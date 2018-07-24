Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 35
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По сравнению с моими 9,7 не сравнить.
Я тоже с Урала, когда-то УПИ закончил, сейчас в Челябинской обл. живу. Вообщем тоже "дебил", как говорил Жириновский: на Урале все дебилы живут.)
Я тоже с Урала, когда-то УПИ закончил, сейчас в Челябинской обл. живу. Вообщем тоже "дебил", как говорил Жириновский: на Урале все дебилы живут.)
Значит ты родня по разуму))) Гыыыы
У Жириновского логика неардельтальца: if(Ельцин дебил && родился на Урале) {значит все жители Урала дебилы;} )))
Да да, точно)))
Стоит свернуть этот переворот на политическую тематику. Это подходит для других форумов. Так давайте оставим их в стороне.
Верно
Да, проценты у нас бешенные. У меня сын в Германии квартиру когда покупал 4-комнатную, брал кредит, так всего 1% платил.
Еслиб у нас были такие кредиты - мы бы тоже бы жили даже лучше чем в Германии...тогда Греф бы обеднел со своим сбербанком...может у него задание такое не допускать лучшей жизни...а то все с Германии к нам рванут...))
Да, проценты у нас бешенные. У меня сын в Германии квартиру когда покупал 4-комнатную, брал кредит, так всего 1% платил.
Не "бешенные", а нормальные - у нас люди гораздо богаче, чем в Германии, и могут оплатить жилье для себя и для банка. А то ж они последний хрен без соли доедают.
Вон - Александр платит 9 с лишним процентов, и не жужжит, еще и говорит, что денег достаточно... С чего бы это ему снижать процент ? Я бы на месте банкиров - даже повышал бы, народ же все равно будет брать... Денег-то валом...
Еслиб у нас были такие кредиты - мы бы тоже бы жили даже лучше чем в Германии...тогда Греф бы обеднел со своим сбербанком...может у него задание такое не допускать лучшей жизни...а то все с Германии к нам рванут...))
С чего бы это мы жили лучше, чем в Германии ???
Кредиты стоят ровно столько, сколько за них платят. В Гейропе бы на кредит 9% народ бы только посмеялся. А у нас - вприпрыжку бегут брать, еще и радуются, что "не 15%".
И Греф, понятное дело, доволен... Народ себе оплачивает жилье, и ему столько же башляет... Всем хорошо...