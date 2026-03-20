Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 48

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Georgiy Merts:

Ну, обойдемся без МайФхБука - кто хочет создать бесплатный сигнал по любой ТС из Лиги - я готов предоставить эксперта.

Более того - собираюсь поискать в КодоБазе бесплатного эксперта, скажем, на пробой или отбой Прайс-Ченела, чтобы никто меня не подозревал в рекламе - такой эксперт будет давать близкие результаты к любым экспертам, в названии которых есть "Chn" или магики заканчиваются на единицу.

И сколько Вы за это платите?

 
Sprut112:

И сколько Вы за это платите?

вы о чем? Какие платы?

 
Sprut112:

И сколько Вы за это платите?

Я ничего не плачу.

Я ж не впариваю сливальщика за $50, прося у других, чтобы мне его бесплатно поправили...

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Georgiy Merts:

Я ничего не плачу.

Я ж не впариваю сливальщика за $50, прося у других, чтобы мне его бесплатно поправили...

Ааа, я уже обрадовался
 
Sprut112:
Ааа, я уже обрадовался

Да, неудача. Мне не хочется платить ничего тем, кто рассказывает про сливаторов, работающих на 32 валютных парах, а потом впаривает их за $50.

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Georgiy Merts:

Да, неудача. Мне не хочется платить ничего тем, кто рассказывает про сливаторов, работающих на 32 валютных парах, а потом впаривает их за $50.

У Вас я вижу более 600 сливаторов, непонятно зачем выставленных в публичное пространство
 
Sprut112:
У Вас я вижу более 600 сливаторов, непонятно зачем выставленных в публичное пространство

ха! Бред. (для особо одаренных)    Глянь первый пост и последующие    -  перечитай тему...

https://www.mql5.com/ru/forum/272032

Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
  • 2018.08.13
  • www.mql5.com
Всех приветствую. Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете...
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Roman Shiredchenko:

ха! Бред. (для особо одаренных)    Глянь первый пост и последующие    -  перечитай тему...

https://www.mql5.com/ru/forum/272032

"отобранные для реала - устанавливаются на отдельный демо-счет, на который есть сигнал (для сигнала есть мониторинг на MyFxBook; позже будет открыт реальный счет и сигнал с него)

Отбор ТС идет с общего демо-счета, на котором работают".

И где это все, одна каша?

 
Sprut112:
"отобранные для реала - устанавливаются на отдельный демо-счет, на который есть сигнал (для сигнала есть мониторинг на MyFxBook; позже будет открыт реальный счет и сигнал с него)

Отбор ТС идет с общего демо-счета, на котором работают".

И где это все, одна каша?

:-)

Люди жгут с Открытия тоже - см. в IE.

https://investor.moex.com/trader2018?user=189586

каша такая - 2топик стартер звиняй... :-)


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Roman Shiredchenko:

:-)

Люди жгут с Открытия тоже - см. в IE.

https://investor.moex.com/trader2018?user=189586

Я не хожу по внешним ссылкам
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