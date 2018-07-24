Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 10
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О мягкой пушистой зверюшке.
Вижу Вы торгуете (в том числе):
1. Во время сильной волатильности (после 14 часов).
2. Через ночь (видно по свопам).
3. Видимо с фиксированными SL-TP.
Вангую: скоро влетите, возможно сегодня.
Типун тебе на язык размером с арбуз.(Шучу)
Типун тебе на язык размером с арбуз.(Шучу)
Сам пытаюсь торговать инрадей, рекомендации из личного опыта:
1. Ограничивайте или вообще не используйте торговлю на сильных волатильностях.
2. Торгуйте во время наиболее предсказуемого рынка.
3. Используйте инструменты с малыми накладными расходами, ограничтесь одним-двумя инструментами.
4. По возможности избегайте отрицательных свопов. Кстати на положительных можно зарабатывать, но это другая тема.
5. Ограничения прибыли и убытка должны динамически подстраиваться под рынок.
6. Убытки тоже можно тралить.
Неразумно оставлять фиксированные значения SL-TP установленные при открытии, когда рынок уже изменился.
Жду в ответ Вашего видения торговых предпочтений.
Сам пытаюсь торговать инрадей, рекомендации из личного опыта:
1. Ограничивайте или вообще не используйте торговлю на сильных волатильностях.
2. Торгуйте во время наиболее предсказуемого рынка.
3. Используйте инструменты с малыми накладными расходами, ограничтесь одним-двумя инструментами.
4. По возможности избегайте отрицательных свопов. Кстати на положительных можно зарабатывать, но это другая тема.
5. Ограничения прибыли и убытка должны динамически подстраиваться под рынок.
6. Убытки тоже можно тралить.
Неразумно оставлять фиксированные значения SL-TP установленные при открытии, когда рынок уже изменился.
Жду в ответ Вашего видения торговых предпочтений.
Я использую всего 1 индикатор с настройкой под себя. Если по нему есть сигнал, вхожу. Если нет то соответственно не вхожу. Все просто. На счет SL я не согласен. Даже если выбьет по нему это не страшно, чем его растягивать. Стопы у меня разной длины и соответственно разная лотность. Такая, чтобы не выходить за границу в 20%. Выбрал себе 6 валютных пар которые я понимаю и по ним веду торговлю.Я не думаю, что это много. Даже если за день по ним будет сигнал, открою всего 3 сделки по ним,после выставления ТП по одной из пар, могу открыть еще сделку по другой паре при актуальности сигнала.И так далее.
И еще немножко.
Я использую всего 1 индикатор с настройкой под себя. Если по нему есть сигнал, вхожу. Если нет то соответственно не вхожу. Все просто. На счет SL я не согласен. Даже если выбьет по нему это не страшно, чем его растягивать. Стопы у меня разной длины и соответственно разная лотность. Такая, чтобы не выходить за границу в 20%. Выбрал себе 6 валютных пар которые я понимаю и по ним веду торговлю.Я не думаю, что это много. Даже если за день по ним будет сигнал, открою всего 3 сделки по ним,после выставления ТП по одной из пар, могу открыть еще сделку по другой паре при актуальности сигнала.И так далее.
Интересно, золотой индикатор - поделитесь если не жалко, скажем МАха- как вы определяете сигнальность(у вас видимо свое понимание) или хотя бы примерно опишите расскажите что от чего, почем и сколько...сам то я ни одного, так сказать, робастого шептуна, приносящего путевый прогноз не встречал...все делаю только на примерный авось...)
Да еще откуда появилась уверенность или необходимость именно в 3 сделках...
Интересно, золотой индикатор - поделитесь если не жалко, скажем МАха- как вы определяете сигнальность(у вас видимо свое понимание) или хотя бы примерно опишите расскажите что от чего, почем и сколько...сам то я ни одного, так сказать, робастого шептуна, приносящего путевый прогноз не встречал...все делаю только на примерный авось...)
Знаете , я не программист. Свои индюки не изобретаю. Но я смог подобрать настройки к уже существующему индюку. Кто пишет индюки- продают. Мои настройки тоже не бесплатны. Все , что касается объяснений и финансовой части-в личку. Вам это наверно не интересно, просто забудьте.
Знаете , я не программист. Свои индюки не изобретаю. Но я смог подобрать настройки к уже существующему индюку. Кто пишет индюки- продают. Мои настройки тоже не бесплатны. Все , что касается объяснений и финансовой части-в личку. Вам это наверно не интересно, просто забудьте.
А что сигнал на мониторинг не поставили?
Может подписался бы кто?
И я как-раз программист, изобретаю свои индюки и советники, правда не сказать, что очень уж граально...
А что сигнал на мониторинг не поставили?
Может подписался бы кто?
И я как-раз программист, изобретаю свои индюки и советники, правда не сказать, что очень уж граально...
Сигнал с 1 баксом? Ладно, выставлю. Но мне кажется это будет реклама моего сигнала. Если модераторы не против, то пожалуйста. А сигналы с этого индюка реально стоящие.
Знаете , я не программист. Свои индюки не изобретаю. Но я смог подобрать настройки к уже существующему индюку. Кто пишет индюки- продают. Мои настройки тоже не бесплатны. Все , что касается объяснений и финансовой части-в личку. Вам это наверно не интересно, просто забудьте.
Посмотрим посмотрим, чем закончится ваша эпопея(много было здесь горячих голов - канули в лету) очень интересен нестандартный ход ваших мыслей...у каждого свое понимание и видение возможного движения и предсказуемости рынка...
Может на рынке и стоит нестандартно мыслить)))