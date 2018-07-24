Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 12
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За не полную неделю я все таки выйду в прирост к депозиту 100%. Ура.
Вот и более 100%
Вот и более 100%
Поздравляю! Оставшийся путь к миллиону теперь вдвое короче! :-)
Ага, смешно))
А денежка все кап и кап.
Вауууу. Тааак, я спокоен, я спокоен, амммммммм. Да нее. Серьезно. Сейчас это мне кажется таким простым, и думается, почему трейдеры так не торгуют.
После 8 лет поисков и находок...может это теперь и просто...это как притча про студента который работал на учителя, чтобы постичь истинный смысл торговли...или там чего еще - ну вот он и постиг...правда через 5 лет... вот так ему даже понадобилось меньше времени...сейчас же теперь торговля все сложней и сложней...так что 8 лет это нормально...как говорится - век живи, век учись...мне вот только через месяц с небольшим удалось на 100% выйти...каким-то чудом, даже сам не пойму, отчего так масть прет...))
После 8 лет поисков и находок...может это теперь и просто...это как притча про студента который работал на учителя чтобы, постичь истинный смысл торговли...или там чего еще - ну вот он и постиг...правда через 5 лет... вот так ему даже понадобилось меньше времени...сейчас же теперь торговля все сложней и сложней...так что 8 лет это нормально...как говорится - век живи, век учись...мне вот только через месяц с небольшим удалось на 100% выйти...каким-то чудом, даже сам не пойму, отчего так масть прет...))
Ага, неговори.))) Сам пытался, чтоо умничать в торговле. Сейчас плюнул и решил по простому. И О чудо.)))
Автор, технически можно.
За время в торговле я спокоен как удав. Но все равно спасибо.
Этот путь почти равен к пути к святости,
или как путь олимпийского чемпиона - полное обуздание всего самого себя и подчинение к установленным уставам и нормативам.
А это отречение от всех своих привычек, обычаев в жизни - тусовок, посиделок, игр на компе, киномании, выпивки итд.
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через пять лет живя в одиночестве и аскезе -отрекаясь от сладостей и утех мира сего -
ты выйдешь из "пещеры" твоего дома - с сияющим лицом и скажешь нам.
"-да, я заработал 1000 000$ начиная с 1 доллара.... но живя в одиночестве познал большее -
-это счастье общения с Богом... поэтому я раздал деньги нуждающимся бедным и больным людям...
-теперь я полностью счастливый человек!"..
... и мы тебя больше не увидели в форумах... ))
П.С. а тот кто хочет богатеть , чтобы потом раздать нищим - тот лукавит...