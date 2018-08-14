Индикаторы тренда для советников. - страница 18
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Да, неплохо. Комментарии будут?
Дык что тут комментировать ? - две машки.)
Зато как смотрятся:)
А что, многие используют и зарабатывают. При боковике с небольшим размахом нежелательно использовать, либо переходить на М1 или М5 пипсовать.
Дык что тут комментировать ? - две машки.)
Судя по ступенькам, на синтетических барах. И машки отличаются, похоже, именно параметрами синтетиков.По какому параметру построены "условные бары" по цене, по объему, по сочетанию, или ....?
Судя по ступенькам, на синтетических барах. И машки отличаются, похоже, именно параметрами синтетиков.По какому параметру построены "условные бары" по цене, по объему, по сочетанию, или ....?
Это не синтетические бары, это просто пространство между машками заполнено гистограммой.
Это не синтетические бары, это просто пространство между машками заполнено гистограммой.
Да похоже.
Показалось что ступеньки шире чем расстояния между барами графика. :(
Да похоже.
Показалось что ступеньки шире чем расстояния между барами графика. :(
Вот, здесь виднее, тонкими линиями.
Вот, здесь виднее, тонкими линиями.
Экспериментировал с таким видом. Одна машка Close а вторая Open. Период приблизительно 7-10.
Получается трендовый индикатор. У вас период 55, 46.
Вот, здесь виднее, тонкими линиями.
На H1, это просто иллюзия. Вот например допустим на максимуме зеленого цвета, когда уже переходит на красную, делаем Sell. И после этого цена всё время будет идти вверх.
Что тогда будете делать? А таких случаев будет много.
Это просто красивые рисунки.
Экспериментировал с таким видом. Одна машка Close а вторая Open. Период приблизительно 7-10.
Получается трендовый индикатор. У вас период 55, 46.
Вот 7 Close и 10 Open.