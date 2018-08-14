Индикаторы тренда для советников. - страница 26

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[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

На тренде рисунок ничем не отличается.))

Совершенно верно.


 


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Вне зависимости от предыдущего тренда, предшествовавшего текущему флэту, выход из зоны флета может произойти как в сторону предыдущего тренда, так и в противоположную сторону, в сторону нового тренда.

 
Наверх прогуляемся. 
 
Aleksey Ivanov:
Да  этот  Fisher, что  я скачал, действительно, не корректно  работает. Маленько как бы намухлевал его создатель с алгоритмом. Он всегда по нулевому бару дает маленькое (близкое к нулю) значение, что потом плавно растут. Для автоматической торговли не годится.  А жаль.
Нашел другой Fisher_m11 без этого  дефекта. Буду проверять его "на вшивость".
 
Aleksey Ivanov:
Нашел другой Fisher_m11 без этого  дефекта. Буду проверять его "на вшивость".

По просторам еще вариант есть вот fisher_yur4ik_2, но не смотрел чем отличается.

 

Поставил  Fisher_m11 на своего бота на дневной график. Картинка получилась


так, что зря на Фишера "бочку катят". Думаю, что тут можно толк получить и есть над чем поработать.

Только, что-то на дневном графике качество моделирование никакое получается. Чем это объяснить и как исправить? На H4 и ниже - 90%, а на D1 никакое.  

 
Aleksey Ivanov:

Поставил  Fisher_m11 на своего бота на дневной график. Картинка получилась


так, что зря на Фишера "бочку катят". Думаю, что тут можно толк получить и есть над чем поработать.

Только, что-то на дневном графике качество моделирование никакое получается. Чем это объяснить и как исправить? На H4 и ниже - 90%, а на D1 никакое.  

График красивый получился. Но это не о чем. Какая валютная пара  и главное спред?

 
Uladzimir Izerski:

График красивый получился. Но это не о чем. Какая валютная пара  и главное спред?

На графике же написано EURUSD

Все остальное  

Баров в истории            1260

Смоделировано тиков            27321123

Качество моделирования        n/a

Ошибки рассогласования графиков            888

Начальный депозит            1000.00

Спред            Текущий (7)

Чистая прибыль            1818.42

Общая прибыль            1827.53

Общий убыток            -9.10

Прибыльность          200.74

Матожидание выигрыша            14.21

Абсолютная просадка            87.89

Максимальная просадка            686.29 (37.81%)

Относительная просадка            37.81% (686.29)

Всего сделок            128

Короткие позиции (% выигравших)            68 (100.00%)

Длинные позиции (% выигравших)            60 (96.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)   126 (98.44%)

Убыточные сделки (% от всех)   2 (1.56%)

            Самая большая

прибыльная сделка 83.23

убыточная сделка -6.08

            Средняя

прибыльная сделка 14.50

убыточная сделка -4.55

            Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)            68 (1219.16)

непрерывных проигрышей (убыток)            1 (-6.08)


 
Aleksey Ivanov:

На графике же написано EURUSD

обычно такие графики баланса имеют торговые системы без стоплосса (или они формальные)
 
Aleksey Ivanov:

Поставил  Fisher_m11 на своего бота на дневной график. Картинка получилась


так, что зря на Фишера "бочку катят". Думаю, что тут можно толк получить и есть над чем поработать.

Только, что-то на дневном графике качество моделирование никакое получается. Чем это объяснить и как исправить? На H4 и ниже - 90%, а на D1 никакое.  

А чего так эквити просело, в районе 78 сделки? 

 
Igor Makanu:
обычно такие графики баланса имеют торговые системы без стоплосса (или они формальные)
Да есть там стоплос в 3 полу-ширины построенного канала.
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