Индикаторы тренда для советников. - страница 16
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У меня вот такой есть секретный индикатор.)
Красиво на истории. Без перерисовки надеюсь?
У меня вот такой есть секретный индикатор.)
Все равно лучше, когда у индюка есть шкала - превысил 0.5 (только не бухла) - открываешься на БАЙ, упал ниже -0.5 - открыл СЕЛ. А то находи последний острый угол у Зигзага и т.п..
Голый Зигзаг может точно показать только вершину предыдущей волны и из комбинации вершин и низов составить паттерны. А из вида паттерна принимать решение.
Голый Зигзаг может точно показать только вершину предыдущей волны и из комбинации вершин и низов составить паттерны. А из вида паттерна принимать решение.
Это, вообще, "запаришься" алгоритмировать.
Долго, но есть смысл.
Это, вообще, "запаришься" алгоритмировать.
Спросите у aleger сколько лет он создавал свою ТС на зигзаге.
Красиво на истории. Без перерисовки надеюсь?
Как и любой МТФ индикатор не может быть без перерисовки. На Н1 графике изображён индикатор с ТФ = 240, следовательно от 1 до 4 последних баров это нулевой бар для Н4, который как известно может в процессе формирования изменить окраску. Но как трендовый индикатор использовать вполне можно.
Как и любой МТФ индикатор не может быть без перерисовки. На Н1 графике изображён индикатор с ТФ = 240, следовательно от 1 до 4 последних баров это нулевой бар для Н4, который как известно может в процессе формирования изменить окраску.
Тогда не интересен. Вот фишер который не перерисовывается. Чтобы сравнить показываю с предыдущей картинкой.
Спросите у aleger сколько лет он создавал свою ТС на зигзаге.
Идея появилась и частично реализовалась около года назад, но до сих пор в отладке. Есть несколько рабочих версий, но каждая из них удовлетворяет меня лишь наполовину (из-за немного не добираемой доходности).
Идея появилась и частично реализовалась около года назад, но до сих пор в отладке. Есть несколько рабочих версий, но каждая из них удовлетворяет меня лишь наполовину (из-за немного не добираемой доходности).
А я думал, что несколько лет.