Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 7
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Я в шоке от вас !!! Занимаюсь трейдерством много лет. Только на 8 год запустил торгового робота, который стабильно приносит 5-10% мес.
Таак это уже хорошо. В трейдинге это новички. У вас перспективы. На заметку вас, если позволите.
Начало положено
Уважаемый! Но Igor Egorov
Ничего не просил. Этот ролик вас как личность уже не красит.
Но попытка довольно интересная, удачи...
Не реально. Увеличить депозит в 17K раз. Это сколько надо времени. Да и начало будет довольно сложным. Стартовый капитал маловат. Даже средней просадки допускать нельзя.
Но попытка довольно интересная, удачи...
Спасибо. Будем стараться.
миллион процентов? ) пока я видел подтвержденный реал с таким приростом только единожды.
Надежда умирает последней)))
5% на вечерок хватит. Спать пора. Всем пока и до завтра.