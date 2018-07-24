Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если положили разархивированные .hst в папку к своим историческим данным, то просто откройте график NZDUSD, ну как вариант файл - открыть автономно, но должно итак работать
Ну все, открыл все графики. Теперь, что вы хотите услышать от меня. Конкретно.
Ну все, открыл все графики. Теперь, что вы хотите услышать от меня. Конкретно.
конкретно - это графики не случайные и никто не мешает на таком графике подобрать индикаторы которые исключительно в + торгуют, такой посыл был в моем первом посту, я такую ТС не могу вот сразу взять и найти, вот и обратился к Гуру
конкретно - это графики не случайные и никто не мешает на таком графике подобрать индикаторы которые исключительно в + торгуют, такой посыл был в моем первом посту, я такую ТС не могу вот сразу взять и найти, вот и обратился к Гуру
Тааак, в дело включается лесть. Без этого если можно. Скажу сразу, мне не интересны графики 1,5,15. День и месяц как просто информативный характер несут. Торговля ведется у меня только на 30 минутном графике с частым поглядыванием на часовой. Редко на 4. Накинул индикатор на график, перегнал в историю и попробовал ''пооткрывать'' сделки , при этом потихоньку продвигал этот график. По БООООльшей части сделки положительные. Напоминаю, торговля ручная.
Ладно ребята. Лукавить и кривить душой не буду. Закрыл я сейчас отрицательные сделки. Ну не могу я их оставить на ночь. Мне через 5,5 часа на работу в дневную смену вставать. Без присмотра никак нельзя. Хуже будет В общем результат такой.
Тааак, в дело включается лесть. Без этого если можно. Скажу сразу, мне не интересны графики 1,5,15. День и месяц как просто информативный характер несут. Торговля ведется у меня только на 30 минутном графике с частым поглядыванием на часовой. Редко на 4. Накинул индикатор на график, перегнал в историю и попробовал ''пооткрывать'' сделки , при этом потихоньку продвигал этот график. По БООООльшей части сделки положительные. Напоминаю, торговля ручная.
забудьте про лесть, думаю Вам так же пофиг как и мне - на похвалы в интернете от незнакомых людей
в Вашем сообщении самое ценное это фраза:
По БООООльшей части сделки положительные.
а почему не все сделки в + ?
график же не ценовой?
там нет интервенций, банков, других рейдеров и прочих вещей которые мешают торговать талантливым трейдерам - им всегда что то мешает ))) - речь не про Вас и не про меня, я давно не торгую
забудьте про лесть, думаю Вам так же пофиг как и мне - на похвалы в интернете от незнакомых людей
в Вашем сообщении самое ценное это фраза:
а почему не все сделки в + ?
график же не ценовой?
там нет интервенций, банков, других рейдеров и прочих вещей которые мешают торговать талантливым трейдерам - им всегда что то мешает ))) - речь не про Вас и не про меня, я давно не торгую
Я не знаю почему все не в +. Просто так рынок себя ведет. Моя задача зайти по сигналу и взять профит. Хоть пункт, да мой. По сути стараюсь брать 10 пунктов, остальное в ноль переводить или в БУ 1 пункт. Выбьет- хорошо, пойдет дальше-еще лучше.
Я не знаю почему все не в +. Просто так рынок себя ведет. Моя задача зайти по сигналу и взять профит. Хоть пункт, да мой. По сути стараюсь брать 10 пунктов, остальное в ноль переводить или в БУ 1 пункт. Выбьет- хорошо, пойдет дальше-еще лучше.
про Вас и Вашу ТС - вопросов не возникает, важен результат - Вы его показали!
я немного о другом спрашиваю, ояпть же извиняюсь, что в Ваш топик со своими вопросами ... но видимо не получу я ответов на свои вопросы, увы, люди привыкли врать себе и всегда стараются найти виноватых в своих ошибках - я про свой предидущий пост
про Вас и Вашу ТС - вопросов не возникает, важен результат - Вы его показали!
я немного о другом спрашиваю, ояпть же извиняюсь, что в Ваш топик со своими вопросами ... но видимо не получу я ответов на свои вопросы, увы, люди привыкли врать себе и всегда стараются найти виноватых в своих ошибках - я про свой предидущий пост
Кстати, а почему вы давно не торгуете. Если не секрет. И почему на форуме гуляете?
Кстати, а почему вы давно не торгуете. Если не секрет. И почему на форуме гуляете?
потому что несколько лет не занимался MQL - работа не позволяла
не секрет
восстанавливаю знания и "сняв розовые очки наблюдаю за окружающими" - увы ничего не изменилось, все ходят "по одному и тому же кругу"
торговать полезу в рынок если будет своя ТС - пока только чужие есть ТС, не хочу ))))
потому что несколько лет не занимался MQL - работа не позволяла
не секрет
восстанавливаю знания и "сняв розовые очки наблюдаю за окружающими" - увы ничего не изменилось, все ходят "по одному и тому же кругу"
торговать полезу в рынок если будет своя ТС - пока только чужие есть, не хочу ))))
Понятно. Спасибо за ответ. Ладно, баиньки пойду. 5 часов осталось поспать .
Для тех, кто читает ветку. Завтра, то есть сегодня 05,07,2018 торговля вестись не будет по понятным причинам. Возможно, при ну очень явном сигнале, открою сделку (вечером) Всем пока.