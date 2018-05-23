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Индикаторы

BrainTrend2_V2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2021
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор BrainTrend2 с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint ATR_Period=7;
input uint NumberofBar=1;    // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;     // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов
input bool EMailON=false;    // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;     // Разрешение отправки сигнала на мобильный

Рис.1. Индикатор BrainTrend2_V2

Рис.1. Индикатор BrainTrend2_V2

Рис.2. Подача алерта

Рис.2. Подача алерта

INI File INI File

Библиотека обеспечивает простой механизм хранения для советников и индикаторов

WPR Support Resistance WPR Support Resistance

Поддержка/сопротивление на базе индикатора WPR (Williams Percent Range).

BrainTrend2Stop_HTF BrainTrend2Stop_HTF

Индикатор BrainTrend2Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Modified Moving Averages Modified Moving Averages

Немного модифицированный эксперт из стандартной поставки: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average