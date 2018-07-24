Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 16

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Вот так по чуток и сложиться миллиончик. По началу суммы маненькие, но с каждой сотней центов лот будет увеличиваться так, чтобы риск не превышал 20%. Все по плану пока. Единственный вопрос меня немного мучает. Снижать риск на сделку после 10 долларов до 15% и так дойти до 100 долларов , или оставить такой же. Надо будет посмотреть на количество убыточных сделок за периуд до 10 долларов. Наверно если будет 3 и более сделки в убыток то снижу.


 
Aleksandr Yakovlev:

Вот так по чуток и сложиться миллиончик. По началу суммы маненькие, но с каждой сотней центов лот будет увеличиваться так, чтобы риск не превышал 20%. Все по плану пока. Единственный вопрос меня немного мучает. Снижать риск на сделку после 10 долларов до 15% и так дойти до 100 долларов , или оставить такой же. Надо будет посмотреть на количество убыточных сделок за периуд до 10 долларов. Наверно если будет 3 и более сделки в убыток то снижу.

Зачем снижать ? Не снижай.

Главное - не забыть 20тр с зарплаты отложить. Иначе - миллионером не будешь.

 
Georgiy Merts:

Зачем снижать ? Не снижай.

Главное - не забыть 20тр с зарплаты отложить. Иначе - миллионером не будешь.

Да что ж с тобой происходит то))) Дело не в накопить , а в ''заработать''. И именно с 1 доллара. Это фишка. Шоу. Демонстрация. Как угодно можно назвать, главное не в накоплении)))

 

На сегодня хватит, на работу в ночную смену пора. Завтра с утречка продолжим. Не успел закрыть пару сделок. Пришлось поставить БУ. В любом случае в плюсе буду.))) Всем удачных профитов. Если вдруг кому то понадобиться мой бесплатный сигнал, свистните. Открою доступ к сигналу.


 
Aleksandr Yakovlev:

Да что ж с тобой происходит то))) Дело не в накопить , а в ''заработать''. И именно с 1 доллара. Это фишка. Шоу. Демонстрация. Как угодно можно назвать, главное не в накоплении)))

Так зарабатывай, и откладывай. Я ж за твой миллион и переживаю. Обязательно с зарплаты откладывай двадцатку ! Убедишься, что я прав, когда заработаешь миллион.

Ну и торгуй, правильно делаешь.

 
Вопрос не в том, возможно ли это (однозначно возможно), а в сроках. Учитывая, что Ларри Вильямс без кредитного плеча умудрялся из 10 тысяч $ за год сделать более миллиона, из 1$ сделать миллион рублей можно за 2-3 года. Хотя наверняка многие смогли бы и быстрее. 
 
Sergey Vradiy:
Вопрос не в том, возможно ли это (однозначно возможно), а в сроках. Учитывая, что Ларри Вильямс без кредитного плеча умудрялся из 10 тысяч $ за год сделать более миллиона, из 1$ сделать миллион рублей можно за 2-3 года. Хотя наверняка многие смогли бы и быстрее. 
Многие - это когда много. Если даже торговать в плюс получается у 3-5% трейдеров, то что уж говорить о таких умельцах. Думаю таких менее 0.1%  или ещё меньше. Да и то, наверняка, стабильность в такой торговле обеспечить не возможно.
 
Давайте оценим. Допустим, ТС уменьшит риск и будет вместо 3 дней удваивать капитал за неделю. Тогда для получения миллиона долларов из 1 доллара нужно 20 недель, менее полугода. После каждой недели у него будет: 2  4  8  16  32  64  128  256  512  1024  2048  4096  8192  16384  32768  65536  131072  262144  524288  1048576
 

khorosh:
Многие - это когда много. Если даже торговать в плюс получается у 3-5% трейдеров


Очень интересно было бы посмотреть  статистику успешности среди трейдеров строго придерживающихся   [s]целибата[/s]   вменяемого (соответствующего ТС)   ММ.    Есть подозрение, что цифры будут совсем другими.

 

Всем с добрым утром уважаемые трейдеры. Профитного дня вам сегодня. Итак. Что мы имеем за вчерашний день. Было открыто несколько сделок и 2 из них пришлось оставить  на ночь. Поставил БУ и убежал на работу. Результат получился такой.

Сегодня продолжим. Кстати, из 38 сделок ни одной убыточной. Надеюсь так и будет дальше.)))

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