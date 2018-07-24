Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этот путь почти равен к пути к святости,
или как путь олимпийского чемпиона - полное обуздание всего самого себя и подчинение к установленным уставам и нормативам.
А это отречение от всех своих привычек, обычаев в жизни - тусовок, посиделок, игр на компе, киномании, выпивки итд.
=============================================================
через пять лет живя в одиночестве и аскезе -отрекаясь от сладостей и утех мира сего -
ты выйдешь из "пещеры" твоего дома - с сияющим лицом и скажешь нам.
"-да, я заработал 1000 000$ начиная с 1 доллара.... но живя в одиночестве познал большее -
-это счастье общения с Богом... поэтому я раздал деньги нуждающимся бедным и больным людям...
-теперь я полностью счастливый человек!"..
... и мы тебя больше не увидели в форумах... ))
П.С. а тот кто хочет богатеть , чтобы потом раздать нищим - тот лукавит...
Мудры, слова твои!
Этот путь почти равен к пути к святости,
или как путь олимпийского чемпиона - полное обуздание всего самого себя и подчинение к установленным уставам и нормативам.
А это отречение от всех своих привычек, обычаев в жизни - тусовок, посиделок, игр на компе, киномании, выпивки итд.
=============================================================
через пять лет живя в одиночестве и аскезе -отрекаясь от сладостей и утех мира сего -
ты выйдешь из "пещеры" твоего дома - с сияющим лицом и скажешь нам.
"-да, я заработал 1000 000$ начиная с 1 доллара.... но живя в одиночестве познал большее -
-это счастье общения с Богом... поэтому я раздал деньги нуждающимся бедным и больным людям...
-теперь я полностью счастливый человек!"..
... и мы тебя больше не увидели в форумах... ))
П.С. а тот кто хочет богатеть , чтобы потом раздать нищим - тот лукавит...
Нууу, смысл в твоих речах есть по поводу раздачи. К примеру пожертвование 10 % от суммы. Но только после 1000000 Долларов.)))
Ага, неговори.))) Сам пытался, чтоо умничать в торговле. Сейчас плюнул и решил по простому. И О чудо.)))
Так может не мучиться и занять в банке-сэкономишь год)
И еще немного.)
Так может не мучиться и занять в банке-сэкономишь год)
Нет, лучше самому. Они так дороже сердцу. А так в банке взял, порастратил и прощайте.
Нет, лучше самому. Они так дороже сердцу. А так в банке взял, порастратил и прощайте.
логика)
через пять лет живя в одиночестве и аскезе -отрекаясь от сладостей и утех мира сего
видимо быстрее будет чем через 5 лет, вот нашел первый попавшийся калькулятор мкрозаймов
у топикстартера вроде бы за 3 дня прирост составил 100%
тогда с 100$ через 30 дней должно быть 519456.6 $ при таком темпе роста,
с учетом не торговых дней, к осени 2018 года на одного долларового миллионера станет больше!!!
;)
Нет, все таки я вас обманываю ребята. Тяжело даются эти заработки. Вот видишь сигнал, вошел по нему, а сам сидишь и пальцами по зубам постукиваешь. Ведь рынок такой еще гад. Возьмет да развернется резко против тебя. Хоть и есть тренировка многолетняя, а все таки...
видимо быстрее будет чем через 5 лет, вот нашел первый попавшийся калькулятор мкрозаймов
у топикстартера вроде бы за 3 дня прирост составил 100%
тогда с 100$ через 30 дней должно быть 519456.6 $ при таком темпе роста,
с учетом не торговых дней, к осени 2018 года на одного долларового миллионера станет больше!!!
;)
Нее, не получится. Я в начале ветки писал про риск на 1 сделку поэтапно. Сейчас 20%. Потом будет не более 5%.
Вот и более 100%
неплохо ... лови в ответку за неделю 2700%