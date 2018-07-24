Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 7

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Igor Egorov:
Я в шоке от вас !!! Занимаюсь трейдерством много лет. Только на 8 год запустил торгового робота, который стабильно приносит 5-10% мес.

Таак это уже хорошо. В трейдинге это новички. У вас перспективы. На заметку вас, если позволите.

 
Ну что пора закрыть ЕД и спатьки.
 

Начало положено

 
Ibragim Dzhanaev:

Уважаемый! Но  Igor Egorov

Ничего не просил. Этот ролик вас как личность уже не красит.

 
Не реально. Увеличить депозит в 17K раз. Это сколько надо времени. Да и начало будет довольно сложным. Стартовый капитал маловат. Даже средней просадки допускать нельзя.
Но попытка довольно интересная, удачи...
 
Konstantin Nikitin:
Не реально. Увеличить депозит в 17K раз. Это сколько надо времени. Да и начало будет довольно сложным. Стартовый капитал маловат. Даже средней просадки допускать нельзя.
Но попытка довольно интересная, удачи...

Спасибо. Будем стараться.

 
миллион процентов? ) пока я видел подтвержденный реал с таким приростом только единожды.
 
TheXpert:
миллион процентов? ) пока я видел подтвержденный реал с таким приростом только единожды.

Надежда умирает последней)))


 

5% на вечерок хватит. Спать пора. Всем пока и до завтра.

 
5% мало, надо чтобы и на слив оставалось
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