Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 258
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Добрый день! Сегодня попытался запустить тестер ТС по данным ЛИГИ выложенных здесь. Но по какой то причине при запуске мне дает ошибку. Говорит что "значение шага и стопа ошибочны". Может я делаю что то не так???
1. Установил параметры магика.
2. Поставил параметр риска - 1-10 сделал несколько раз но стопы и шаг так и не появились.
Укажите пожалуйста что сделал не верно. И как исправить ошибку??
Заранее спасибо
Добрый день! Сегодня попытался запустить тестер ТС по данным ЛИГИ выложенных здесь. Но по какой то причине при запуске мне дает ошибку. Говорит что "значение шага и стопа ошибочны". Может я делаю что то не так???
1. Установил параметры магика.
2. Поставил параметр риска - 1-10 сделал несколько раз но стопы и шаг так и не появились.
Укажите пожалуйста что сделал не верно. И как исправить ошибку??
Заранее спасибо
Все верно.
Для начала сделай депозит $10К, а параметр риск нулевой (это постоянный минимальный лот). Будет ли ошибка проявляться ?
Риск - это количество процентов от депозита, которые можно потерять в сделке. Иногда бывает так, что сделка открывается после гэпа, в этом случае просто одна сделка должна "пропуститься" с ошибкой, но остальные - должны нормально работать.
Что там не так - мне сложно судить, надо хотя бы поглядеть лог.
Вот скрин шот. Всавил по видимому все данные, но все тоже самое. ИЗВИНЯЮСЬ ЗАРАНЕЕ браузер у меня на испанском.
А вот что выдает в параметрах.... Значение стопа и шага не верны.
Могу включить экран по скайпу..
Вот скрин шот. Всавил по видимому все данные, но все тоже самое. ИЗВИНЯЮСЬ ЗАРАНЕЕ браузер у меня на испанском.
А вот что выдает в параметрах.... Значение стопа и шага не верны.
Могу включить экран по скайпу..
Эээээ.... Дык и я тебе скажу - неверны. Ты почитай-то, как пользоваться тестером стратегий !
Единственный параметр, который ты можешь оптимизировать - это процент риска. А ты мало того, что собираешься его оптимизировать "от нуля до нуля" (это сколько проходов ?), так еще и собрался оптимизировать магик "от единицы до десяти" ! Ты точно понимаешь что такое "магик" ??? Это не параметр ! это ID выбранной тобой системы, ее нельзя "оптимизировать" !
Почитай, как работает тестер стратегии, и поставь на оптимизацию только риск. Регкод оставь нулевой, Магик - укажи желаемый.
Плюс - как я подозреваю, у тебя неттинговый счет ? Лига ТС - работает только на МТ4-совместимых хеджевых счетах.
Эээээ.... Дык и я тебе скажу - неверны. Ты почитай-то, как пользоваться тестером стратегий !
Единственный параметр, который ты можешь оптимизировать - это процент риска. А ты мало того, что собираешься его оптимизировать "от нуля до нуля" (это сколько проходов ?), так еще и собрался оптимизировать магик "от единицы до десяти" ! Ты точно понимаешь что такое "магик" ??? Это не параметр ! это ID выбранной тобой системы, ее нельзя "оптимизировать" !
Почитай, как работает тестер стратегии, и поставь на оптимизацию только риск. Регкод оставь нулевой, Магик - укажи желаемый.
Плюс - как я подозреваю, у тебя неттинговый счет ? Лига ТС - работает только на МТ4-совместимых хеджевых счетах.
это возможно недочёт "Лиги" - параметры не предназначенные к оптимизации должны быть sinput (в отличии от input) ...
Эээээ.... Дык и я тебе скажу - неверны. Ты почитай-то, как пользоваться тестером стратегий !
Единственный параметр, который ты можешь оптимизировать - это процент риска. А ты мало того, что собираешься его оптимизировать "от нуля до нуля" (это сколько проходов ?), так еще и собрался оптимизировать магик "от единицы до десяти" ! Ты точно понимаешь что такое "магик" ??? Это не параметр ! это ID выбранной тобой системы, ее нельзя "оптимизировать" !
Почитай, как работает тестер стратегии, и поставь на оптимизацию только риск. Регкод оставь нулевой, Магик - укажи желаемый.
Плюс - как я подозреваю, у тебя неттинговый счет ? Лига ТС - работает только на МТ4-совместимых хеджевых счетах.
Я сегодня читал как пользоваться тестером стратегий, возможно что то не уловил. Но насколько помню про Магик там ничего не было.
Когда я вставляю значение МАГИКА,то остальные параметры устанавливаются по дефекту. Я их могу изменить. но на какие???
Счет у меня МТ5. При скачивании файла лиги было 3 архифа. Как я понимаю один для МТ5, который и установил.
это возможно недочёт "Лиги" - параметры не предназначенные к оптимизации должны быть sinput (в отличии от input) ...
Да, согласен, в качестве "защиты от дурака" - правильное решение.
Принимается.
В принципе, я ведь как раз исхожу из того, что ничего оптимизировать не надо - все уже давно оптимизировано, только сравнивай системы, и выбирай нужную, а риск - выставляй, в зависимости от допустимого просада... Но, народ, и правда, привык к постоянной оптимизации... По инерции может пытаться оптимизировать все подряд.
Я сегодня читал как пользоваться тестером стратегий, возможно что то не уловил. Но насколько помню про Магик там ничего не было.
Когда я вставляю значение МАГИКА,то остальные параметры устанавливаются по дефекту. Я их могу изменить. но на какие???
Счет у меня МТ5. При скачивании файла лиги было 3 архифа. Как я понимаю один для МТ5, который и установил.
Магик - никакого отношения к тестеру стратегий не имеет. Магик - это идентификатор, номер ТС, которую ты хочешь запустить. Понятно, что меняя его - все остальные параметры устанавливаются по дефолту. Но вопрос - как и зачем ты собрался этот идентификатор оптимизировать ?
Изменять параметры ты можешь как угодно. Там их три:
Счет МТ5 должен быть хеджевый, только он совместим с МТ4. В принципе, при попытке запустить работу на неттинговом счете, исполнимый модуль Лиги должен завершать работу.
В архиве три файла, один - для МТ4, другой для МТ5, третий - список магиков из Лиги.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
14 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:
11 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: