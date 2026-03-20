Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 258

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Добрый день! Сегодня попытался запустить тестер ТС по данным ЛИГИ выложенных здесь. Но по какой то причине при запуске мне дает ошибку. Говорит что "значение шага и стопа ошибочны". Может я делаю что то не так???

1. Установил параметры магика.

2. Поставил параметр риска - 1-10 сделал несколько раз но стопы и шаг так и не появились.

Укажите пожалуйста что сделал не верно. И как исправить ошибку??

Заранее спасибо

 
trusky.sp:

Добрый день! Сегодня попытался запустить тестер ТС по данным ЛИГИ выложенных здесь. Но по какой то причине при запуске мне дает ошибку. Говорит что "значение шага и стопа ошибочны". Может я делаю что то не так???

1. Установил параметры магика.

2. Поставил параметр риска - 1-10 сделал несколько раз но стопы и шаг так и не появились.

Укажите пожалуйста что сделал не верно. И как исправить ошибку??

Заранее спасибо

Все верно.

Для начала сделай депозит $10К, а параметр риск нулевой (это постоянный минимальный лот). Будет ли ошибка проявляться ?  

Риск - это количество процентов от депозита, которые можно потерять в сделке. Иногда бывает так, что сделка открывается после гэпа, в этом случае просто одна сделка должна "пропуститься" с ошибкой, но остальные - должны нормально работать.

Что там не так - мне сложно судить, надо хотя бы поглядеть лог.

 

Вот скрин шот. Всавил по видимому все данные, но все тоже самое. ИЗВИНЯЮСЬ ЗАРАНЕЕ браузер у меня на испанском. 

А вот что выдает в параметрах.... Значение стопа и шага не верны. 

Могу включить экран по скайпу..  

 
trusky.sp:

Вот скрин шот. Всавил по видимому все данные, но все тоже самое. ИЗВИНЯЮСЬ ЗАРАНЕЕ браузер у меня на испанском. 

А вот что выдает в параметрах.... Значение стопа и шага не верны. 

Могу включить экран по скайпу..  

Эээээ.... Дык и я тебе скажу - неверны. Ты почитай-то, как пользоваться тестером стратегий !

Единственный параметр, который ты можешь оптимизировать - это процент риска. А ты мало того, что собираешься его оптимизировать "от нуля до нуля" (это сколько проходов ?), так еще и собрался оптимизировать магик "от единицы до десяти" ! Ты точно понимаешь что такое "магик" ??? Это не параметр ! это ID выбранной тобой системы, ее нельзя "оптимизировать" !

Почитай, как работает тестер стратегии, и поставь на оптимизацию только риск. Регкод оставь нулевой, Магик - укажи желаемый.

Плюс - как я подозреваю, у тебя неттинговый счет ?  Лига ТС - работает только на МТ4-совместимых хеджевых счетах.

 
Georgiy Merts:

Эээээ.... Дык и я тебе скажу - неверны. Ты почитай-то, как пользоваться тестером стратегий !

Единственный параметр, который ты можешь оптимизировать - это процент риска. А ты мало того, что собираешься его оптимизировать "от нуля до нуля" (это сколько проходов ?), так еще и собрался оптимизировать магик "от единицы до десяти" ! Ты точно понимаешь что такое "магик" ??? Это не параметр ! это ID выбранной тобой системы, ее нельзя "оптимизировать" !

Почитай, как работает тестер стратегии, и поставь на оптимизацию только риск. Регкод оставь нулевой, Магик - укажи желаемый.

Плюс - как я подозреваю, у тебя неттинговый счет ?  Лига ТС - работает только на МТ4-совместимых хеджевых счетах.

это возможно недочёт "Лиги" - параметры не предназначенные к оптимизации должны быть sinput (в отличии от input) ...

 
Georgiy Merts:

Эээээ.... Дык и я тебе скажу - неверны. Ты почитай-то, как пользоваться тестером стратегий !

Единственный параметр, который ты можешь оптимизировать - это процент риска. А ты мало того, что собираешься его оптимизировать "от нуля до нуля" (это сколько проходов ?), так еще и собрался оптимизировать магик "от единицы до десяти" ! Ты точно понимаешь что такое "магик" ??? Это не параметр ! это ID выбранной тобой системы, ее нельзя "оптимизировать" !

Почитай, как работает тестер стратегии, и поставь на оптимизацию только риск. Регкод оставь нулевой, Магик - укажи желаемый.

Плюс - как я подозреваю, у тебя неттинговый счет ?  Лига ТС - работает только на МТ4-совместимых хеджевых счетах.

 Я сегодня читал как пользоваться тестером стратегий, возможно что то не уловил. Но насколько помню про Магик там ничего не было. 

Когда я вставляю значение МАГИКА,то остальные параметры устанавливаются по дефекту. Я их могу изменить. но на какие???  

Счет у меня МТ5. При скачивании файла лиги было 3 архифа. Как я понимаю один для МТ5, который и установил. 


 
Maxim Kuznetsov:

это возможно недочёт "Лиги" - параметры не предназначенные к оптимизации должны быть sinput (в отличии от input) ...

Да, согласен, в качестве "защиты от дурака" - правильное решение.

Принимается.

В принципе, я ведь как раз исхожу из того, что ничего оптимизировать не надо - все уже давно оптимизировано, только сравнивай системы, и выбирай нужную, а риск - выставляй, в зависимости от допустимого просада... Но, народ, и правда, привык к постоянной оптимизации... По инерции может пытаться оптимизировать все подряд.

 
trusky.sp:

 Я сегодня читал как пользоваться тестером стратегий, возможно что то не уловил. Но насколько помню про Магик там ничего не было. 

Когда я вставляю значение МАГИКА,то остальные параметры устанавливаются по дефекту. Я их могу изменить. но на какие???  

Счет у меня МТ5. При скачивании файла лиги было 3 архифа. Как я понимаю один для МТ5, который и установил. 

Магик - никакого отношения к тестеру стратегий не имеет. Магик - это идентификатор, номер ТС, которую ты хочешь запустить. Понятно, что меняя его - все остальные параметры устанавливаются по дефолту. Но вопрос - как и зачем ты собрался этот идентификатор оптимизировать ?

Изменять параметры ты можешь как угодно.  Там их три:

  • Магик - идентификатор ТС, которую ты хочешь запустить (список магиков приложен в архиве).
  • Процент риска - это максимальная доля депозита в каждой сделке, которую ты теряешь в случае выбивания СЛ (СЛ ставится обязательно). Может быть нулевым - в этом случае эксперт работает с постоянным минимальным лотом.
  • Регкод - значение, которое в Тестере стратегий роли не играет, но которое необходимо для запуска эксперта на демо или реале (выдается бесплатно за обещание открыть мониторинг).

Счет МТ5 должен быть хеджевый, только он совместим с МТ4. В принципе, при попытке запустить работу на неттинговом счете, исполнимый модуль Лиги должен завершать работу. 

В архиве три файла, один - для МТ4, другой для МТ5, третий - список магиков из Лиги.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

14 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:

11 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

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