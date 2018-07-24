Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 28
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и что стало решающим моментом для того, чтобы вы осознали вашу систему?
Это не простой вопрос. Так сразу на него не отвечу.
Миллион рублей - это фигня.
Вот Вам 10 баксов на входе и 16 лямов баксов через пять лет на выходе. (а если бы лот можно было больше ста, т.е. неограниченно, увеличивать, то были бы триллионы).
Но нужно понимать, что ни один идиот Вам их не выплатит. И, вообще, это тестер, что эквивалентно шутке.
Миллион рублей - это фигня.
Вот Вам 10 баксов на входе и 16 лямов баксов через пять лет на выходе. (а если бы лот можно было больше ста, т.е. неограниченно, увеличивать, то были бы триллионы).
Но нужно понимать, что ни один идиот Вам их не выплатит. И, вообще, это тестер, что эквивалентно шутке.
Да тоже балуюсь время от времени тестером)) За 8 дней такая прибыльность , но только в день Brexit))
У меня счет долларовый , смогу ли я подключится к центовому счету как подписчик?
С этим не должно быть проблем.
а вообще есть 2 способа как трейдеру расти. за счет реинвестирования или за счет инвесторов. 1) если система дает хорошую прибыль, постоянно увеличивая лот, можно нормально увеличить депозит. 2) если делаете 100% в месяц - инвесторы вам накидают 200 000 рублей на памм, будете получать 100 000 рублей в месяц и за 10 месяцев сделаете миллион.
Зачем ему 10 месяцев?? Когда у него и так прибыльность в день 15-16% а при сложном процентом росте он за 58 дней уже дойдет до цели .Главное соблюдать прироста 15-16% каждый день
Всем добрый вечер. Как ваши профиты поживают. Решил после работы при наличии сигнала поторговать малость. Устал сегодня, спать пойду скоро.
Статистика моей торговли примерно такая.
У кого какие соображения насчет этого золотого индюка но из нашей СодоВазы...я думаю стрелочник или из недавних вот попал неплохой с алертами... и какие там могут быть настройки... покрутил, получается где-то рядом...
1. https://www.mql5.com/ru/code/8359
2.https://www.mql5.com/ru/code/20838