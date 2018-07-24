Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 19
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Чему завидовать, что больно падать?
Да с чего взяли, что упаду. Или предполагаете.
Да с чего взяли, что упаду. Или предполагаете.
Аватар уже зажмурился ))
Много тут таких клоунов было )
Аватар уже зажмурился ))
Много тут таких клоунов было )
Аааа, ну спасибо за клоуна.
Аааа, ну спасибо за клоуна.
Вы себя по другому представляете?
Поделитесь целью вашей миссии.p.s. спасибо это много, 100$ хватит )
Вы себя по другому представляете?
Поделитесь целью вашей миссии.
После того как меня клоуном назвали я должен чем то делиться? Свободен.
Вы себя по другому представляете?
Поделитесь целью вашей миссии.
Вы правы. Если бы была цель поделиться с читателями форума какой-нибудь познавательной информацией(принципы ТС, какой индикатор), тогда другое дело. А так - голимая реклама.
Вы правы. Если бы была цель поделиться с читателями форума какой-нибудь познавательной информацией(принципы ТС, какой индикатор), тогда другое дело. А так - голимая реклама.
Цели поделиться нету. Есть цель доказать, самому себе да и другим, что можно даже с 1 доллара раскрутиться.
После того как меня клоуном назвали я должен чем то делиться? Свободен.
Еще немного накапало. Когда же будет мой миллион.)))