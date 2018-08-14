Индикаторы тренда для советников. - страница 25
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дело хозяйское, просто халява обычно по карману бьет
Так у нас это в крови (поиск халявы). Главное идею зацепить, а там уж сам доведу. А, вообще, я же писал. Для людей стараюсь. Вместе найдем - все пользоваться будем.
А по карману может и не халява огреть, причем за деньги.
Это ж почему нельзя?
утро, день, вечер, ночь -- сутки прочь... А это единый процесс. И деление на составляющие условно. И чётких границ не имеет. Но полезное, чёрт возьми, деление! ;)
Олег, правильно, наш организм сам настраивается на соответствующий режим ведения жизнедеятельности, путем оптимизации всех ее параметров. Так и единый индикатор - сам должен находить оптимальный режим функционирования. Он должен определить глобальный тред, а на незначительные колебания рынка не реагировать, пока зародившийся новый глобальный тренд не осилит исходный глобальный тренд. Борьба трендов может продолжаться от нескольких часов до нескольких месяцев. На флэтт не надо обращать внимание - они происходят внутри глобального тренда.
Олег, правильно, наш организм сам настраивается на соответствующий режим ведения жизнедеятельности, путем оптимизации всех ее параметров. Так и единый индикатор - сам должен находить оптимальный режим функционирования. Он должен определить глобальный тред, а на незначительные колебания рынка не реагировать, пока зародившийся новый глобальный тренд не осилит исходный глобальный тренд. Борьба трендов может продолжаться от нескольких часов до нескольких месяцев. На флэтт не надо обращать внимание - они происходят внутри глобального тренда.
Флэт может происходить не только внутри глобального тренда. Флэт может происходить между глобальными трендами. Поэтому надо обращать на него внимание.
.
Флэт может происходить не только внутри глобального тренда. Флэт может происходить между глобальными трендами. Поэтому надо обращать на него внимание.
давно уже обратили
и дали ему название
наторговка
давно уже обратили
и дали ему название
наторговка
Речь идёт о глобальном тренде (Monthly, Weekly).
А это несуразное название "наторговка" уже своим звучанием говорит и пипсовке. Тобишь, не о том.
Речь идёт о глобальном тренде (Monthly, Weekly).
А это несуразное название "наторговка" уже своим звучанием говорит и пипсовке. Тобишь, не о том.
нет там пипсовки никакой
в период наторговки не желательно производить торговые операции
нет там пипсовки никакой
в период наторговки не желательно производить торговые операции
в этот период график шевелится -- значит, торговые операции производятся. А уж кому желательно, кому нежелательно -- это другой вопрос.
в этот период график шевелится -- значит, торговые операции производятся. А уж кому желательно, кому нежелательно -- это другой вопрос.
Олег, правильный же рисунок повесил, бабка на двое сказала....
торговать во флете нельзя, дабы не влипнуть
это на старом языке....
Олег, праильный же рисунок повесил, бабка на двое сказала....
торговать во флете нельзя, дабы не влипнуть
это на старом языке....
Рисунок правильный.
торговать во флете нельзя, дабы не влипнуть -- это ежели гоняешь минутный ТФ.
А если ориентируешься на глобальный тренд на крупных ТФ, то торговать во флэте можно, изменив тактику действий.
Олег, правильный же рисунок повесил, бабка на двое сказала....
торговать во флете нельзя, дабы не влипнуть
это на старом языке....
На тренде рисунок ничем не отличается.))