Индикаторы тренда для советников. - страница 19
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На H1, это просто иллюзия.
Да, Вы правы! Тренд может быть только один, а все остальное - просто откаты, которые могут быть достаточно большими...
Поэтому определение ГЕНЕРАЛЬНОГО тренда необходимо проводить на больших графиках, например, D1...
P.S. Можно работать и на откатах, но в этом случае риски будут совсем другие...
На H1, это просто иллюзия. Вот например допустим на максимуме зеленого цвета, когда уже переходит на красную, делаем Sell. И после этого цена всё время будет идти вверх.
Что тогда будете делать? А таких случаев будет много.
Это просто красивые рисунки.
От резких разворотов спасают только стопы. Для входа нужны дополнительные фильтры. Например: Close[1]>High[2] или пробой фрактала на ТФ М15.
Ну и тренд на более старшем периоде надо конечно учитывать.
Да, Вы правы! Тренд может быть только один, а все остальное - просто откаты, которые могут быть достаточно большими...
Поэтому определение ГЕНЕРАЛЬНОГО тренда необходимо проводить на больших графиках, например, D1...
P.S. Можно работать и на откатах, но в этом случае риски будут совсем другие...
действительно могут быть большие, покажи где твоя система поставила 500 стоп и тп 10 пунктов, я вовсе не глюмлюсь, это твоя тс, покажи
если система 500 стоп, 10 тп, не актуальна, покажи что нового в своей школе продвигешь - например
Да, Вы правы! Тренд может быть только один, а все остальное - просто откаты, которые могут быть достаточно большими...
Поэтому определение ГЕНЕРАЛЬНОГО тренда необходимо проводить на больших графиках, например, D1...
P.S. Можно работать и на откатах, но в этом случае риски будут совсем другие...
Я о другом. Работая на больших ТФ, надо открывать ордер с большим объемом, чтобы что-то заработать и нужно ждать очень долго, и количество сделок будет очень не много.
И если был не верный вход, то получится большая убытка. Я работаю с тиками. А проверка тика происходит раз в секунду.
действительно могут быть большие, покажи где твоя система поставила 500 стоп и тп 10 пунктов, я вовсе не глюмлюсь, это твоя тс, покажи
Да, я уже несколько раз показывал свою ТС, которая 6 лет не имеет ни одной убыточной сделки... Возможно, что этот период безубыточности ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ, но мне лень проводить более глубокое тестирование этой стратегии...
Но не могу отказать просьбам моих поклонников, и еще раз покажу свою ГРААЛЬНУЮ торговую систему:
Да, я уже несколько раз показывал свою ТС, которая 6 лет не имеет ни одной убыточной сделки... Возможно, что этот период безубыточности ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ, но мне лень проводить более глубокое тестирование этой стратегии...
Но не могу отказать просьбам моих поклонников, и еще раз покажу свою ГРААЛЬНУЮ торговую систему:
это которая ждет месяц чтобы 10тп и 500 стоп поставить?
13 сделок в год, ради 130 пунктов? ****те его кто-нибудь
Да, я уже несколько раз показывал свою ТС, которая 6 лет не имеет ни одной убыточной сделки... Возможно, что этот период безубыточности ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ, но мне лень проводить более глубокое тестирование этой стратегии...
Но не могу отказать просьбам моих поклонников, и еще раз покажу свою ГРААЛЬНУЮ торговую систему:
13 сделок в год, ради 130 пунктов? ****те его кто-нибудь
На больных и дебилов не обижаются... И те и другие не в состоянии понять простую вещь: любую ТС можно усовершенствовать ...
На больных и дебилов не обижаются...
да мне похер, иди у соседа стрельни что-нибуь
да мне похер, иди у соседа стрельни что-нибуь