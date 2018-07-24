Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 30

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Aleksandr Yakovlev:

Намёк понял, осцилятор. Раз болтается как язык.)

 
khorosh:

Намёк понял, осцилятор. Раз болтается как язык.)

нет не осцилятор, тут что-то с хорошим фильтром, чтоб надежно зайти, но на малом ТФ, чтоб быстро набрать и выйти по тралу безубытку с шагом 1 наверно на М5 мах М15 к тому же с ограничение по риску хотя просадка уже 32%...закинуть что ли тоже 10 баксов...уж больно хорошо работает...

 
Сергей Криушин:

нет не осцилятор, тут что-то с хорошим фильтром, чтоб надежно зайти, но на малом ТФ, чтоб быстро набрать и выйти по тралу безубытку с шагом 1 наверно на М5 мах М15 к тому же с ограничение по риску хотя просадка уже 32%...закинуть что ли тоже 10 баксов...уж больно хорошо работает...

Поезд идет до станции ''100 долларов''.

 
Georgiy Merts:


Выплатит-выплатит.

Вы сперва получите эти самые "16 лямов через пять лет". А то, блин, тестерные граали показывать - все горазды, причем, даже не в МТ5-тестере...

Вам, ясное дело, ДЦ уже лямы Вашей прибыли  выплачивал.   
 

И еще немного проехали)))


 
Aleksey Ivanov:
Вам, ясное дело, ДЦ уже лямы Вашей прибыли  выплачивал.   

Да не было у меня прибыли !  У меня даже ни одного тестерного Грааля не получилось, если я не "заглядываю в будущее".

Вот я все и хочу выяснить - где они, эти самые миллионы ?

Все случаи, когда ДЦ не выплачивал прибыль - это либо ДЦ сразу были мошенниками, не имея никакой истории, но давая при этом обалденно крутые условия торговли. Либо, когда трейдер - прямо нарушал условия Офферты.

Вы можете представить доказательство невыплаты известным ДЦ прибыли, когда нарушения Офферты не было ?

 
Aleksandr Yakovlev:

Поезд идет до станции ''100 долларов''.

Первый раз решил подписаться на халявный сигнал...и облом не дает подписаться...пишет "Сигнал не подходит для подписки на данном торговом счете", а почему не говорит вроде такой же фикс-центовик открыл...16 бакинских закинул...что не так...

 
Сергей Криушин:

Первый раз решил подписаться на халявный сигнал...и облом не дает подписаться...пишет "Сигнал не подходит для подписки на данном торговом счете", а почему не говорит вроде такой же фикс-центовик открыл...16 бакинских закинул...что не так...

Это не ко мне. Вопрос к модераторам или к кому там надо?

 
У меня сегодня появился 1 подписчик, но в строке средства подписчика стоит по нулям. Странно.
 
Aleksandr Yakovlev:

Это не ко мне. Вопрос к модераторам или к кому там надо?

Там никому не надо - предлагают кучу платных,..вот смотрю у вас то все почему-то не в центах обозначено, а в долларах...вот в этом наверно и не совпадение...облом короче... 

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