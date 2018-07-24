Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 32

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Сергей Криушин:

Там никому не надо - предлагают кучу платных,..вот смотрю у вас то все почему-то не в центах обозначено, а в долларах...вот в этом наверно и не совпадение...облом короче... 

Можно проще сделать. подписаться на демке. и копировальщик в помощь.

 
Кто предложет копировщик из демо счета на реальный? Какова сумма?
 
Lenar Timergalin:
Кто предложет копировщик из демо счета на реальный? Какова сумма?

маркет поможет. Преложет дешевле чем маркет, нехватает?

 
Evgeny Belyaev:

маркет поможет. Преложет дешевле чем маркет, нехватает?

Пришлите мне в лс ваш вариант. 

 

Вот говорил себе, не входи без сигнала, не оставляй на ночь без БУ, не включай логику. И вот результат. Ладно, сегодня, завтра отобьем все и в + выйдем.


 
Aleksandr Yakovlev:

Вот говорил себе, не входи без сигнала, не оставляй на ночь без БУ, не включай логику. И вот результат. Ладно, сегодня, завтра отобьем все и в + выйдем.


Может пора уже приостановиться и подумать?
 
Yury Kirillov:
Может пора уже приостановиться и подумать?

Подумать о чем? Как хреново живется без денег? Как платить за ипотеку? как собирать ребенка в школу к новому учебному году?  Или о чем подумать?

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот говорил себе, не входи без сигнала, не оставляй на ночь без БУ, не включай логику. И вот результат. Ладно, сегодня, завтра отобьем все и в + выйдем.


рано или поздно к этому приходят с безстоповой торговлей, тем более ручной

лотность конечно тоже огонь

 
Fast528:

рано или поздно к этому приходят с безстоповой торговлей, тем более ручной

лотность конечно тоже огонь

Почему безстоповой? вы подписались на сигнал?)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот говорил себе, не входи без сигнала, не оставляй на ночь без БУ, не включай логику. И вот результат. Ладно, сегодня, завтра отобьем все и в + выйдем.


а вчера было вот так. я еще подумал: "эквити настолько выросло над балансом. почему не закрывает."
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