Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 24
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Всем привет. 5 числа вечерком открыл несколько позиций. Так же вчера закрыл половину позиций и сегодня продолжают профитить.
Сегодня торговля будет вестись до 4 дня по Москве. На работу в ночь.
Всем привет. 5 числа вечерком открыл несколько позиций. Так же вчера закрыл половину позиций и сегодня продолжают профитить.
Вы молодец! Тут главное во время остановится. Сейчас (в последние месяца) на рынках мелкие колебания и когда начнутся трендовые движения надо быть готовым к изменению ТС.
Вы молодец! Тут главное во время остановится. Сейчас (в последние месяца) на рынках мелкие колебания и когда начнутся трендовые движения надо быть готовым к изменению ТС.
При слишком резких импульсах, сигналы на вход не формируются. Поэтому риски нивелируются.
При слишком резких импульсах, сигналы на вход не формируются. Поэтому риски нивелируются.
Так тренды не всегда с импульсов начинаются...
Так тренды не всегда с импульсов начинаются...
По евре на истории 2008 год смотрел. Был бы спокойный вход по сигналу. И прокатился бы нехило.
Закрыл все сделки на сегодня. Результат получился не плохим за почти 2 недели. Начну торговлю во вторник, так как в понедельник я на работе в дневную смену. Всем пока и до вторника.
Закрыл все сделки на сегодня. Результат получился не плохим за почти 2 недели. Начну торговлю во вторник, так как в понедельник я на работе в дневную смену. Всем пока и до вторника.
был у нас от fxteа давным давно поддилер ДЦ, чудеса чудес
надеюсь не в DC рисовали сделки, покажи откуда торговля, результат отличный
может кто по номерам видит где торговля, не скажу что так хорошо нельзя торговать, я и сам крутой)
был у нас от fxteа давным давно поддилер ДЦ, чудеса чудес
надеюсь не в DC рисовали, покажи откуда торговля, результат отличный
инвесторы висят на паролях?
если нет, то пароль временный (позже можно сменить)
если висят, в рекламный
был у нас от fxteа давным давно поддилер ДЦ, чудеса чудес
надеюсь не в DC рисовали сделки, покажи откуда торговля, результат отличный
может кто по номерам видит где торговля, не скажу что так хорошо нельзя торговать, я и сам крутой)
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