Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 12

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За не полную неделю я все таки выйду в прирост к депозиту 100%. Ура.


 

Вот и более 100%


 
Aleksandr Yakovlev:

Вот и более 100%


Поздравляю! Оставшийся путь к миллиону теперь вдвое короче! :-)
 
Yury Kirillov:
Поздравляю! Оставшийся путь к миллиону теперь вдвое короче! :-)

Ага, смешно))

 

А денежка все кап и кап.


 
Aleksandr Yakovlev:

Вауууу. Тааак, я спокоен, я спокоен, амммммммм. Да нее. Серьезно. Сейчас это мне кажется таким простым, и думается, почему трейдеры так не торгуют. 

После 8 лет поисков и находок...может это теперь и просто...это как притча про студента который работал на учителя, чтобы постичь истинный смысл торговли...или там чего еще - ну вот он и постиг...правда через 5 лет... вот так ему даже понадобилось меньше времени...сейчас же теперь торговля все сложней и сложней...так что 8 лет это нормально...как говорится - век живи, век учись...мне вот только через месяц с небольшим удалось на 100% выйти...каким-то чудом, даже сам не пойму, отчего так масть прет...))

 
Сергей Криушин:

После 8 лет поисков и находок...может это теперь и просто...это как притча про студента который работал на учителя чтобы, постичь истинный смысл торговли...или там чего еще - ну вот он и постиг...правда через 5 лет... вот так ему даже понадобилось меньше времени...сейчас же теперь торговля все сложней и сложней...так что 8 лет это нормально...как говорится - век живи, век учись...мне вот только через месяц с небольшим удалось на 100% выйти...каким-то чудом, даже сам не пойму, отчего так масть прет...))


Ага, неговори.))) Сам пытался, чтоо умничать в торговле. Сейчас плюнул и решил по простому. И О чудо.)))

 
Автор, технически можно. 
А человекам невозможно 
Но....
Но можно просто попробовать.
Дерзай, но чтобы все было в добре и в спокойствии.

Всё что приносит беспокойство, то не от Бога это.

☝😀

 
Alexander Ivanov:
Автор, технически можно. 
А человекам невозможно 
Но....
Но можно просто попробовать.
Дерзай, но чтобы все было в добре и в спокойствии.



За время в торговле я спокоен как удав. Но все равно спасибо.

 

Этот путь почти равен к пути к святости, 

или как путь олимпийского чемпиона - полное обуздание всего самого себя и подчинение к установленным уставам и нормативам.

А это отречение от всех своих привычек, обычаев в жизни - тусовок, посиделок, игр на компе, киномании, выпивки итд.

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через пять лет живя в одиночестве и аскезе -отрекаясь от сладостей и утех мира сего - 

ты выйдешь из "пещеры" твоего дома - с сияющим лицом и скажешь нам.

 "-да, я заработал 1000 000$ начиная с 1 доллара.... но живя в одиночестве познал большее -

 -это счастье общения с Богом... поэтому я раздал деньги нуждающимся бедным и больным людям...

-теперь я полностью  счастливый человек!"..


... и мы тебя больше не увидели в форумах... ))


П.С. а тот кто хочет богатеть , чтобы потом раздать нищим - тот лукавит...

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