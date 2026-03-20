Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 48
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Ну, обойдемся без МайФхБука - кто хочет создать бесплатный сигнал по любой ТС из Лиги - я готов предоставить эксперта.
Более того - собираюсь поискать в КодоБазе бесплатного эксперта, скажем, на пробой или отбой Прайс-Ченела, чтобы никто меня не подозревал в рекламе - такой эксперт будет давать близкие результаты к любым экспертам, в названии которых есть "Chn" или магики заканчиваются на единицу.
И сколько Вы за это платите?
И сколько Вы за это платите?
вы о чем? Какие платы?
И сколько Вы за это платите?
Я ничего не плачу.
Я ж не впариваю сливальщика за $50, прося у других, чтобы мне его бесплатно поправили...
Я ничего не плачу.
Я ж не впариваю сливальщика за $50, прося у других, чтобы мне его бесплатно поправили...
Ааа, я уже обрадовался
Да, неудача. Мне не хочется платить ничего тем, кто рассказывает про сливаторов, работающих на 32 валютных парах, а потом впаривает их за $50.
Да, неудача. Мне не хочется платить ничего тем, кто рассказывает про сливаторов, работающих на 32 валютных парах, а потом впаривает их за $50.
У Вас я вижу более 600 сливаторов, непонятно зачем выставленных в публичное пространство
ха! Бред. (для особо одаренных) Глянь первый пост и последующие - перечитай тему...
https://www.mql5.com/ru/forum/272032
ха! Бред. (для особо одаренных) Глянь первый пост и последующие - перечитай тему...
https://www.mql5.com/ru/forum/272032
Отбор ТС идет с общего демо-счета, на котором работают".
И где это все, одна каша?
"отобранные для реала - устанавливаются на отдельный демо-счет, на который есть сигнал (для сигнала есть мониторинг на MyFxBook; позже будет открыт реальный счет и сигнал с него)
Отбор ТС идет с общего демо-счета, на котором работают".
И где это все, одна каша?
:-)
Люди жгут с Открытия тоже - см. в IE.
https://investor.moex.com/trader2018?user=189586
каша такая - 2топик стартер звиняй... :-)
:-)
Люди жгут с Открытия тоже - см. в IE.
https://investor.moex.com/trader2018?user=189586