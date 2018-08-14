Индикаторы тренда для советников. - страница 16

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khorosh:

У меня вот такой есть секретный индикатор.)


Красиво на истории. Без перерисовки надеюсь? 

 
khorosh:

У меня вот такой есть секретный индикатор.)


Хороший индюк, жаль, что секретный.
 
Aleksey Ivanov:
Все равно лучше, когда у индюка есть шкала - превысил 0.5 (только не бухла) - открываешься на БАЙ,  упал ниже   -0.5  - открыл СЕЛ. А то находи последний острый угол у Зигзага и т.п..

Голый Зигзаг может точно показать только вершину предыдущей волны  и из комбинации вершин и низов составить паттерны. А из вида паттерна принимать решение.

 
Uladzimir Izerski:

Голый Зигзаг может точно показать только вершину предыдущей волны  и из комбинации вершин и низов составить паттерны. А из вида паттерна принимать решение.

Это, вообще, "запаришься"  алгоритмировать.
 
Aleksey Ivanov:
Это, вообще, "запаришься"  алгоритмировать.

Долго, но есть смысл.

 
Aleksey Ivanov:
Это, вообще, "запаришься"  алгоритмировать.

Спросите у aleger сколько лет он создавал свою ТС на зигзаге.

 
Uladzimir Izerski:

Красиво на истории. Без перерисовки надеюсь? 

Как и любой МТФ индикатор не может быть без перерисовки. На Н1 графике изображён индикатор с ТФ = 240, следовательно от 1 до 4 последних баров это нулевой бар для Н4, который как известно может в процессе формирования изменить окраску. Но как трендовый индикатор использовать вполне можно.

 
khorosh:

Как и любой МТФ индикатор не может быть без перерисовки. На Н1 графике изображён индикатор с ТФ = 240, следовательно от 1 до 4 последних баров это нулевой бар для Н4, который как известно может в процессе формирования изменить окраску.

Тогда не интересен. Вот фишер который не перерисовывается. Чтобы сравнить показываю с предыдущей картинкой.


аа2

 
khorosh:

Спросите у aleger сколько лет он создавал свою ТС на зигзаге.

Идея появилась и частично реализовалась около года назад, но до сих пор в отладке. Есть несколько рабочих версий, но каждая из них удовлетворяет меня лишь наполовину (из-за немного не добираемой доходности).   

 
aleger:

Идея появилась и частично реализовалась около года назад, но до сих пор в отладке. Есть несколько рабочих версий, но каждая из них удовлетворяет меня лишь наполовину (из-за немного не добираемой доходности).   

А я думал, что несколько лет.

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