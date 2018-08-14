Индикаторы тренда для советников. - страница 14
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Господа! Ваше мнение об индикаторе Fisher. Кто-нибудь использовал его в автоматической торговле?
Не знаю как этот экземпляр, но обычно Fisher рисует.
Не знаю как этот экземпляр, но обычно Fisher рисует.
т.е. перерисовывает?
Очень сильно!Он прекрасен на продажу - красиво показывает историю, но не работает в реалтайме
Алексей покажите на графике, многие принципиально мт5 используют только
fisher - рыбалка его звали, помню такой рисовал
Очень сильно!Он прекрасен на продажу - красиво показывает историю, но не работает в реалтайме
Жаль. А вид такой, что я балдею. Может в нем поковырять и что-то скорректировать, чтобы не перерисовывал? Есть у меня определенные приемы.
Алексей покажите на графике, многие принципиально мт5 используют только
fisher - рыбалка его звали, помню такой рисовал
Господа! Ваше мнение об индикаторе Fisher. Кто-нибудь использовал его в автоматической торговле?
Интересен для меня. Применяю формулу из этого индикатора под свои нужды. Без перерисовывания.
адская разновидность) оригинал бы больше впечатлил в графике
этот на графике вполне может сойти за не перерисовываемый даже, дивергенции присутствуют даже
адская разновидность) оригинал бы больше впечатлил в графике
Да уж какая первая попалась. У Вас лучше не валяется?
не, я такое не собираю