Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 32
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Там никому не надо - предлагают кучу платных,..вот смотрю у вас то все почему-то не в центах обозначено, а в долларах...вот в этом наверно и не совпадение...облом короче...
Можно проще сделать. подписаться на демке. и копировальщик в помощь.
Кто предложет копировщик из демо счета на реальный? Какова сумма?
маркет поможет. Преложет дешевле чем маркет, нехватает?
маркет поможет. Преложет дешевле чем маркет, нехватает?
Пришлите мне в лс ваш вариант.
Вот говорил себе, не входи без сигнала, не оставляй на ночь без БУ, не включай логику. И вот результат. Ладно, сегодня, завтра отобьем все и в + выйдем.
Вот говорил себе, не входи без сигнала, не оставляй на ночь без БУ, не включай логику. И вот результат. Ладно, сегодня, завтра отобьем все и в + выйдем.
Может пора уже приостановиться и подумать?
Подумать о чем? Как хреново живется без денег? Как платить за ипотеку? как собирать ребенка в школу к новому учебному году? Или о чем подумать?
Вот говорил себе, не входи без сигнала, не оставляй на ночь без БУ, не включай логику. И вот результат. Ладно, сегодня, завтра отобьем все и в + выйдем.
рано или поздно к этому приходят с безстоповой торговлей, тем более ручной
лотность конечно тоже огонь
рано или поздно к этому приходят с безстоповой торговлей, тем более ручной
лотность конечно тоже огонь
Почему безстоповой? вы подписались на сигнал?)))
Вот говорил себе, не входи без сигнала, не оставляй на ночь без БУ, не включай логику. И вот результат. Ладно, сегодня, завтра отобьем все и в + выйдем.