Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 29
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У кого какие соображения насчет этого золотого индюка но из нашей СодоВазы...я думаю стрелочник или из недавних вот попал неплохой с алертами... и какие там могут быть настройки... покрутил, получается где-то рядом...
1. https://www.mql5.com/ru/code/8359
2.https://www.mql5.com/ru/code/20838
Индикатор находиться в терминале, во вкладке ''навигатор'', либо ''вставка''---''навигаторы''
Миллион рублей - это фигня.
Вот Вам 10 баксов на входе и 16 лямов баксов через пять лет на выходе. (а если бы лот можно было больше ста, т.е. неограниченно, увеличивать, то были бы триллионы).
Но нужно понимать, что ни один идиот Вам их не выплатит. И, вообще, это тестер, что эквивалентно шутке.
Выплатит-выплатит.
Вы сперва получите эти самые "16 лямов через пять лет". А то, блин, тестерные граали показывать - все горазды, причем, даже не в МТ5-тестере...
Индикатор находиться в терминале, во вкладке ''навигатор'', либо ''вставка''---''навигаторы''
А где там навигатор...может "индикатор" ???
"ну и рожа у тебя Шарапов"...))) угадал что ли???
А где там навигатор...может "индикатор" ???
ну и рожа у тебя Шарапов...))) угадал что ли???
Значечек такой мааленький, в виде желтой звездочки. Нажимаешь ее, появиться таблица, в ней индикаторы, счета, советники, скрипты и т.д. Значечек этот называется НАВИГАТОР. Че как малыши ей богу.
Значечек такой мааленький, в виде желтой звездочки. Нажимаешь ее, появиться таблица, в ней индикаторы, счета, советники, скрипты и т.д. Значечек этот называется НАВИГАТОР. Че как малыши ей богу.
тьфу ты блин!!! сто раз на него жмал и не раз не видел, что это звездочки называются навигатор...вообще я в МТ5 давно...вылетело из головы что это навигатор, уже как говорится на автомате - жмешь и не соображаешь что там под ним...ну вообщем то я был прав в стандартных индикаторах наадо искать... Спасибо большое, вообще я к индюкам... не любитель, но теперь буду вникать получше, что-то они все таки выдают...
тьфу ты блин сто раз на него жмал и не раз не видел что это звездочки называются навигатор...вообще я в МТ5 давно...вылетело из головы что это навигатор, уже как говорится на автомате - жмешь и не соображаешь что там под ним...ну вообщем то я был прав в стандартных индикаторах наадо искать... Спасибо большое, вообще я к индюкам не любитель но теперь буду вникать получше, что-то они все таки выдают...
Кто ищет, тот всегда найдет.))) Успехов)))
А пока Шерлок Холмс в поисках, мы продолжаем торговлю. Почему я пишу МЫ, ко мне подписался 1 человек. Надеюсь оправдать ваши надежды.
Кто ищет, тот всегда найдет.))) Успехов)))
Индюк трендовый или осцилятор?
Индюк трендовый или осцилятор?