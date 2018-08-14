Индикаторы тренда для советников. - страница 15
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т.е. перерисовывает?
Да уж какая первая попалась. У Вас лучше не валяется?
Зигзаг функционально полезнее.
Зигзаг функционально полезнее.
Зигзаг к сове прикручивать как-то стремно.
не, я такое не собираю
Мне как новичку-любителю сойдет))
тестер же есть...
Спецы быстрее ответят. Время - деньги.
Оригинал перерисовывает безбожно для тех кто не понимает смысл этого индикатора. Он пытается заглянуть в будущее.
У меня используется только формула из этого индикатора. Он не перерисовывает но и не заглядывает в будущее.
Зигзаг к сове прикручивать как-то стремно.
Всего лишь одной-двумя строчками - через iCustom()!
Оригинал перерисовывает безбожно для тех кто не понимает смысл этого индикатора. Он пытается заглянуть в будущее.
У меня используется только формула из этого индикатора. Он не перерисовывает но и не заглядывает в будущее.
У меня вот такой есть секретный индикатор.)
Всего лишь одной-двумя строчками - через iCustom()!