Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 24

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Всем привет. 5 числа вечерком открыл несколько позиций. Так же вчера закрыл половину позиций и сегодня продолжают профитить.

Сегодня торговля будет вестись до 4 дня по Москве. На работу в ночь.

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. 5 числа вечерком открыл несколько позиций. Так же вчера закрыл половину позиций и сегодня продолжают профитить.


Вы молодец! Тут главное во время остановится. Сейчас (в последние месяца) на рынках мелкие колебания и когда начнутся трендовые движения надо быть готовым к изменению ТС.

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы молодец! Тут главное во время остановится. Сейчас (в последние месяца) на рынках мелкие колебания и когда начнутся трендовые движения надо быть готовым к изменению ТС.

При слишком резких импульсах, сигналы на вход не формируются. Поэтому риски нивелируются.

 
Aleksandr Yakovlev:

При слишком резких импульсах, сигналы на вход не формируются. Поэтому риски нивелируются.

Так тренды не всегда с импульсов начинаются...

 
Aleksey Vyazmikin:

Так тренды не всегда с импульсов начинаются...

По евре на истории 2008 год смотрел. Был бы спокойный вход по сигналу. И прокатился бы нехило.

 

Закрыл все сделки на сегодня. Результат получился не плохим за почти 2 недели. Начну торговлю во вторник, так как в понедельник я на работе в дневную смену. Всем пока и до вторника.


 
Aleksandr Yakovlev:

Закрыл все сделки на сегодня. Результат получился не плохим за почти 2 недели. Начну торговлю во вторник, так как в понедельник я на работе в дневную смену. Всем пока и до вторника.


был у нас от fxteа давным давно поддилер ДЦ, чудеса чудес

надеюсь не в DC рисовали сделки, покажи откуда торговля, результат отличный


может кто по номерам видит где торговля, не скажу что так хорошо нельзя торговать, я и сам крутой)

 
Fast528:

был у нас от fxteа давным давно поддилер ДЦ, чудеса чудес

надеюсь не в DC рисовали, покажи откуда торговля, результат отличный

 
Aleksandr Yakovlev:

инвесторы висят на паролях?

если нет, то пароль временный (позже можно сменить)

если висят, в рекламный

 
Fast528:

был у нас от fxteа давным давно поддилер ДЦ, чудеса чудес

надеюсь не в DC рисовали сделки, покажи откуда торговля, результат отличный


может кто по номерам видит где торговля, не скажу что так хорошо нельзя торговать, я и сам крутой)

Удовлетворил ваше любопытство?

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