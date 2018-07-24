Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 9
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Теперь я задался таким вопросом. Взял самое простое, настроил под себя, выстроил систему и решил попробовать. Это может выглядеть как своеобразное шоу. Разве это запрещается?. Люди разные. Кому то шоу нравиться, а кому и нет. Когда у меня ,что то вызывает негатив, я это не смотрю или не делаю.
Ну если "своеобразное шоу" - то дерзай.
Я отвечал на вопрос "возможно ли стать миллионером, имея один доллар". Да, возможно. Главное - откладывать с зарплаты по 20тр ежемесячно.
хм, стоплоссы везде есть.... если честно, я был бы рад если бы Вы хотя бы удвоили депозит!
ну и из опыта боевых действий.... удвоитесь - выведите стартовый депозит, я так не делал - о чем потом жалею ))))
удачи!
Точно! Как же не вывести 1$!
ну хоть и 1$ - не важна сумма, а важна дисциплина - заработал - выведи, заработал выведи...
из практики, лишь только так можно зарабатывать, а не как модно в тестере стратегий торговать так чтобы кривая баланса все выше и выше....
ну хоть и 1$ - не важна сумма, а важна дисциплина - заработал - выведи, заработал выведи...
Не, ну таким макаром, без реинвеста, лям свой первый зарабатывать будешь до скончания века.)
ну хоть и 1$ - не важна сумма, а важна дисциплина - заработал - выведи, заработал выведи...
из практики, лишь только так можно зарабатывать, а не как модно в тестере стратегий торговать так чтобы кривая баланса все выше и выше....
Ну и, как мое мнение, с таким подходом ни у тебя, ни у кого бы то ни было ничего не выйдет, я о том что, говоришь о важности дисциплины, а по факту сам не знаешь чего хочешь и как действовать. Сначала (отписывал в одном из своих постов ранее) говоришь что хочешь поднять до $10 с каким-то там риском, потом до $100 с риском немного ниже и т.д., а сейчас уже... *лишь только так можно зарабатывать - заработал - выведи, заработал выведи...
С такого начала не делают дел.)
Тут еще немножко накапало. Продолжаем восхождение к олимпу.
Тут еще немножко накапало. Продолжаем восхождение к олимпу.
Самое время остановиться и подумать.
О чем?
О чем?
О мягкой пушистой зверюшке.
Вижу Вы торгуете (в том числе):
1. Во время сильной волатильности (после 14 часов).
2. Через ночь (видно по свопам).
3. Видимо с фиксированными SL-TP.
Вангую: скоро влетите, возможно сегодня.