Индикаторы тренда для советников. - страница 14

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Aleksey Ivanov:
Господа! Ваше мнение об индикаторе Fisher. Кто-нибудь использовал его в автоматической торговле?

Не знаю как этот экземпляр, но обычно Fisher рисует.

 
khorosh:

Не знаю как этот экземпляр, но обычно Fisher рисует.

т.е. перерисовывает?
 
Aleksey Ivanov:
т.е. перерисовывает?

Очень сильно!

Он прекрасен на продажу - красиво показывает историю, но не работает в реалтайме
 

Алексей покажите на графике, многие принципиально мт5 используют только

fisher - рыбалка его звали, помню такой рисовал

 
Vitaly Muzichenko:

Очень сильно!

Он прекрасен на продажу - красиво показывает историю, но не работает в реалтайме

Жаль. А вид такой, что я балдею. Может в нем поковырять и что-то скорректировать, чтобы не перерисовывал? Есть у меня определенные приемы.  

 
Fast528:

Алексей покажите на графике, многие принципиально мт5 используют только

fisher - рыбалка его звали, помню такой рисовал

 
Aleksey Ivanov:
Господа! Ваше мнение об индикаторе Fisher. Кто-нибудь использовал его в автоматической торговле?

 Интересен для меня. Применяю формулу из этого индикатора под свои нужды. Без перерисовывания.

EURUSDM15

 
Aleksey Ivanov:

адская разновидность) оригинал бы больше впечатлил в графике

этот на графике вполне может сойти за не перерисовываемый даже, дивергенции присутствуют даже

 
Fast528:

адская разновидность) оригинал бы больше впечатлил в графике

Да уж какая первая попалась. У Вас лучше не валяется?
 
Aleksey Ivanov:
Да уж какая первая попалась. У Вас лучше не валяется?

не, я такое не собираю

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