Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 19

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Sergey Chalyshev:
Чему завидовать, что больно падать?

Да с чего взяли, что упаду. Или предполагаете.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да с чего взяли, что упаду. Или предполагаете.

Аватар уже зажмурился ))

Много тут таких клоунов было )

 
Sergey Chalyshev:

Аватар уже зажмурился ))

Много тут таких клоунов было )

Аааа, ну спасибо за клоуна.

 
Aleksandr Yakovlev:

Аааа, ну спасибо за клоуна.

Вы себя по другому представляете?

Поделитесь целью вашей миссии.

p.s. спасибо это много, 100$ хватит )
 
Sergey Chalyshev:

Вы себя по другому представляете?

Поделитесь целью вашей миссии.

После того как меня клоуном назвали я должен чем то делиться? Свободен.

 
Sergey Chalyshev:

Вы себя по другому представляете?

Поделитесь целью вашей миссии.

Вы правы. Если бы была цель поделиться с читателями  форума какой-нибудь  познавательной информацией(принципы ТС, какой индикатор), тогда другое дело. А так - голимая реклама.

 
khorosh:

Вы правы. Если бы была цель поделиться с читателями  форума какой-нибудь  познавательной информацией(принципы ТС, какой индикатор), тогда другое дело. А так - голимая реклама.

Цели поделиться нету. Есть цель доказать, самому себе да и другим, что можно даже с 1 доллара раскрутиться.

 
Aleksandr Yakovlev:

После того как меня клоуном назвали я должен чем то делиться? Свободен.

 

Еще немного накапало. Когда же будет мой миллион.)))

 
хороший смотрю индикатор)
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