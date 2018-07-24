Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 18

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Fast528:

есть такой момент, входы у меня однозначные, а стоп где ставить, всегда 2-3 варианта в ручном режиме, 

Вариант только 1, И от этого варианта (расстояние до стопа) зависит объем лота. Как я писал выше не более 20% на сделку.

 
Aleksandr Yakovlev:

Вариант только 1, И от этого варианта (расстояние до стопа) зависит объем лота. Как я писал выше не более 20% на сделку.

у меня от стопа зависит и тп, обычно плюс 2-3 больших пункта, лотность зло)

 
Fast528:

у меня от стопа зависит и тп, обычно плюс 2-3 больших пункта, лотность зло)

Да нее. Лотность не зло. Жадность это зло. При умеренном риске хоть какая лотность может быть. Это относительно наверно только Форекса.

 

Полет к Олимпу продолжается уже 5 дней. Все системы в норме. Полет нормальный.


 

к солнцу только близко не подлетай)

злая шутка)

 
Fast528:

к солнцу только близко не подлетай)

злая шутка)

Мы все дети солнца. Но за совет спасибо.)))

 

Сегодня мало получилось.


 

Падать будет очень больно (

Хотя за время полёта в никуда можно набрать очков.

 
Sergey Chalyshev:

Падать будет очень больно (

Хотя за время полёта в никуда можно набрать очков.

Да ладно. Плохо завидовать.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да ладно. Плохо завидовать.

Чему завидовать, что больно падать?
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