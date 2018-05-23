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BrainTrend2_V2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BrainTrend2 с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint ATR_Period=7; input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
Рис.1. Индикатор BrainTrend2_V2
Рис.2. Подача алерта
INI File
Библиотека обеспечивает простой механизм хранения для советников и индикаторовWPR Support Resistance
Поддержка/сопротивление на базе индикатора WPR (Williams Percent Range).
BrainTrend2Stop_HTF
Индикатор BrainTrend2Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Modified Moving Averages
Немного модифицированный эксперт из стандартной поставки: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average