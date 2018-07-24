Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 31
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Там никому не надо - предлагают кучу платных,..вот смотрю у вас то все почему-то не в центах обозначено, а в долларах...вот в этом наверно и не совпадение...облом короче...
У меня обозначено , что центовый.
У меня обозначено , что центовый.
вот картинка... двойные стандарты...))
вот картинка... двойные стандарты...))
Я не знаю почему так. Попробуй через мою страницу, зайди в сигнал и попробуй подписаться. Хотя, знаешь, Я ни разу не подписывался.
Бесплатный сигнал можно копировать только на демосчет.
эээээ...вон что халява отменяется...прошли те времена...остались моменты - даже кошка у кота просит алименты...))))
)))
Копировщик надо как-то сообразить... и кидать с демо счета на реал...вот вам и выход обходным маневром...или покупай один копируй на всю компанию...))
Копировщик надо как-то сообразить... и кидать с демо счета на реал...вот вам и выход обходным маневром...или покупай один копируй на всю компанию...))
Так не честнооо(((
Так не честнооо(((
кому как...ничего личного только бизнес...так наверно все так делают...кому охота терять свои деньги...
Да не было у меня прибыли ! У меня даже ни одного тестерного Грааля не получилось, если я не "заглядываю в будущее".
(1) Вот я все и хочу выяснить - где они, эти самые миллионы ?
Все случаи, когда ДЦ не выплачивал прибыль - это либо ДЦ сразу были мошенниками, не имея никакой истории, но давая при этом обалденно крутые условия торговли. Либо, когда трейдер - прямо нарушал условия Офферты.
(2) Вы можете представить доказательство невыплаты известным ДЦ прибыли, когда нарушения Офферты не было ?
(1) Реально их нет, есть только мифы.
(2) Может быть лучше Вам поискать и предоставить инфу, где ДЦ выплатил трейдеру заработанные им на форексе 16 Мегабаксов (или что типа того), тогда Вы сами найдете ответ на первый вопрос.