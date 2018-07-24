Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 8

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Aleksandr Yakovlev:

Пусть будет по твоему. Я не хвастун.

Да при чем тут хвастун ?

Ты обратился к форуму с вопросом, или просто решил устроить холивар ?

Если с вопросом - то я тебе ответил, вполне можно. И рассказал, как именно. Рубль на счету - тебе тоже очень пригодится, как символ твоей цели. Есть возражения ? Давай.

Но, судя по всему, ты просто вешаешь лапшу на уши по поводу "мне интересно, можно ли стать миллионером" - у тебя такого вопроса и задачи нет. Ты просто решил "набросить дерьмо на вентилятор". понятное дело, что у меня это вызывает негативные эмоции, о чем я и говорю.

 

Aleksandr Yakovlev:

Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером?

    Открываете "Сигналы", сортируете по приросту и смотрите получилось ли это у кого.

     
    Georgiy Merts:

    Да при чем тут хвастун ?

    Ты обратился к форуму с вопросом, или просто решил устроить холивар ?

    Если с вопросом - то я тебе ответил, вполне можно. И рассказал, как именно. Рубль на счету - тебе тоже очень пригодится, как символ твоей цели. Есть возражения ? Давай.

    Но, судя по всему, ты просто вешаешь лапшу на уши по поводу "мне интересно, можно ли стать миллионером" - у тебя такого вопроса и задачи нет. Ты просто решил "набросить дерьмо на вентилятор". понятное дело, что у меня это вызывает негативные эмоции, о чем я и говорю.

    Как говориться каждый солдат хочет стать генералом. Если не задаваться таким вопросом и не ставить себе задачи, тогда вообще зачем нужен этот трейдинг? У меня нет миллионов, хотя я в рынке много лет. Я перелопатил тонны информации по рынку, испробовал наверно тысячи всяких инструментов, индикаторов, советников. Но результата это не дало. Теперь я задался таким вопросом. Взял самое простое, настроил под себя, выстроил систему и решил попробовать. Это может выглядеть как своеобразное шоу. Разве это запрещается?. Люди разные. Кому то шоу нравиться, а кому и нет. Когда у меня ,что то вызывает негатив, я это не смотрю или не делаю. 

     
    Можно, если лупить по 1000% в месяц от баланса.) И, глядишь через 4-5 месяцев будешь рублевым миллионером.) Успехов!
     
    Aleksej Chazov:
    Можно, если лупить по 1000% в месяц от баланса.) И, глядишь через 4-5 месяцев будешь рублевым миллионером.) Успехов!

    Спасибо.

     
    Aleksandr Yakovlev:

    Как говориться каждый солдат хочет стать генералом. Если не задаваться таким вопросом и не ставить себе задачи, тогда вообще зачем нужен этот трейдинг? У меня нет миллионов, хотя я в рынке много лет. Я перелопатил тонны информации по рынку, испробовал наверно тысячи всяких инструментов, индикаторов, советников. Но результата это не дало. Теперь я задался таким вопросом. Взял самое простое, настроил под себя, выстроил систему и решил попробовать. Это может выглядеть как своеобразное шоу. Разве это запрещается?. Люди разные. Кому то шоу нравиться, а кому и нет. Когда у меня ,что то вызывает негатив, я это не смотрю или не делаю. 

     Был у меня как-то такой эксперимент на слабо - поднял за месяц 1$ до 10$


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    Aleksandr Yakovlev:

    Спасибо.

    Если хочешь, можешь покопировать мои сигналы с демки (FREE).) Мне не жалко.)

     
    Yury Kirillov:
     Был у меня как-то такой эксперимент на слабо - поднял за месяц 1$ до 10$


    https://www.mql5.com/ru/signals/90637


    Людей приглашал вместе со мной поэкспериментировать - никто не присоединился.


    Если бы так фартовать в течении года, то милёнером станешь точно.

    Надеюсь такие эксперименты у вас будут постоянно)))

     

    Восхождение продолжается. На сегодня хватит. На работу пора. Сменный график.


     
    Aleksandr Yakovlev:

    Восхождение продолжается. На сегодня хватит. На работу пора. Сменный график.

    хм, стоплоссы везде есть.... если честно, я был бы рад если бы Вы хотя бы удвоили депозит!

    ну и из опыта боевых действий.... удвоитесь - выведите стартовый депозит, я так не делал - о чем потом жалею ))))

    удачи!

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