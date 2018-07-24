Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 29

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У кого какие соображения насчет этого золотого индюка но из нашей СодоВазы...я думаю стрелочник или из недавних вот попал неплохой с алертами... и какие там могут быть настройки... покрутил, получается где-то рядом...

1. https://www.mql5.com/ru/code/8359

2.https://www.mql5.com/ru/code/20838 

Индикатор находиться в терминале, во вкладке ''навигатор'', либо ''вставка''---''навигаторы''


 
Aleksey Ivanov:

Миллион рублей - это фигня.

Вот Вам 10 баксов на входе и 16 лямов баксов через пять лет на выходе. (а если бы лот можно было больше ста, т.е. неограниченно, увеличивать, то были бы триллионы). 

Но нужно понимать, что ни один идиот Вам их не выплатит. И, вообще, это тестер, что  эквивалентно шутке.

Выплатит-выплатит.

Вы сперва получите эти самые "16 лямов через пять лет". А то, блин, тестерные граали показывать - все горазды, причем, даже не в МТ5-тестере...

 
Aleksandr Yakovlev:

Индикатор находиться в терминале, во вкладке ''навигатор'', либо ''вставка''---''навигаторы''

А где там навигатор...может "индикатор" ???

"ну и рожа у тебя Шарапов"...))) угадал что ли???

 
Сергей Криушин:

А где там навигатор...может "индикатор" ???

ну и рожа у тебя Шарапов...))) угадал что ли???

Значечек такой мааленький, в виде желтой звездочки. Нажимаешь ее, появиться таблица, в ней индикаторы, счета, советники, скрипты и т.д.  Значечек этот называется НАВИГАТОР. Че как малыши ей богу.

 
Aleksandr Yakovlev:

Значечек такой мааленький, в виде желтой звездочки. Нажимаешь ее, появиться таблица, в ней индикаторы, счета, советники, скрипты и т.д.  Значечек этот называется НАВИГАТОР. Че как малыши ей богу.

тьфу ты блин!!! сто раз на него жмал и не раз не видел, что это звездочки называются навигатор...вообще я в МТ5 давно...вылетело из головы что это навигатор, уже как говорится на автомате - жмешь и не соображаешь что там под ним...ну вообщем то я был прав в стандартных индикаторах наадо искать... Спасибо большое, вообще я к индюкам... не любитель, но теперь буду вникать получше, что-то они все таки выдают...

 
Сергей Криушин:

тьфу ты блин сто раз на него жмал и не раз не видел что это звездочки называются навигатор...вообще я в МТ5 давно...вылетело из головы что это навигатор, уже как говорится на автомате - жмешь и не соображаешь что там под ним...ну вообщем то я был прав в стандартных индикаторах наадо искать... Спасибо большое, вообще я к индюкам не любитель но теперь буду вникать получше, что-то они все таки выдают...

Кто ищет, тот всегда найдет.))) Успехов)))

 

А пока Шерлок Холмс в поисках, мы продолжаем торговлю. Почему я пишу МЫ, ко мне  подписался 1 человек. Надеюсь оправдать ваши надежды.


 
Сегодня по возможности поторгую до 4 дня по Москве. В ночь на работу. 
 
Aleksandr Yakovlev:

Кто ищет, тот всегда найдет.))) Успехов)))

Индюк трендовый или осцилятор?

 
khorosh:

Индюк трендовый или осцилятор?

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