Индикаторы тренда для советников. - страница 17
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В кодобазе есть замечательное решение индикатора от Yurij Izyumov.
https://www.mql5.com/ru/code/21188
Если с ним поработать интересная вещица получится.
А я думал, что несколько лет.
Может и несколько лет (долго доходит, как до жирафа). Зато такого ни у кого нет!
В кодобазе есть замечательное решение индикатора от Yurij Izyumov.
https://www.mql5.com/ru/code/21188
Если с ним поработать интересная вещица получится.
Тут есть о чем подумать (что за фильтрация при сем получается).
У видел ваши работы и понял, что вам может подойти. У вас есть возможность ВВ заменить на свой вариант и посмотреть, что получится.
Надо поиграться, можно усовершенствовать.
У видел ваши работы и понял, что вам может подойти. У вас есть возможность ВВ заменить на свой вариант и посмотреть, что получится.
Надо поиграться, можно усовершенствовать.
Мысли мои читаете.
Опыт не пропьёшь. С вас один из вариантов индюка)))
Опыт не пропьёшь. С вас один из вариантов индюка)))
У меня вот такой есть секретный индикатор.)
Вот самый лучший трендовый индикатор.)