Индикаторы тренда для советников. - страница 26
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На тренде рисунок ничем не отличается.))
Совершенно верно.
.
Вне зависимости от предыдущего тренда, предшествовавшего текущему флэту, выход из зоны флета может произойти как в сторону предыдущего тренда, так и в противоположную сторону, в сторону нового тренда.
Да этот Fisher, что я скачал, действительно, не корректно работает. Маленько как бы намухлевал его создатель с алгоритмом. Он всегда по нулевому бару дает маленькое (близкое к нулю) значение, что потом плавно растут. Для автоматической торговли не годится. А жаль.
Нашел другой Fisher_m11 без этого дефекта. Буду проверять его "на вшивость".
По просторам еще вариант есть вот fisher_yur4ik_2, но не смотрел чем отличается.
Поставил Fisher_m11 на своего бота на дневной график. Картинка получилась
так, что зря на Фишера "бочку катят". Думаю, что тут можно толк получить и есть над чем поработать.
Только, что-то на дневном графике качество моделирование никакое получается. Чем это объяснить и как исправить? На H4 и ниже - 90%, а на D1 никакое.
Поставил Fisher_m11 на своего бота на дневной график. Картинка получилась
так, что зря на Фишера "бочку катят". Думаю, что тут можно толк получить и есть над чем поработать.
Только, что-то на дневном графике качество моделирование никакое получается. Чем это объяснить и как исправить? На H4 и ниже - 90%, а на D1 никакое.
График красивый получился. Но это не о чем. Какая валютная пара и главное спред?
График красивый получился. Но это не о чем. Какая валютная пара и главное спред?
На графике же написано EURUSD
Все остальное
Баров в истории 1260
Смоделировано тиков 27321123
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 888
Начальный депозит 1000.00
Спред Текущий (7)
Чистая прибыль 1818.42
Общая прибыль 1827.53
Общий убыток -9.10
Прибыльность 200.74
Матожидание выигрыша 14.21
Абсолютная просадка 87.89
Максимальная просадка 686.29 (37.81%)
Относительная просадка 37.81% (686.29)
Всего сделок 128
Короткие позиции (% выигравших) 68 (100.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 60 (96.67%)
Прибыльные сделки (% от всех) 126 (98.44%)
Убыточные сделки (% от всех) 2 (1.56%)
Самая большая
прибыльная сделка 83.23
убыточная сделка -6.08
Средняя
прибыльная сделка 14.50
убыточная сделка -4.55
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 68 (1219.16)
непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-6.08)
На графике же написано EURUSD
Поставил Fisher_m11 на своего бота на дневной график. Картинка получилась
так, что зря на Фишера "бочку катят". Думаю, что тут можно толк получить и есть над чем поработать.
Только, что-то на дневном графике качество моделирование никакое получается. Чем это объяснить и как исправить? На H4 и ниже - 90%, а на D1 никакое.
А чего так эквити просело, в районе 78 сделки?
обычно такие графики баланса имеют торговые системы без стоплосса (или они формальные)