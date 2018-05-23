Индикатор BrainTrend2 с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.

input uint ATR_Period= 7 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Рис.1. Индикатор BrainTrend2_V2

Рис.2. Подача алерта