Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 14

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Sergey Lobov:

неплохо ... лови в ответку за неделю 2700%


Скорее всего они не на своих. А на демке. Во вторых непонятно какие риски. В третьих есть ДЦ которые устраивают подобные соревнования и потом дают эти деньги на счет в управление. Можно вывести только прибыль пополам с ДЦ. А там уже другая картина будет. Ну а так все равно неплохо. Даже отлично. Такие % и я наверно смогу показать на демке.

 
Aleksandr Yakovlev:

Скорее всего они не на своих. А на демке. Во вторых непонятно какие риски. В третьих есть ДЦ которые устраивают подобные соревнования и потом дают эти деньги на счет в управление. Можно вывести только прибыль пополам с ДЦ. А там уже другая картина будет. Ну а так все равно неплохо. Даже отлично. Такие % и я наверно смогу показать на демке.

Счёт реальный... Деньги реальные. Уже часть снял

 
Aleksandr Yakovlev:

Тяжело даются эти заработки. 

Активируй свою Windows и дела пойдут еще лучше.

 
Sergey Lobov:
Счёт реальный... Деньги реальные. Уже часть снял

Ну тогда молодец. А я так, поманеньку.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну тогда молодец. А я так, поманеньку.

Да ладно я не во зле... Дай похвастаться)) ==) 
 
Sergey Lobov:
Да ладно я не во зле... Дай похвастаться)) ==) 

Даже в мыслях не было. Все нормально. Здесь в ветке каждый может показать свои результаты. А я буду поддерживать свою тему и писать о результатах. Как то так.)))

 

Я думаю на сегодня хватит. Сегодня с ночной смены. Спать охота. Прибыль за неполных 3 дня чуть более 163%. Наверно даже ни одной отрицательной сделки нет. Я считаю это не плохим результатом.


 
Sergey Lobov:

неплохо ... лови в ответку за неделю 2700%


девушки то в суме по деньгам больше набрали...хитрее оказались...))

девы

[Удален]  
Сергей Криушин:

девушки то в суме по деньгам больше набрали...хитрее оказались...))


«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, 
хотя насчёт Вселенной я не уверен».  (с)

 
Сергей Криушин:

девушки то в суме по деньгам больше набрали...хитрее оказались...))


если по факту проверят на совпадение IP адреса ( а это проверяют) их забанят

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