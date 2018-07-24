Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 11

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Aleksandr Yakovlev:

Сигнал с 1 баксом? Ладно, выставлю. Но мне кажется это будет реклама моего сигнала. Если модераторы не против, то пожалуйста. А сигналы с этого индюка реально стоящие.

бесплатный вроде модеры обещали не банить и разрешают рекламировать... так что вперед...верим надеемся ждем граального результата...
 
Сергей Криушин:
бесплатный вроде модеры обещали не банить и разрешают рекламировать... так что вперед...верим надеемся ждем граального результата...

Спасибо. А каааак я жду хороших результатов. Но бесплатным он будет временно.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Может на рынке и стоит нестандартно мыслить)))

Если вы смогли подстроить индюк под хаос рынка...то это дорогого стоит...
 
Сергей Криушин:
Если вы смогли подстроить индюк под хаос рынка...то это дорогого стоит...

Сколько дорого. На мне просто ипотека висит))))))

 
Aleksandr Yakovlev:

Сколько дорого. На мне просто ипотека висит))))))

если он будет так хорош как вот теперь вначале кажет...так тут все от фантазии и возможных толстых кошельков покупателей...прикинте сами, если они начинают от 10к баксов и им 5 - 10% в год за глаза, не то что в месяц, то ваш индюк как золотой дождь или возможности какого-то Мидасса...

 
Aleksandr Yakovlev:

Сколько дорого. На мне просто ипотека висит))))))

Возьми кредит в две ипотеки - при такой торговле за неделю и ипотека отобьётся и сам кредит.

Как вариант: станешь бомжом с неоплаченным кредитом размером в ипотеку.

Тут, как говорит знакомая блондинка 50 на 50.

:-)

Рискуй на всю котлету!

 
Сергей Криушин:

если он будет так хорош как вот теперь вначале кажет...так тут все от фантазии и возможных толстых кошельков покупателей...прикинте сами, если они начинают от 10к баксов и им 5 - 10% в год за глаза, не то что в месяц, то ваш индюк как золотой дождь или возможности какого-то Мидасса...

Вауууу. Тааак, я спокоен, я спокоен, амммммммм. Да нее. Серьезно. Сейчас это мне кажется таким простым, и думается, почему трейдеры так не торгуют. 

 
Еще немножко капнуло.)))
 
Yury Kirillov:

Возьми кредит в две ипотеки - при такой торговле за неделю и ипотека отобьётся и сам кредит.

Как вариант: станешь бомжом с неоплаченным кредитом размером в ипотеку.

Тут, как говорит знакомая блондинка 50 на 50.

:-)

Рискуй на всю котлету!

После такого риска котлет уж точно есть не будешь! 

 
Aleksey Ivanov:

После такого риска котлет уж точно есть не будешь! 

Согласен полностью. Люблю рисковать, но не до такой же степени)))

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