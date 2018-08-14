Индикаторы тренда для советников. - страница 17

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В кодобазе есть замечательное решение индикатора от Yurij Izyumov.

 https://www.mql5.com/ru/code/21188 

Если с ним поработать интересная вещица получится.

BBands for RSI
BBands for RSI
  • www.mql5.com
BBands for RSI представляет из себя индикатор Bollinger Bands, построенный на индикаторе RSI. В итоге получается канал BB, который время от времени пробивается самим индикатором RSI. Некоторые трейдеры, чтобы не ждать стандартных уровней перекупленности или перепроданности, ждут пересечения уровней BB избранного ими периода (они чаще находятся...
 
khorosh:

А я думал, что несколько лет.

Может и несколько лет (долго доходит, как до жирафа). Зато такого ни у  кого нет!

 
Uladzimir Izerski:

В кодобазе есть замечательное решение индикатора от Yurij Izyumov.

 https://www.mql5.com/ru/code/21188 

Если с ним поработать интересная вещица получится.

Тут есть о чем подумать (что за фильтрация при сем получается).
 
Aleksey Ivanov:
Тут есть о чем подумать (что за фильтрация при сем получается).

У видел ваши работы и понял, что вам может подойти. У вас есть возможность ВВ заменить на свой вариант и посмотреть, что получится.

Надо поиграться, можно усовершенствовать. 

 
Uladzimir Izerski:

У видел ваши работы и понял, что вам может подойти. У вас есть возможность ВВ заменить на свой вариант и посмотреть, что получится.

Надо поиграться, можно усовершенствовать. 

Мысли мои читаете.
 
Aleksey Ivanov:
Мысли мои читаете.

Опыт не пропьёшь.  С вас один из вариантов индюка)))

 
Uladzimir Izerski:

Опыт не пропьёшь.  С вас один из вариантов индюка)))

Без проблем. Да Вам и самому труда не составит писать такие индюки.
 
khorosh:

У меня вот такой есть секретный индикатор.)


"xoiandr" подглядывающий.)
 

Вот самый лучший трендовый индикатор.)


 
Да, неплохо. Комментарии будут? 
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