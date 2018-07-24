Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 14
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неплохо ... лови в ответку за неделю 2700%
Скорее всего они не на своих. А на демке. Во вторых непонятно какие риски. В третьих есть ДЦ которые устраивают подобные соревнования и потом дают эти деньги на счет в управление. Можно вывести только прибыль пополам с ДЦ. А там уже другая картина будет. Ну а так все равно неплохо. Даже отлично. Такие % и я наверно смогу показать на демке.
Скорее всего они не на своих. А на демке. Во вторых непонятно какие риски. В третьих есть ДЦ которые устраивают подобные соревнования и потом дают эти деньги на счет в управление. Можно вывести только прибыль пополам с ДЦ. А там уже другая картина будет. Ну а так все равно неплохо. Даже отлично. Такие % и я наверно смогу показать на демке.
Тяжело даются эти заработки.
Активируй свою Windows и дела пойдут еще лучше.
Счёт реальный... Деньги реальные. Уже часть снял
Ну тогда молодец. А я так, поманеньку.
Ну тогда молодец. А я так, поманеньку.
Да ладно я не во зле... Дай похвастаться)) ==)
Даже в мыслях не было. Все нормально. Здесь в ветке каждый может показать свои результаты. А я буду поддерживать свою тему и писать о результатах. Как то так.)))
Я думаю на сегодня хватит. Сегодня с ночной смены. Спать охота. Прибыль за неполных 3 дня чуть более 163%. Наверно даже ни одной отрицательной сделки нет. Я считаю это не плохим результатом.
неплохо ... лови в ответку за неделю 2700%
девушки то в суме по деньгам больше набрали...хитрее оказались...))
девушки то в суме по деньгам больше набрали...хитрее оказались...))
«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость,
хотя насчёт Вселенной я не уверен». (с)
девушки то в суме по деньгам больше набрали...хитрее оказались...))
если по факту проверят на совпадение IP адреса ( а это проверяют) их забанят