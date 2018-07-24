Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 13

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Alexander Ivanov:

Этот путь почти равен к пути к святости, 

или как путь олимпийского чемпиона - полное обуздание всего самого себя и подчинение к установленным уставам и нормативам.

А это отречение от всех своих привычек, обычаев в жизни - тусовок, посиделок, игр на компе, киномании, выпивки итд.

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через пять лет живя в одиночестве и аскезе -отрекаясь от сладостей и утех мира сего - 

ты выйдешь из "пещеры" твоего дома - с сияющим лицом и скажешь нам.

 "-да, я заработал 1000 000$ начиная с 1 доллара.... но живя в одиночестве познал большее -

 -это счастье общения с Богом... поэтому я раздал деньги нуждающимся бедным и больным людям...

-теперь я полностью  счастливый человек!"..


... и мы тебя больше не увидели в форумах... ))


П.С. а тот кто хочет богатеть , чтобы потом раздать нищим - тот лукавит...

Мудры, слова твои!

 
Alexander Ivanov:

Этот путь почти равен к пути к святости, 

или как путь олимпийского чемпиона - полное обуздание всего самого себя и подчинение к установленным уставам и нормативам.

А это отречение от всех своих привычек, обычаев в жизни - тусовок, посиделок, игр на компе, киномании, выпивки итд.

=============================================================


через пять лет живя в одиночестве и аскезе -отрекаясь от сладостей и утех мира сего - 

ты выйдешь из "пещеры" твоего дома - с сияющим лицом и скажешь нам.

 "-да, я заработал 1000 000$ начиная с 1 доллара.... но живя в одиночестве познал большее -

 -это счастье общения с Богом... поэтому я раздал деньги нуждающимся бедным и больным людям...

-теперь я полностью  счастливый человек!"..


... и мы тебя больше не увидели в форумах... ))


П.С. а тот кто хочет богатеть , чтобы потом раздать нищим - тот лукавит...

Нууу, смысл в твоих речах есть по поводу раздачи. К примеру пожертвование 10 % от суммы. Но только после 1000000 Долларов.)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ага, неговори.))) Сам пытался, чтоо умничать в торговле. Сейчас плюнул и решил по простому. И О чудо.)))

Так может не мучиться и занять в банке-сэкономишь год)

 

И еще немного.)


 
Nikolay Gaylis:

Так может не мучиться и занять в банке-сэкономишь год)

Нет, лучше самому. Они так дороже сердцу. А так в банке взял, порастратил и прощайте.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Нет, лучше самому. Они так дороже сердцу. А так в банке взял, порастратил и прощайте.

логика)

 
Alexander Ivanov:

через пять лет живя в одиночестве и аскезе -отрекаясь от сладостей и утех мира сего 

видимо быстрее будет чем через 5 лет, вот нашел первый попавшийся калькулятор мкрозаймов

у топикстартера вроде бы за 3 дня прирост составил 100%

тогда с 100$ через 30 дней должно быть  519456.6 $ при таком темпе роста,

с учетом не торговых дней, к осени 2018 года на одного долларового миллионера станет больше!!!

;)

 

Нет, все таки я вас обманываю ребята. Тяжело даются эти заработки. Вот видишь сигнал, вошел по нему, а сам сидишь и пальцами по зубам постукиваешь. Ведь рынок такой еще гад. Возьмет да развернется резко против тебя. Хоть и есть тренировка многолетняя, а все таки...


 
Igor Makanu:

видимо быстрее будет чем через 5 лет, вот нашел первый попавшийся калькулятор мкрозаймов

у топикстартера вроде бы за 3 дня прирост составил 100%

тогда с 100$ через 30 дней должно быть  519456.6 $ при таком темпе роста,

с учетом не торговых дней, к осени 2018 года на одного долларового миллионера станет больше!!!

;)

Нее, не получится. Я в начале ветки писал про риск на 1 сделку поэтапно. Сейчас 20%. Потом будет не более 5%. 

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот и более 100%


неплохо ... лови в ответку за неделю 2700%


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