. Я же не зря написал, что возможно какая-то - проблема в ЛИГЕ по фильтрам магика...

ПОЧЕМУ ордер открытый вручную закрылся одновременно с ордерами роботов ЛИГИ?

нет 100%. такого и подобного тут нет.

Georgiy Merts:
...Почему закрылся EMAFlatSP - я думаю, в штатном режиме - то ли по безубытку, то ли по стопам-тейкам.

похоже...

 
Georgiy Merts:


Почему закрылся EMAFlatSP - я думаю, в штатном режиме - то ли по безубытку, то ли по стопам-тейкам.
Roman Shiredchenko:

похоже...

ИМХО: наоборот не похоже...  Логику я привёл выше. 

Не должно так быть, чтобы  два разных магика + ручная сделка случайным образом одновременно закрылись на ровном рынке.

На всякий случай спрошу: не было ли  у ручной сделки СЛ или трала на этом уровне? 

ПС: посмотри минутный график своего брокера - м.б. в 3:41 была какая-то шпилька? 
 
Georgiy Merts:

Счет 9968945 (Лига High)

Логин: 9968945
Пароль инвестора: iAuWgDi9
Сервер: Alpari-ECN-Demo

Сравнил сделки.   Признаюсь, что я был не прав.

Разница котировок в несколько пятизначных пунктов иногда приводит к абсолютно разным результатам, т.к. в результате начинается сильная  рассинхронизация в последующих сделках. Но временами такая же разница приводит всего лишь к разнице в прибыли в пару центов. 

Да, и у тебя тоже иногда открываются “сдвоенные” сделки.   Согласен, что это нормальный режим работы. 

 
Eduard_D:

ИМХО: наоборот не похоже...  Логику я привёл выше. 

Не должно так быть, чтобы  два разных магика + ручная сделка случайным образом одновременно закрылись на ровном рынке.

1. На всякий случай спрошу: не было ли  у ручной сделки СЛ или трала на этом уровне? 

ПС: посмотри минутный график своего брокера - м.б. в 3:41 была какая-то шпилька? 

1. не было. А вобще - да - очень интересно - 4-ре рыночных ордера закрылись в одно время...

2. там все ровно


 

Поразмышляйте Георгий над предоставлением этих отчетов в платной плоскости, ИМХО, что-то в них есть...

У Вас они идут для нас - типа выбора ПАММов - много ливануто на них... :-)

Не одно же ЧСВ - тешить...  маловато как-то - Ваша ЛИГА - способна на бОльшее...

 
Roman Shiredchenko:

Поразмышляйте Георгий над предоставлением этих отчетов в платной плоскости, ИМХО, что-то в них есть...

У Вас они идут для нас - типа выбора ПАММов - много ливануто на них... :-)

Не одно же ЧСВ - тешить...  маловато как-то - Ваша ЛИГА - способна на бОльшее...

Да не "выкай", Роман !

Не вижу я смысла, чтобы пытаться монетизировать Лигу, пока не выработаны четкие правила отбора лучших. Вон, рядом Артем, подозревающий меня непойми в чем и клоун Баскаков, усилиями которого тема всегда в топах. Они блестяще доказывают, что Лига вобще ничего не стоит. То ли дело сигналы Баскакова... Вот это - реально золотое дно... Там всегда Эквити подходит к увеличивающемуся балансу.  А Лига - это так... напрасные усилия...

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