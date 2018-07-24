Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 18
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есть такой момент, входы у меня однозначные, а стоп где ставить, всегда 2-3 варианта в ручном режиме,
Вариант только 1, И от этого варианта (расстояние до стопа) зависит объем лота. Как я писал выше не более 20% на сделку.
Вариант только 1, И от этого варианта (расстояние до стопа) зависит объем лота. Как я писал выше не более 20% на сделку.
у меня от стопа зависит и тп, обычно плюс 2-3 больших пункта, лотность зло)
у меня от стопа зависит и тп, обычно плюс 2-3 больших пункта, лотность зло)
Да нее. Лотность не зло. Жадность это зло. При умеренном риске хоть какая лотность может быть. Это относительно наверно только Форекса.
Полет к Олимпу продолжается уже 5 дней. Все системы в норме. Полет нормальный.
к солнцу только близко не подлетай)
злая шутка)
к солнцу только близко не подлетай)
злая шутка)
Мы все дети солнца. Но за совет спасибо.)))
Сегодня мало получилось.
Падать будет очень больно (
Хотя за время полёта в никуда можно набрать очков.
Падать будет очень больно (
Хотя за время полёта в никуда можно набрать очков.
Да ладно. Плохо завидовать.
Да ладно. Плохо завидовать.