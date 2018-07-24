Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 11
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Сигнал с 1 баксом? Ладно, выставлю. Но мне кажется это будет реклама моего сигнала. Если модераторы не против, то пожалуйста. А сигналы с этого индюка реально стоящие.
бесплатный вроде модеры обещали не банить и разрешают рекламировать... так что вперед...верим надеемся ждем граального результата...
Спасибо. А каааак я жду хороших результатов. Но бесплатным он будет временно.)))
Может на рынке и стоит нестандартно мыслить)))
Если вы смогли подстроить индюк под хаос рынка...то это дорогого стоит...
Сколько дорого. На мне просто ипотека висит))))))
Сколько дорого. На мне просто ипотека висит))))))
если он будет так хорош как вот теперь вначале кажет...так тут все от фантазии и возможных толстых кошельков покупателей...прикинте сами, если они начинают от 10к баксов и им 5 - 10% в год за глаза, не то что в месяц, то ваш индюк как золотой дождь или возможности какого-то Мидасса...
Сколько дорого. На мне просто ипотека висит))))))
Возьми кредит в две ипотеки - при такой торговле за неделю и ипотека отобьётся и сам кредит.
Как вариант: станешь бомжом с неоплаченным кредитом размером в ипотеку.
Тут, как говорит знакомая блондинка 50 на 50.
:-)
Рискуй на всю котлету!
если он будет так хорош как вот теперь вначале кажет...так тут все от фантазии и возможных толстых кошельков покупателей...прикинте сами, если они начинают от 10к баксов и им 5 - 10% в год за глаза, не то что в месяц, то ваш индюк как золотой дождь или возможности какого-то Мидасса...
Вауууу. Тааак, я спокоен, я спокоен, амммммммм. Да нее. Серьезно. Сейчас это мне кажется таким простым, и думается, почему трейдеры так не торгуют.
Возьми кредит в две ипотеки - при такой торговле за неделю и ипотека отобьётся и сам кредит.
Как вариант: станешь бомжом с неоплаченным кредитом размером в ипотеку.
Тут, как говорит знакомая блондинка 50 на 50.
:-)
Рискуй на всю котлету!
После такого риска котлет уж точно есть не будешь!
После такого риска котлет уж точно есть не будешь!
Согласен полностью. Люблю рисковать, но не до такой же степени)))