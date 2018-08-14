Индикаторы тренда для советников. - страница 15

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Aleksey Ivanov:
т.е. перерисовывает?
тестер же есть...
 
Aleksey Ivanov:
Да уж какая первая попалась. У Вас лучше не валяется?

Зигзаг функционально полезнее.

 
aleger:

Зигзаг функционально полезнее.

Зигзаг к сове прикручивать как-то стремно.  

 
Fast528:

не, я такое не собираю

Мне как новичку-любителю сойдет))

 
Renat Akhtyamov:
тестер же есть...
Спецы быстрее ответят. Время - деньги.
 
Aleksey Ivanov:
Спецы быстрее ответят. Время - деньги.

Оригинал перерисовывает безбожно для тех кто не понимает смысл этого индикатора. Он пытается заглянуть в будущее.

У меня используется только формула из этого индикатора. Он не перерисовывает но и не заглядывает в будущее.

 
Aleksey Ivanov:

Зигзаг к сове прикручивать как-то стремно.  

Всего лишь одной-двумя строчками - через iCustom()!

 
Uladzimir Izerski:

Оригинал перерисовывает безбожно для тех кто не понимает смысл этого индикатора. Он пытается заглянуть в будущее.

У меня используется только формула из этого индикатора. Он не перерисовывает но и не заглядывает в будущее.

Я это хорошо понимаю. Просто сам писал индюки со включением в них прогнозирующих алгоритмов. Тогда, действительно уровень перерисовки растет, но и показания становятся как бы более полезными или корректными.
 

У меня вот такой есть секретный индикатор.)


 
aleger:

Всего лишь одной-двумя строчками - через iCustom()!

Все равно лучше, когда у индюка есть шкала - превысил 0.5 (только не бухла) - открываешься на БАЙ,  упал ниже   -0.5  - открыл СЕЛ. А то находи последний острый угол у Зигзага и т.п..
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