Индикаторы тренда для советников. - страница 19

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Petros Shatakhtsyan:

На H1, это просто иллюзия.


Да, Вы правы! Тренд может быть только один, а все остальное - просто откаты, которые могут быть достаточно большими...

Поэтому определение ГЕНЕРАЛЬНОГО тренда необходимо проводить на больших графиках, например, D1...


P.S. Можно работать и на откатах, но в этом случае риски будут совсем другие...

 
Petros Shatakhtsyan:

На H1, это просто иллюзия. Вот например допустим на максимуме зеленого цвета, когда уже переходит на красную, делаем Sell. И после этого цена всё время будет идти вверх.

Что тогда будете делать?  А таких случаев будет много.

Это просто красивые рисунки.

От резких разворотов спасают только стопы. Для входа нужны дополнительные фильтры.  Например: Close[1]>High[2] или пробой фрактала на ТФ М15.

Ну и тренд на более старшем периоде надо конечно учитывать.

 
Serqey Nikitin:

Да, Вы правы! Тренд может быть только один, а все остальное - просто откаты, которые могут быть достаточно большими...

Поэтому определение ГЕНЕРАЛЬНОГО тренда необходимо проводить на больших графиках, например, D1...


P.S. Можно работать и на откатах, но в этом случае риски будут совсем другие...

действительно могут быть большие, покажи где твоя система поставила 500 стоп и тп 10 пунктов, я вовсе не глюмлюсь, это твоя тс, покажи

если система 500 стоп, 10 тп, не актуальна, покажи что нового в своей школе продвигешь - например 

 
Serqey Nikitin:

Да, Вы правы! Тренд может быть только один, а все остальное - просто откаты, которые могут быть достаточно большими...

Поэтому определение ГЕНЕРАЛЬНОГО тренда необходимо проводить на больших графиках, например, D1...


P.S. Можно работать и на откатах, но в этом случае риски будут совсем другие...

Я о другом. Работая на больших ТФ, надо открывать ордер с большим объемом, чтобы что-то заработать и нужно ждать очень долго, и количество сделок будет очень не много.

И если был не верный вход, то получится большая убытка. Я работаю с тиками. А проверка тика происходит раз в секунду.

 
на верхнем графике я вижу верх у тебя говорит что наверх цена, нижний что вниз, куда цена собралась??
 
Fast528:

действительно могут быть большие, покажи где твоя система поставила 500 стоп и тп 10 пунктов, я вовсе не глюмлюсь, это твоя тс, покажи

Да, я уже несколько раз показывал свою ТС, которая 6 лет не имеет ни одной убыточной сделки...  Возможно, что этот период безубыточности  ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ, но мне лень проводить более глубокое тестирование этой стратегии...

Но не могу отказать просьбам моих поклонников, и еще раз покажу свою ГРААЛЬНУЮ торговую систему:

Файлы:
temp09.zip  95 kb
 
Serqey Nikitin:

Да, я уже несколько раз показывал свою ТС, которая 6 лет не имеет ни одной убыточной сделки...  Возможно, что этот период безубыточности  ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ, но мне лень проводить более глубокое тестирование этой стратегии...

Но не могу отказать просьбам моих поклонников, и еще раз покажу свою ГРААЛЬНУЮ торговую систему:

это которая ждет месяц чтобы 10тп и 500 стоп поставить?


13 сделок в год, ради 130 пунктов? ****те его кто-нибудь

Serqey Nikitin:

Да, я уже несколько раз показывал свою ТС, которая 6 лет не имеет ни одной убыточной сделки...  Возможно, что этот период безубыточности  ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ, но мне лень проводить более глубокое тестирование этой стратегии...

Но не могу отказать просьбам моих поклонников, и еще раз покажу свою ГРААЛЬНУЮ торговую систему:

do not download, it's a deer

 
Fast528:

13 сделок в год, ради 130 пунктов? ****те его кто-нибудь


На больных и дебилов не обижаются...  И те и другие не в состоянии понять простую вещь: любую ТС можно усовершенствовать ...

 
Serqey Nikitin:

На больных и дебилов не обижаются...

да мне похер, иди у соседа стрельни что-нибуь

 
Fast528:

да мне похер, иди у соседа стрельни что-нибуь

Вот и я о том же --- не здоровая агрессия и сильная возбудимость...   Ну что взять с дебила??...
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