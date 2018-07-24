Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 16
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Вот так по чуток и сложиться миллиончик. По началу суммы маненькие, но с каждой сотней центов лот будет увеличиваться так, чтобы риск не превышал 20%. Все по плану пока. Единственный вопрос меня немного мучает. Снижать риск на сделку после 10 долларов до 15% и так дойти до 100 долларов , или оставить такой же. Надо будет посмотреть на количество убыточных сделок за периуд до 10 долларов. Наверно если будет 3 и более сделки в убыток то снижу.
Вот так по чуток и сложиться миллиончик. По началу суммы маненькие, но с каждой сотней центов лот будет увеличиваться так, чтобы риск не превышал 20%. Все по плану пока. Единственный вопрос меня немного мучает. Снижать риск на сделку после 10 долларов до 15% и так дойти до 100 долларов , или оставить такой же. Надо будет посмотреть на количество убыточных сделок за периуд до 10 долларов. Наверно если будет 3 и более сделки в убыток то снижу.
Зачем снижать ? Не снижай.
Главное - не забыть 20тр с зарплаты отложить. Иначе - миллионером не будешь.
Зачем снижать ? Не снижай.
Главное - не забыть 20тр с зарплаты отложить. Иначе - миллионером не будешь.
Да что ж с тобой происходит то))) Дело не в накопить , а в ''заработать''. И именно с 1 доллара. Это фишка. Шоу. Демонстрация. Как угодно можно назвать, главное не в накоплении)))
На сегодня хватит, на работу в ночную смену пора. Завтра с утречка продолжим. Не успел закрыть пару сделок. Пришлось поставить БУ. В любом случае в плюсе буду.))) Всем удачных профитов. Если вдруг кому то понадобиться мой бесплатный сигнал, свистните. Открою доступ к сигналу.
Да что ж с тобой происходит то))) Дело не в накопить , а в ''заработать''. И именно с 1 доллара. Это фишка. Шоу. Демонстрация. Как угодно можно назвать, главное не в накоплении)))
Так зарабатывай, и откладывай. Я ж за твой миллион и переживаю. Обязательно с зарплаты откладывай двадцатку ! Убедишься, что я прав, когда заработаешь миллион.
Ну и торгуй, правильно делаешь.
Вопрос не в том, возможно ли это (однозначно возможно), а в сроках. Учитывая, что Ларри Вильямс без кредитного плеча умудрялся из 10 тысяч $ за год сделать более миллиона, из 1$ сделать миллион рублей можно за 2-3 года. Хотя наверняка многие смогли бы и быстрее.
khorosh:
Многие - это когда много. Если даже торговать в плюс получается у 3-5% трейдеров
Очень интересно было бы посмотреть статистику успешности среди трейдеров строго придерживающихся [s]целибата[/s] вменяемого (соответствующего ТС) ММ. Есть подозрение, что цифры будут совсем другими.
Всем с добрым утром уважаемые трейдеры. Профитного дня вам сегодня. Итак. Что мы имеем за вчерашний день. Было открыто несколько сделок и 2 из них пришлось оставить на ночь. Поставил БУ и убежал на работу. Результат получился такой.
Сегодня продолжим. Кстати, из 38 сделок ни одной убыточной. Надеюсь так и будет дальше.)))