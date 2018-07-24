Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 36
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С чего бы это мы жили лучше, чем в Германии ???
Кредиты стоят ровно столько, сколько за них платят. В Гейропе бы на кредит 9% народ бы только посмеялся. А у нас - вприпрыжку бегут брать, еще и радуются, что "не 15%".
И Греф, понятное дело, доволен... Народ себе оплачивает жилье, и ему столько же башляет... Всем хорошо...
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По сравнению с моими 9,7 не сравнить.
слабак! я под 10.5% брал! )))))
но к счастью уже выплатил, и живу третий год без долгов, правда без машины был 4 года - продал в первый год ипотеки - чтоб не было лишнего члена семьи, в прошлом году опять стал автомобилистом , эх... и вспомнить то нечего за этот квест под названием ипотека длиной в 5 лет (((
ЗЫ: в регионах, еще как то реально приобрести жилье в ипотеку и выплатить ее, ибо средняя стоимость скромной недвижимости до 2,5 млн , а вот в нерезиновой и в том же Питере... я бы не рискнул бы брать жилье более 4 млн - переплата фантастическая по процентам, даже разница в зарплатах не сильно выручит - про зарплаты 100тыс + - я промолчу, не так и много их в Мск
Полет нормальный)
Кажись, это все.
Говорил же, 2 месяца не проживет да и такой результат(600% за неделю) могу с закрытыми глазами набрать.
Просто проблема в том, что у тебя уважаемый, реально полет нормальный был, пока ты хоть немного соблюдал риски, но, добавил еще 3 пары, тем самым приговорив счет к сливу. Работал бы себе 2 парами и было бы все норм.
Говорил же, 2 месяца не проживет да и такой результат(600% за неделю) могу с закрытыми глазами набрать.
Просто проблема в том, что у тебя уважаемый, реально полет нормальный был, пока ты хоть немного соблюдал риски, но, добавил еще 3 пары, тем самым приговорив счет к сливу. Работал бы себе 2 парами и было бы все норм.
Пока ещё не смертельно. Количество пар, конечно, надо поубавить. Трудно вручную множество пар контролировать, знаю по собственному опыту. Да и торговать по одному индикатору вряд ли целесообразно. Нужно использовать хотя бы 2, один осцилятор , другой трендовый. Хотя встречаются умельцы, торгуют по уровням без всяких индикаторов.
Пока ещё не смертельно. Количество пар, конечно, надо поубавить. Трудно вручную множество пар контролировать, знаю по собственному опыту.
Пока все под контролем . Панику бить рано. Сейчас все выставил как надо. К концу недели должны выйти к 10.
Вот и все. Модератора прошу удалить ветку.Сказка закончилась.
Сдаёшься что ли? Зря, надо бороться.
Вот и все. Модератора прошу удалить ветку.Сказка закончилась.
Пусть висит, может продолжите. Да и как наглядное пособие неплохо