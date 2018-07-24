Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 31

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Сергей Криушин:

Там никому не надо - предлагают кучу платных,..вот смотрю у вас то все почему-то не в центах обозначено, а в долларах...вот в этом наверно и не совпадение...облом короче... 

У меня обозначено , что центовый.

 
Aleksandr Yakovlev:

У меня обозначено , что центовый.

вот картинка... двойные стандарты...))

картинка

 
Сергей Криушин:

вот картинка... двойные стандарты...))


Я не знаю почему так. Попробуй через мою страницу, зайди в сигнал и попробуй подписаться. Хотя, знаешь, Я ни разу не подписывался.

 
Бесплатный сигнал можно копировать только на демосчет.
 
Sergey Zhilinskiy:
Бесплатный сигнал можно копировать только на демосчет.

эээээ...вон что халява отменяется...прошли те времена...остались моменты - даже кошка у кота просит алименты...))))

 
)))
 
Aleksandr Yakovlev:
)))

Копировщик надо как-то сообразить... и кидать с демо счета на реал...вот вам и выход обходным маневром...или покупай один копируй на всю компанию...))

 
Сергей Криушин:

Копировщик надо как-то сообразить... и кидать с демо счета на реал...вот вам и выход обходным маневром...или покупай один копируй на всю компанию...))

Так не честнооо(((

 
Aleksandr Yakovlev:

Так не честнооо(((

кому как...ничего личного только бизнес...так наверно все так делают...кому охота терять свои деньги...

 
Georgiy Merts:

Да не было у меня прибыли !  У меня даже ни одного тестерного Грааля не получилось, если я не "заглядываю в будущее".

(1) Вот я все и хочу выяснить - где они, эти самые миллионы ?

Все случаи, когда ДЦ не выплачивал прибыль - это либо ДЦ сразу были мошенниками, не имея никакой истории, но давая при этом обалденно крутые условия торговли. Либо, когда трейдер - прямо нарушал условия Офферты.

(2) Вы можете представить доказательство невыплаты известным ДЦ прибыли, когда нарушения Офферты не было ?

(1) Реально их нет, есть  только мифы.

(2) Может быть лучше  Вам поискать и предоставить инфу, где ДЦ выплатил трейдеру заработанные им на форексе 16 Мегабаксов (или что типа того), тогда Вы сами найдете ответ на первый вопрос.  

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