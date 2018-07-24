Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 30
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Намёк понял, осцилятор. Раз болтается как язык.)
Намёк понял, осцилятор. Раз болтается как язык.)
нет не осцилятор, тут что-то с хорошим фильтром, чтоб надежно зайти, но на малом ТФ, чтоб быстро набрать и выйти по тралу безубытку с шагом 1 наверно на М5 мах М15 к тому же с ограничение по риску хотя просадка уже 32%...закинуть что ли тоже 10 баксов...уж больно хорошо работает...
нет не осцилятор, тут что-то с хорошим фильтром, чтоб надежно зайти, но на малом ТФ, чтоб быстро набрать и выйти по тралу безубытку с шагом 1 наверно на М5 мах М15 к тому же с ограничение по риску хотя просадка уже 32%...закинуть что ли тоже 10 баксов...уж больно хорошо работает...
Поезд идет до станции ''100 долларов''.
Выплатит-выплатит.
Вы сперва получите эти самые "16 лямов через пять лет". А то, блин, тестерные граали показывать - все горазды, причем, даже не в МТ5-тестере...
И еще немного проехали)))
Вам, ясное дело, ДЦ уже лямы Вашей прибыли выплачивал.
Да не было у меня прибыли ! У меня даже ни одного тестерного Грааля не получилось, если я не "заглядываю в будущее".
Вот я все и хочу выяснить - где они, эти самые миллионы ?
Все случаи, когда ДЦ не выплачивал прибыль - это либо ДЦ сразу были мошенниками, не имея никакой истории, но давая при этом обалденно крутые условия торговли. Либо, когда трейдер - прямо нарушал условия Офферты.
Вы можете представить доказательство невыплаты известным ДЦ прибыли, когда нарушения Офферты не было ?
Поезд идет до станции ''100 долларов''.
Первый раз решил подписаться на халявный сигнал...и облом не дает подписаться...пишет "Сигнал не подходит для подписки на данном торговом счете", а почему не говорит вроде такой же фикс-центовик открыл...16 бакинских закинул...что не так...
Первый раз решил подписаться на халявный сигнал...и облом не дает подписаться...пишет "Сигнал не подходит для подписки на данном торговом счете", а почему не говорит вроде такой же фикс-центовик открыл...16 бакинских закинул...что не так...
Это не ко мне. Вопрос к модераторам или к кому там надо?
Это не ко мне. Вопрос к модераторам или к кому там надо?
Там никому не надо - предлагают кучу платных,..вот смотрю у вас то все почему-то не в центах обозначено, а в долларах...вот в этом наверно и не совпадение...облом короче...