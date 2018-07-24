Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 35

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Aleksandr Yakovlev:

По сравнению с моими 9,7 не сравнить.

Я тоже с Урала, когда-то УПИ закончил, сейчас в Челябинской обл. живу. Вообщем тоже "дебил", как говорил Жириновский: на Урале все дебилы живут.)


 
khorosh:

Я тоже с Урала, когда-то УПИ закончил, сейчас в Челябинской обл. живу. Вообщем тоже "дебил", как говорил Жириновский: на Урале все дебилы живут.)


Значит ты родня по разуму))) Гыыыы

 
khorosh:

У Жириновского логика неардельтальца: if(Ельцин дебил && родился на Урале) {значит все жители Урала дебилы;} )))

Да да, точно)))

 
Стоит свернуть этот переворот на политическую тематику. Это подходит для других форумов. Так давайте оставим их в стороне.
 
Konstantin Nikitin:
Стоит свернуть этот переворот на политическую тематику. Это подходит для других форумов. Так давайте оставим их в стороне.

Верно

 
khorosh:

Да, проценты у нас бешенные. У меня сын в Германии квартиру когда покупал 4-комнатную, брал кредит, так всего 1% платил.

Еслиб у нас были такие кредиты - мы бы тоже бы жили даже лучше чем в Германии...тогда Греф бы обеднел со своим сбербанком...может у него задание такое не допускать лучшей жизни...а то все с Германии к нам рванут...))

 
khorosh:

Да, проценты у нас бешенные. У меня сын в Германии квартиру когда покупал 4-комнатную, брал кредит, так всего 1% платил.

Не "бешенные", а нормальные - у нас люди гораздо богаче, чем в Германии, и могут оплатить жилье для себя и для банка. А то ж они последний хрен без соли доедают.

Вон - Александр платит 9 с лишним процентов, и не жужжит, еще и говорит, что денег достаточно... С чего бы это ему снижать процент ? Я бы на месте банкиров - даже повышал бы, народ же все равно будет брать... Денег-то валом...  

 
Сергей Криушин:

Еслиб у нас были такие кредиты - мы бы тоже бы жили даже лучше чем в Германии...тогда Греф бы обеднел со своим сбербанком...может у него задание такое не допускать лучшей жизни...а то все с Германии к нам рванут...))

С чего бы это мы жили лучше, чем в Германии ???

Кредиты стоят ровно столько, сколько за них платят. В Гейропе бы на кредит 9% народ бы только посмеялся. А у нас - вприпрыжку бегут брать, еще и радуются, что "не 15%". 

И Греф, понятное дело, доволен... Народ себе оплачивает жилье, и ему столько же башляет...  Всем хорошо...

 
Ни каким боком не влияют проценты кредитов, на прирост моего депозита в форекс. О чем речь, вообще не пойму
 
Финиш?))
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