Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 36

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Georgiy Merts:

С чего бы это мы жили лучше, чем в Германии ???

Кредиты стоят ровно столько, сколько за них платят. В Гейропе бы на кредит 9% народ бы только посмеялся. А у нас - вприпрыжку бегут брать, еще и радуются, что "не 15%". 

И Греф, понятное дело, доволен... Народ себе оплачивает жилье, и ему столько же башляет...  Всем хорошо...

 

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Aleksandr Yakovlev:

По сравнению с моими 9,7 не сравнить.

слабак! я под 10.5% брал! )))))

но к счастью уже выплатил, и живу третий год без долгов, правда без машины был 4 года - продал в первый год ипотеки - чтоб не было лишнего члена семьи, в прошлом году опять стал автомобилистом , эх... и вспомнить то нечего за этот квест под названием ипотека длиной в 5 лет (((

ЗЫ: в регионах, еще как то реально приобрести жилье в ипотеку и выплатить ее, ибо средняя стоимость скромной недвижимости до 2,5 млн , а вот в нерезиновой и в том же Питере... я бы не рискнул бы брать жилье более 4 млн - переплата фантастическая по процентам, даже разница в зарплатах не сильно выручит - про зарплаты 100тыс + - я промолчу, не так и много их в Мск

 

Полет нормальный) 

Кажись, это все. 

 
Aleksandr Yakovlev:
  • Да
    50% (81)
  • Нет
    50% (80)


Говорил же, 2 месяца не проживет да и такой результат(600% за неделю) могу с закрытыми глазами набрать. 

Просто проблема в том, что у тебя уважаемый, реально полет нормальный был, пока ты хоть немного соблюдал риски, но, добавил еще 3 пары, тем самым приговорив счет к сливу. Работал бы себе 2 парами и было бы все норм. 

 
Ramiz Mavludov:


Говорил же, 2 месяца не проживет да и такой результат(600% за неделю) могу с закрытыми глазами набрать. 

Просто проблема в том, что у тебя уважаемый, реально полет нормальный был, пока ты хоть немного соблюдал риски, но, добавил еще 3 пары, тем самым приговорив счет к сливу. Работал бы себе 2 парами и было бы все норм. 

Пока ещё не смертельно. Количество пар, конечно, надо поубавить. Трудно вручную множество пар контролировать, знаю по собственному опыту. Да и торговать по одному индикатору вряд ли целесообразно. Нужно использовать хотя бы 2, один осцилятор , другой трендовый. Хотя встречаются умельцы, торгуют по уровням без всяких индикаторов.

 
khorosh:

Пока ещё не смертельно. Количество пар, конечно, надо поубавить. Трудно вручную множество пар контролировать, знаю по собственному опыту.

 Пока все под контролем . Панику бить рано. Сейчас все выставил как надо. К концу недели должны выйти к 10.

 
Чето сглазили мы походу Граальный счет(((((
 
Вот и все. Модератора прошу удалить ветку.Сказка закончилась.
 
Aleksandr Yakovlev:
Вот и все. Модератора прошу удалить ветку.Сказка закончилась.

Сдаёшься что ли? Зря, надо бороться.

 
Aleksandr Yakovlev:
Вот и все. Модератора прошу удалить ветку.Сказка закончилась.

Пусть висит, может продолжите. Да и как наглядное пособие неплохо

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